Голый спорт. Кристина Клещева

Челябинская специалистка барьерного бега – в регулярной рубрике «Матч ТВ».

Большая карьера Кристины Клещевой пока что крайне непродолжительна. В 2015 году она сперва была второй на зимнем первенстве России среди девушек на 60 м/б (8,66), а затем летом выиграла 100 м/б на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Тбилиси, показав 13,75.

А вот дальше начинается мистика, впрочем, нормальная для России. С точки зрения IAAF в 2016-м Клещева не выступала вообще – в базе нет ни одного результата. Впору думать о серьезной травме или дисквалификации. Но на самом деле в тот год зимой Кристина победила на проходившем в Пензе очередном первенстве России среди девушек (8,63). Летом в родном Челябинске она тоже была первой, пробежав 100 м/б за 13,80. Судя по всему, протоколы этих стартов в IAAF не отправлялись.

Сезон-2017 продолжает традицию «черных дыр» в результатах российских легкоатлетов. Второе место Клещевой на зимнем юниорском ЧР в Новочебоксарске помнит лишь она сама, те, кто присутствовал на соревнованиях, и российские базы данных. IAAF о том беге за 8,63 даже не подозревает. Кстати, два года подряд Клещева бежала зимние первенства с одним и тем же результатом – 8,63, сотая в сотую, разница только в том, что в 2016-м она выиграла, а год спустя была второй.

История пропавших секунд продолжается и летом: в июле в Калуге сошлись сильнейшие юниорки страны, Кристина выступила не очень удачно, став четвертой (14,36). Однако и этого старта в базе IAAF нет ни у нее, ни у первенствовавшей на том чемпионате Вероники Червинской.

Пробелы с внесением протоколов в международную базу закончились лишь в этом году. Клещева взяла золото зимнего ЧР среди юниоров (8,53) и финишировала второй на летнем (13,61). Этим летом она впервые приняла участие во взрослом первенстве страны, но не прошла там дальше стадии предварительных забегов. Все эти старты наконец-то занесены в официальный профиль спортсменки

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