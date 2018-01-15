Голый спорт. Кристина Сивкова

Сегодня в регулярной рубрике «Матч ТВ» - лидер российского легкоатлетического спринта, а, возможно, и единственная его надежда Кристина Сивкова.

24 июля 2014 года на взрослом чемпионате России в Казани семнадцатилетняя Кристина выиграла дистанцию 100 метров с результатом 11,31 секунды. И все бы ничего, да только она побила рекорд России среди девушек до 18 лет, который был установлен в 1968-м, то есть через четыре года после того как Леонид Ильич Брежнев сменил Никиту Сергеевича Хрущева на посту руководителя СССР. Принадлежал рекорд Людмиле Ильиничне Маслаковой, которой как раз через два дня исполнялось 62 года. Шикарный получился подарок.

После триумфа на взрослом ЧР Сивкову повезли на взрослый же ЧЕ в Цюрих, где, правда, заявили только в эстафету 4х100 метров. В финале юниорка бежала четвертый этап и пересекла финишную линию третьей, уступив лишь девушкам из британской и французской сборных.

2015 год принес победы на зимнем и летнем юниорских первенствах страны и бронзу взрослого летнего ЧР. К тому времени от Сивковой, наконец, отстали с дистанцией 200 метров, и она бегала уже исключительно 60 и 100.

В начале 2016-го Кристина поймала победную волну: финишировала впереди всех на юниорском первенстве страны, турнире «Русская зима» и взрослом зимнем чемпионате России. Приехав же в Чебоксары на взрослое летнее первенство, 20 июня 2016 года выиграла 100 метров с повторением еще одного рекорда России - для молодежи до 20 лет - 11,22. До этого так бегала только Наталья Бочина в 1980-м. Теперь вот еще Сивкова.

Сезон 2017-го начался вроде бы стандартно - победы на внутрироссийских стартах в одни ворота. Но весной после почти двухлетнего перерыва Кристина получила допуск на международную арену, доказав, что не имеет отношения ко всем мутным делам российской легкой атлетики прошлых лет. Дебют состоялся 13 мая в Париже - 11,71. Затем Греция - 11,70. И вот молодежная Европа в польском Быдгоще. Кристина отлично прошла все отборочные стадии, но в финале не смогла справиться с нервами, зажалась и стала только шестой. Вернувшись в Россию, она легко выиграла чемпионат страны и завершила сезон. Квалификацию на взрослый чемпионат мира в Лондоне спортсменка выполнить не смогла: норматив был 11,26, а лучший результат в 2017-м у Сивковой - всего 11,41. В общем-то, чтобы выполнить квал на ЧМ, россиянке нужно было бежать под личный рекорд (11,22).

В 2018-м Кристину Сивкову ждет чемпионат Европы в Берлине (7 - 12 августа). Ну а на пути к нему, возможно, получится обновить рекорд России для молодежи до 23 лет, который пока принадлежит Марине Жировой, датирован 1985 годом и равняется 10,98.

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Фото: instagram.com/kristiiik_97