Голый спорт. Диана Борисова

Голый спорт. Диана Борисова

Сергей Лисин
Сергей Лисин
14:13

Кемеровская гимнастка Диана Борисова – в регулярной рубрике «Матч ТВ».

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Изначально Борисова выступала как личница и в 2012 году стала чемпионкой Европы среди юниорок в упражнении с обручем, а также в командном зачете.

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Но карьера личницы закончилась в 2013-м, когда девушка попала в состав сборной России в групповых упражнениях. После того как основной состав групповичек, проваливший ЧМ-2013, распустили, был собран новый, в котором и оказалась Диана.

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Та команда взяла золото ЧЕ-2014, и все было неплохо, пока осенью девушки не приехали на чемпионат мира в Измир. В Турции случился завал в упражнении с булавами, но Борисова не имела к нему отношения. В результате золото в многоборье было упущено, да что там золото – Россия осталась без медалей в многоборье вообще, заняв четвертое место.  Над составом команды сгустились тучи.

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Борисову не тронули, что логично, и она продолжила выступать в сборной. Именно с Дианой в составе команда квалифицировалась на Олимпиаду в Рио, выиграв золото чемпионата мира 2015 года в многоборье. Но в Бразилию сборная России отправилась без Борисовой – она к тому времени уже завершила карьеру.

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Фото: instagram.com/di_borisova__

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