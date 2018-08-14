Голый спорт. Наталия Прищепа

Лучшая украинская легкоатлетка – в регулярной рубрике «Матч ТВ»

Несколько дней назад Наталия Прищепа защитила свой титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров.

Первой ее большой победой можно считать, наверное, золото чемпионата Украины среди девушек на дистанции 1500 метров, которое спортсменка завоевала в 2011 году, когда ей было еще 16 лет. Приехав после этого на чемпионат мира среди юношей и девушек в Лилль, Наталия прошла до полуфинала на 800 метров, но, став там шестой, в финал не попала.

В 2012-м девушка начала выступать уже по юниорам и выиграла золото национального чемпионата на 1500 метров. И снова, приехав на уже юниорский ЧМ в Барселону, она выступила не слишком удачно, вылетев на стадии предварительных забегов, не пройдя даже в полуфинал.

2013 год стал своего рода прорывом. Зимой Наталия выиграла оба чемпионата страны на 1500 метров, взрослый и юниорский. Повторив юниорский успех летом, Прищепа поехала в Риети на ЮЧЕ и взяла там золото на коронных 1500 метрах. Вернувшись домой, она выиграла уже взрослый летний чемпионат на этой же дистанции.

Зиму 2014 года спортсменка пропустила, а лето прошло под знаком подготовки к взрослому ЧЕ в Цюрихе. Победа на чемпионате Украины стала финальной проверкой формы перед континентальным первенством. В Цюрихе Прищепа прошла в финал и финишировала там с личным рекордом 4.08,89, но заняла только десятое место.

Следующий сезон был достаточно коротким, Наталия выиграла молодежный чемпионат Украины на 1500 метров, стала там же третьей на 800 метров, а в июле взяла бронзу молодежного ЧЕ в Таллине.

В олимпийский год произошла смена специализации спортсменки в сторону дистанции 800 метров. Выиграв ее на чемпионате Украины, девушка продолжила серию побед в Амстердаме, на чемпионате Европы. Приехав на Олимпиаду в Рио, спортсменка остановилась в шаге от выхода в финал, став четвертой в полуфинале.

Прошлый сезон у Наталии прошел странно. Будучи сильнейшей специалисткой бега на 800 метров в своей стране, она не поехала на ЧМ в Лондон, потому что не приняла участия в отборочном чемпионате Украины. Прищепа не попала туда из-за задержки самолета, но эта причина была сочтена неуважительной и в результате спортсменка не была включена в заявку сборной на ЧМ.

Это лето складывается блестяще. Выйдя на старт десять раз она выиграла восемь забегов. Это и обе коронные дистанции (800, 1500) на чемпионате страны, и все предварительные забеги на чемпионате Европы, после одного из которых спортсменка вернулась, чтобы помочь упавшей сопернице, и, наконец, финал на 800 метров, который Наталия выиграла блестящим финишным рывком. Сделав это, она стала первой в истории женщиной, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на 800 метров.

Ранее в «Голом спорте»:

Кристина Клещева

Вероника Червинская

Анжелика Шевченко

Фото: instagram.com/netali_pryshchepa