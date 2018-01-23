Голый спорт. Полина Миллер

Барнаульская легкоатлетка Полина Миллер в последние три года заставила говорить о себе практически всех специалистов спринтерских дисциплин.

В июле 2015 года в Иркутске, городе, который для спортсменки станет счастливым, Полина выиграла первенство Сибирского федерального округа среди девушек, пробежав дистанцию 100 метров за 11,92 сек.

На следующий год Миллер стала чемпионкой России среди девушек на 200 метров (23,75), а через месяц в Жуковском на взрослом кубке России финишировала четвертой, показав результат 23,90 и уступив только трем взрослым и опытным спортсменкам Екатерине Маминой, Кристине Хорошевой и Екатерине Высоцкой (Вуколовой). Проигрыш победительнице, Маминой, составил 0,37, а от бронзы Полину отделили 0,17 сек.

2017-й Полина начала в Иркутске с установления нового рекорда России для девушек на 200 метров в помещении. Предыдущее достижение было датировано 1986 годом и принадлежало Оксане Ковалевой – 24,03. Спустя тридцать лет Миллер пробежала за 23,86. Позже она сказала, что даже не знала о рекорде, видимо в силу его древности, и бежала на свой собственный максимум. Затем было продолжение сезона на «Русской зиме», где девушка стала четвертой на 400 метров, проиграв более взрослым соперницам.

Весной Миллер получила от IAAF допуск на чемпионат Европы среди юниоров, а затем, в июне, на остальные международные соревнования. От юниорского чемпионата мира в Кении она решила отказаться, а вот на ЧЕ поехала. Там, в итальянском Гросето, Полина выступала на дистанции 200 метров. В квалификационном забеге она была четвертой с результатом 24,50 сек. и прошла в полуфинал, где пробежала быстрее, 23,92, но финишировала только шестой и выбыла из борьбы. Чемпионкой Европы в итоге стала британка Майя Брюней, показавшая 23,04, а это заметно быстрее личного рекорда Миллер (23,63). Но Брюней и старше Полины более чем на два года, так что сравнивать их пока некорректно.

Первым стартом-2018 явмлся зимний чемпионат Сибирского федерального округа. Год назад она установила тут рекорд России на 200 метров, а теперь уверенно выиграла 60 метров – 7,64 сек. Соревнования были омрачены массовыми снятиями легкоатлетов из-за приезда РУСАДА, но Миллер на все забеги вышла.

Ближайшим стартом девушки станет турнир «Русская зима», который пройдет 3–4 февраля в Москве в манеже ЦСКА. Предварительно она там заявлена на дистанцию 400 метров.

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Фото: instagram.com/p_milka