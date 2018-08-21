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Голый спорт. Екатерина Ишова

Сергей Лисин
13:25
Голый спорт. Екатерина Ишова
Одна из лучших российских специалисток бега на выносливость – в регулярной рубрике «Матч ТВ».

Екатерина Ишова, тогда еще Горбунова, дебютировала в составе сборной России на международных соревнованиях в 2005-м, выиграв 1500 метров на юношеском матче Россия – Украина – Белоруссия, который проходил в Киеве. На следующий год была одиннадцатой на ЧЕ по кроссу, а в 2007-м – десятой на 1500 метров в рамках юниорского первенства континента.

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2008 год принес три места в десятке на крупных стартах: седьмое на 3000 метров и восьмое на 1500 метров на ЮЧМ в Польше и еще одно седьмое на ЧЕ по кроссу в Бельгии. Следующим летом Екатерина была шестой на молодежном ЧЕ на дистанции 5000 метров.

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В 2010 году девушка выиграла 3000 метров на зимнем чемпионате России среди молодежи, стала второй на летнем ЧР на 1500 метров и, приехав в Португалию на ЧЕ по кроссу, заняла там девятое место. Зимой 2011-го Екатерина попробовала себя в беге с препятствиями и победила на молодежном первенстве страны, а на аналогичном летнем старте пришла первой к финишу на 1500 метров. На молодежном ЧЕ в Остраве Екатерина заняла второе место. Затем в составе студенческой сборной России спортсменка отправилась на Универсиаду в Шэньчжэнь, где завоевала бронзу.

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Летом-2012 на чемпионате Европы в Хельсинки Екатерина заняла четвертое место на 1500 метров. От бронзы ее отделили 0,9 секунды. Годы спустя итоги того ЧЕ переписали так, что вся первая четверка была дисквалифицирована за допинг по разным обстоятельствам. У Екатерины забрали задним числом все достижения и титулы с 12 июля 2011-го по 22 октября 2015 года.

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Спортсменка вернулась в 2016-м, взяв бронзу на чемпионате страны в беге на 5000 метров. Следующей зимой она выиграла серебро ЧР на 3000 метров, а летом стала чемпионкой России на 5000. В этом году повторить успех не удалось - Екатерина финишировала второй.

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Ранее в «Голом спорте»:

Наталия Прищепа

Кристина Клещева

Вероника Червинская

Фото: instagram.com/ishovaekaterina

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