Голый спорт. Дженнифер Акиниймика

Дженнифер Аки-ний-мика. Фамилию этой молодой краснодарской спортсменки с нигерийскими корнями первый раз лучше произносить по слогам, иначе можно запутаться. Кстати, фамилия, судя по всему, не склоняется. Отчество у девушки – Айоделевна, это уже полегче.

Дженнифер всего 16 лет, и нигерийские корни у нее от папы, а в легкой атлетике они многое значат. В июне 2017-го она выиграла 100 метров на первенстве России среди юношей и девушек, показав в финале результат 11,66 секунды. Спустя полтора месяца, в начале августа в Майкопе на Спартакиаде учащихся, девушка улучшила личный рекорд, выиграв с результатом 11,55. Для справки норматив мастера спорта – 11,84, а мастера спорта международного класса – 11,30.

Там же, в Майкопе, Дженнифер выиграла и двухсотметровый спринт, показав результат 23,51.

Месяц назад в Славянске-на-Кубани в беге на 200 метров она пробежала быстрее рекорда России в помещении среди девушек до 18 лет – 23,79.

Статус присвоения рекорда пока неясен, потому что история у него следующая: с советских времен, с 1986 года, стоял рекорд Оксаны Ковалевой – 24,03 секунды. Спустя тридцать лет, в январе 2017-го, его, наконец, побила Полина Миллер, показав на финише 23,86. Результат Миллер начали утверждать, но по состоянию на июнь он числится как еще неутвержденный. В общем, процесс официального присвоения рекордов России явно небыстрый, так что Дженнифер придется подождать бюрократических проволочек.

Впрочем, есть же еще один рекорд России на 200 метров, летний, который нужно бить на 400-метровой дорожке. Он установлен Валентиной Божиной в 1982 году и равен 23,14. Сумеет ли Дженнифер дотянуться до этого артефакта, которому уже 35 лет, – узнаем летом, когда она будет бегать последний сезон в этом возрасте.

Ранее в «Голом спорте»:

Анастасия Полищук

Елена Молодчинина

Алиса Кузнецова

Также:

Подписывайтесь на «Голый спорт» в Телеграм

Фото: instagram.com/jeffachka