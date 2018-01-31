Голый спорт. Светлана Школина

На фоне побед Марии Ласицкене забылось то, что в 2013 году на чемпионате мира в Москве золото в женской высоте взяла Светлана Школина. Итоги того чемпионата сейчас напоминают пепелище – слишком много допинговых скандалов произошло с его участниками. Но медаль Светланы осталась при ней, ни в каких докладах девушка не упоминалась. Впрочем, на нее обрушились другие проблемы.

После того ЧМ Школину настигли травмы, точнее одна травма, ахилла толчковой ноги, которая никак не хотела залечиваться. Проблема обнаружилась весной 2014 года, и сначала ее пытались решить без операционного вмешательства. Дело вроде бы пошло, тренировочный процесс тоже, но 3 августа 2015-го на чемпионате России, который проходил в Чебоксарах, она надорвала этот ахилл окончательно.

В результате Светлане сделали операцию, и чемпионат мира-2015 она пропустила, не сумев защитить титул. Дальше начались месяцы реабилитации, растянувшиеся на годы. Весь цикл лечения проходил в Польше, и попробовать вернуться в спорт Светлана смогла только в этом сезоне.

Начала она 11 января с Мемориала Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина в Челябинске, где показала скромные 1 метр 88 сантиметров, которые, конечно, на фоне результатов Ласицкене выглядят не так впечатляюще. Вторым стартом после почти трехлетнего перерыва для Школиной стал Кубок Москвы по прыжкам в высоту, который прошел 31 января в Олимпийском центре имени братьев Знаменских.

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Фото: instagram.com/sivochkaworld, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Григорий Сысоев