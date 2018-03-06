Голый спорт. Юлия Белорукова

Регулярная рубрика возвращается с олимпийских каникул, и, конечно, несколько следующих выпусков будут посвящены героиням прошедших Игр.

Юлия Белорукова традиционно считается одной из сильнейших наших специалисток лыжного спринта. Само по себе деление на дистанционщиц и спринтеров у девушек не настолько ярко выражается, как у мужчин, однако Юлия – в первую очередь именно мастер бега на короткие лыжные дистанции.

В шестнадцатилетнем возрасте в спринтерской гонке классическим стилем Юлия взяла и первые в карьере очки FIS – 130,02 за третье место. Дело было в Сыктывкаре 24 ноября 2011 года.

На следующий сезон Юлия подтвердила свою специализацию, став пятой в финале спринта свободным стилем на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Румынии. Тот старт собрал молодых звезд поколения – второе место в спринтерской гонке заняла Наталья Непряева, а выиграла немка Виктория Карль. Пройдет пять лет, и в Корее наши девушки возьмут медали, а немка не поднимется выше девятнадцатого места в личных гонках. Судьбы у молодых да ранних нередко складываются не лучшим образом. Тем радостнее, что у наших – сложились как надо.

Дебют Белоруковой на этапах взрослого Кубка мира состоялся 1 марта 2014 года в финском Лахти. О месте говорить не будем, оно оказалось далеким. В лидерах были героини только что прошедшей Олимпиады в Сочи и старшие напарницы по сборной. Но уже через четыре дня на следующем этапе КМ Юлия поднялась намного выше, став 25-й в спринте «классикой», том самом, который через четыре года принес ей медаль Игр.

Первой победы на этапах КМ пришлось подождать. Случилась она только 15 января 2017-го в итальянском Тоблахе - в командном спринте «коньком». Тогда в паре с Натальей Матвеевой они оставили позади и шведок, и норвежек. Через месяц на чемпионате мира в Лахти наши девушки стали вторыми уже в командном спринте «классикой», уступив лишь Норвегии. Для обеих то серебро стало первой медалью с мировых первенств, а ведь в отличие от дебютантки Белоруковой у Матвеевой это был уже пятый ЧМ в карьере.

Олимпийский сезон Юлия начала с бронзы в спринте классическим стилем на первом этапе КМ в Елливаре. Опередили ее шведка Стина Нильссон и Наталья Матвеева. Затем у Юлии были некоторые проблемы по сезону, она травмировалась, но к Играм сумела собраться. В Корее в том же спринте «классикой» впереди снова оказалась Нильссон. Матвеева на Олимпиаду не приехала, а ее место на пьедестале заняла еще одна давняя соперница Белоруковой – олимпийская чемпионка Сочи норвежка Майкен Касперсен Фалла. Впрочем, в отличие от норвежки, которая в своей сборной бегает только спринт, Белорукова взяла еще и бронзу в составе нашей эстафетной четверки.

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Фото: instagram.com/yulia_belorukova