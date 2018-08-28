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Голый спорт. Юлия Егошенко

Сергей Лисин
16:45
Голый спорт. Юлия Егошенко
Еще одна легкоатлетка, выбравшая бобслей для продолжения карьеры.

До 2015 года Юлия Егошенко занималась легкой атлетикой, специализируясь в спринте.

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Летом 2010-го Юлия стала четвертой на юниорском чемпионате России в Чебоксарах на дистанции 200 метров. На сотне девушка выступила не так удачно - лишь шестое место.

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Зимой следующего года Егошенко - пятая на юниорском чемпионате страны в помещениях в Саранске. Летом заметных успехов не последовало.

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Лето 2012-го сложилось для девушки тоже не лучшим образом - на молодежном чемпионате России в Ерине она выбыла на стадии предварительных забегов. Следующий год был богат на выступления, самым успешным стал Мемориал Куца, где Юлия заняла четвертые места на 100 и 200 метров. На чемпионатах России, однако, она не проходила дальше полуфиналов.

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В 2014-м спортсменка выиграла 100 метров на молодежном чемпионате Москвы, но на ЧР снова вылетала на стадии предварительных забегов. Следующий год в карьере Егошенко как легкоатлетки фактически уже отсутствует - не добравшись в спринте до больших вершин, девушка ушла разгоняющей в бобслей.

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Уже в первый свой сезон, зимой-2015/16, в паре с пилотом Анастасией Шлапак она стала пятой на Кубке Европы в Сигулде. На чемпионате мира в Инсбруке Егошенко выступала в составе второй сборной России, которая заняла последнее, четырнадцатое место. Помимо нее в той команде был в том числе и будущий серебряный призер Пхенчхана Никита Трегубов. В конце сезона на этап Кубка мира в Кенигзее Юлию поставили разгоняющей к Надежде Сергеевой, еще одной бывшей легкоатлетке из Кемерово. Двойка заняла десятое место.

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Следующую зиму на международном уровне Юлия пропустила, потому что не прошла отбор в разгоняющие сборной России. Приняла решение перейти в пилоты и на ЧР 2018 года выступала уже как пилот. По отзывам специалистов, сейчас, после введения в женскую программу Олимпиад монобобов, Егошенко имеет хорошие шансы на попадание в состав сборной именно в этой дисциплине.

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