Голый спорт. Анна Нечаевская

В нашей регулярной рубрике мы продолжаем знакомить вас с героинями прошедших зимних Олимпийских игр.

Анна Нечаевская бежала последний этап в составе нашей бронзовой олимпийской лыжной эстафеты.

Наверное, первым результатом Анны, о котором можно упомянуть, стало 21-е место на дистанции десять километров коньковым ходом в рамках этапа Кубка Восточной Европы в 2009 году. В остальных дисциплинах на том турнире 18-летняя девушка выше шестидесятых мест не поднялась. Через четыре месяца, в марте 2010-го, на той же дистанции на чемпионате России среди юниоров Нечаевская финишировала 13-й.

А вот уже в сезоне-2010/11 Анна стала чемпионкой России в скиатлоне на 10 км, плюс второй - на 5 км «коньком». Отбор с того ЧР шел на юниорский чемпионат мира в Отепяя (Эстония). С ЧМ Анна привезла серебро, которое они с подругами по команде завоевали в эстафете. Уступили только норвежкам.

На следующий сезон девушка дебютировала среди взрослых, правда, еще имея возможность выступать в категории U23 (спортсмены моложе 23 лет). Дебют прошел непросто, лучшее место в чемпионате страны - 16-е в скиатлоне. На ЧМ U23 в той же дисциплине Нечаевская пришла к финишу седьмой.

Предолимпийский сезон-2012/13, Анна провела без высоких мест, по-прежнему успешнее всего проявляя себя на гонках коньковым ходом и скиатлонах.

В Сочи она не поехала, вместо этого выступила на Универсиаде, где стала 10-й на пяти километрах «коньком». Сезон завершила пятым местом в скиатлоне на чемпионате страны.

Старт нового олимпийского четырехлетия для Нечаевской ознаменовался большим международным дебютом в Кубке мира и «Тур де Ски». Лучшим результатом явилось 24-е время на этапе КМ в Рыбинске в десятикилометровой гонке свободным стилем.

Сезон-2015/16 Анна провела без крупных международных стартов, но зато выиграла титул чемпионки России. Произошло это в самом конце зимы в Тюмени на дистанции 30 км - самой длинной у женщин.

Следующей зимой Нечаевская победила на этапе Кубка Восточной Европы в Раубичах, затем съездила на Универсиаду в Казахстан, где взяла «золото» в гонке на 5 км «коньком» и в несколько странной эстафете из трех этапов, где она бежала последний. Также в рамках той Универсиады Анна добыла два «серебра», оба раза проиграв еще одной россиянке Лилии Васильевой. В конце сезона у Нечаевской не получилось защитить звание чемпионки страны в марафоне, зато она первенствовала на десяти километрах свободным стилем.

Начало олимпийского сезона не задалось. Далекие позиции на этапах КМ, казалось, не предвещали ничего хорошего. Но в новогоднюю ночь, видимо, что-то произошло, и с января спортсменка начала добавлять. 20-е место на этапе КМ в Оберсдорфе, 18-е - в общем зачете «Тур де Ски» – форма явно шла вверх, как раз к ОИ.

В Корее еще до эстафеты Анна стала десятой на 10 км «коньком», а затем в составе нашей бронзовой четверки оправдала надежды тех, кто поставил ее на последний, решающий этап.

Ранее в «Голом спорте»:

Юлия Белорукова

Диана Борисова

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