РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
14:15 Утомлённые славой. [12+]
14:15
Утомлённые славой. [12+]
14:45
КХЛ. Разогрев. [12+]
15:05
Новости.
15:10
Все на Матч!.
15:40
Смешанные единоборства. UFC. Реванш. Трансляция из США. Р. Уиттакер - Й. Ромеро [16+]
17:40
Новости.
17:50
Все на Матч!.
18:20
Спортивный детектив. [16+]
19:20
Новости.
19:25
Все на футбол!.
20:25
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция)
22:25
"UFC Top-10". Противостояния. [16+]
22:50
Новости.
23:00
Все на Матч!.
23:30
Настоящая легенда. [16+]
01:35
Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ф. Мир [16+]
03:35
Златан. Начало. [16+]
05:30
Неизвестный спорт. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Новый кулак ярости. [16+]
10:35
Утомлённые славой. [16+]
11:05
Новости.
11:10
Все на Матч!.
11:35
Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция) [0+]
13:35
"Спартак" - ПАОК. Live. [12+]
13:55
Новости.
14:00
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и WBC в среднем весе. Трансляция из США. Г. Головкин - В. Мартиросян [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Голый спорт. Наталия Прищепа

Сергей Лисин
13:44
Голый спорт. Наталия Прищепа
Лучшая украинская легкоатлетка – в регулярной рубрике «Матч ТВ»

Несколько дней назад Наталия Прищепа защитила свой титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров.

https://www.instagram.com/p/BmVjhGelTj2/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=pdxl39bsk1as

Первой ее большой победой можно считать, наверное, золото чемпионата Украины среди девушек на дистанции 1500 метров, которое спортсменка завоевала в 2011 году, когда ей было еще 16 лет. Приехав после этого на чемпионат мира среди юношей и девушек в Лилль, Наталия прошла до полуфинала на 800 метров, но, став там шестой, в финал не попала.

https://www.instagram.com/p/BXGednDloFE/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=yyfk4hud5b3a

В 2012-м девушка начала выступать уже по юниорам и выиграла золото национального чемпионата на 1500 метров. И снова, приехав на уже юниорский ЧМ в Барселону, она выступила не слишком удачно, вылетев на стадии предварительных забегов, не пройдя даже в полуфинал.

https://www.instagram.com/p/BiHFAmMFwVj/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=11ox769k8p0s8

2013 год стал своего рода прорывом. Зимой Наталия выиграла оба чемпионата страны на 1500 метров, взрослый и юниорский. Повторив юниорский успех летом, Прищепа поехала в Риети на ЮЧЕ и взяла там золото на коронных 1500 метрах. Вернувшись домой, она выиграла уже взрослый летний чемпионат на этой же дистанции.

https://www.instagram.com/p/Bizaf7slfmS/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1gq2kb46m6l0n

Зиму 2014 года спортсменка пропустила, а лето прошло под знаком подготовки к взрослому ЧЕ в Цюрихе. Победа на чемпионате Украины стала финальной проверкой формы перед континентальным первенством. В Цюрихе Прищепа прошла в финал и финишировала там с личным рекордом 4.08,89, но заняла только десятое место.

https://www.instagram.com/p/BmO03KvlEn8/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=rgrdo10dwfi4

Следующий сезон был достаточно коротким, Наталия выиграла молодежный чемпионат Украины на 1500 метров, стала там же третьей на 800 метров, а в июле взяла бронзу молодежного ЧЕ в Таллине.

https://www.instagram.com/p/BkC8MF_FjRn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=13pjm3uxepem3

В олимпийский год произошла смена специализации спортсменки в сторону дистанции 800 метров. Выиграв ее на чемпионате Украины, девушка продолжила серию побед в Амстердаме, на чемпионате Европы. Приехав на Олимпиаду в Рио, спортсменка остановилась в шаге от выхода в финал, став четвертой в полуфинале.

https://www.instagram.com/p/BjNULUCFl75/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=3t4o5euw5vsy

Прошлый сезон у Наталии прошел странно. Будучи сильнейшей специалисткой бега на 800 метров в своей стране, она не поехала на ЧМ в Лондон, потому что не приняла участия в отборочном чемпионате Украины. Прищепа не попала туда из-за задержки самолета, но эта причина была сочтена неуважительной и в результате спортсменка не была включена в заявку сборной на ЧМ.

https://www.instagram.com/p/BimtvbEF29d/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1np8b542lpo64

Это лето складывается блестяще. Выйдя на старт десять раз она выиграла восемь забегов. Это и обе коронные дистанции (800, 1500) на чемпионате страны, и все предварительные забеги на чемпионате Европы, после одного из которых спортсменка вернулась, чтобы помочь упавшей сопернице, и, наконец, финал на 800 метров, который Наталия выиграла блестящим финишным рывком. Сделав это, она стала первой в истории женщиной, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на 800 метров.

https://www.instagram.com/p/BmUAB3QhAgr/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1qa7ai6mjpazn

Ранее в «Голом спорте»:

Кристина Клещева

Вероника Червинская

Анжелика Шевченко

Фото: instagram.com/netali_pryshchepa

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+