Голый спорт. Анастасия Полищук

Действующая чемпионка России на 200 метров - в регулярной рубрике «Матч ТВ»

Анастасия Полищук специализируется на спринтерских дистанциях, выступает за два уральских региона: Свердловскую и Челябинскую области.

В далеком теперь уже 2012 году Анастасия стала второй на обеих спринтерских дистанциях на юниорском первенстве страны. Результаты тогда были 11,92 и 24,21 секунды. На следующий год она попробовала бежать 400 метров, но стала только четвертой с результатом 55,01.

В 2015-м была бронза зимнего юниорского чемпионата России на дистанции 60 метров – 7,54. И шестое место в финале летнего взрослого чемпионата на 100 метров – 11,61.

В 2016-м пришла первая крупная победа – золото первенства России среди молодежи на 100 метров, результат 11,68. Ну а следующий летний сезон, начавшийся с бронзы на сотне в финале командного чемпионата России (11,90), Анастасия завершила золотом взрослого чемпионата страны на двести метров – 23,36. В этом статусе девушка и закончила летний сезон 2017 года.

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Фото: instagram.com/nasty.poli