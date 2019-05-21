Итоги 29-го тура РПЛ, самые ожидаемые трансферы лета-2019 и лучшие супертяжи мира. Лучшие тексты 21 мая

По традиции собрали самые заметные тексты, опубликованные на сайте за день, в одном месте для вашего удобства.

По традиции собрали самые заметные тексты, опубликованные на сайте за день, в одном месте для вашего удобства.

Шалимов считает, что ногами мяч не отбирают. Показываем, почему он прав. Тактика 29-го тура РПЛ (с видео)

6 пенальти, классные матчи Мельгарехо и Классона, просчеты нового сочетания «Локо» в обороне — эти и другие итоги тура РПЛ.

— Ногами мяч не отбирают — так его можно только выбить. Отбирают корпусом — ты должен просчитать ситуацию и оттеснить соперника. Мое мнение: это должны объяснять еще в школе. Если ты катишься, то перекрывай прострел или удар — без возможности попасть в ногу соперника и нарушить правила.

Внутри есть видеоподборка всех пенальти и не только

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Турнирная интрига после 29-го тура почти исчерпана, но «почти» в футболе не считается.

«Урал» и «Локомотив» сыграли генеральную репетицию перед финалом Кубка России, который ждет нас уже в среду, 22 мая. Репетиция удалась: крутой сюжет, интересные голы, спорный пенальти, удаление, наезды на арбитров — все как мы любим. «Урал» показал характер и сохранил лицо, «Локо» удержался на втором месте, а русский бразилец Маринато Гилерме пошел на удивительный рекорд.

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Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев — о главной проблеме финала Лиги Европы.

Поймите, это не вопрос к конкретной стране, нации или народу. Это вопрос к ситуации, когда один или несколько сумасшедших могут превратить праздник в трагедию. Этого нельзя допустить. Если УЕФА хочет защитить своих игроков, стоит максимальной трепетно относиться к матчам подобного уровня, а тем более — к финалам.

На злобу дня

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Если состоятся, то даже больше 1 000 000 000 евро.

Азар полностью выложился в «Челси», нужно идти дальше. «Реал» хочет Азара, Азар хочет в «Реал». Переговоры осложнял бан «Челси» на покупку новичков, но и он в итоге не стал сдерживающим фактором. О трансфере должны объявить сразу после финала Лиги Европы.

Предвосхищяем топ-трансферы

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Обещание президента «Эспаньола» Чэня Яньшэня вывести клуб в Лигу чемпионов уже не кажется несбыточным.

Но оказалось, что эпитеты вроде «китайский Марадона», титул лучшего игрока китайского чемпионата и статистика в 169 голов за 344 матчей — все это неспроста. Сезон «Эспаньола» разделился на до и после трансфера китайского нападающего. До: девять поражений в 10 матчах. После: два поражения в 12 матчах.

Made in Chine в Каталонии

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Обозреватель «Матч ТВ» побывал на утренней раскатке сборной России перед матчем со Швецией. Это заключительная игра на групповом этапе, после которой наша команда узнает соперника по четвертьфиналу.

Не надо дергаться, мы в плей-офф идем с Василевским. И с очень надежным вторым номером Георгиевым. И посмотрим, что покажет звено Евгения Кузнецова — похоже, там Кирилл Капризов снова будет играть, отдавая пасы на Кузю и Александра Овечкина.

Павел Лысенков — с места событий

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Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

За несколько часов до этого Франция легко уничтожала Великобританию в дерби «Столетней войны» — назовем его так. Французы вели 3:0 уже к 28-й минуте матча. Вот что вам еще нужно? Но британцы сравняли счет, а в овертайме Бен Дэвис забил «гол смерти». Никакущая Великобритания осталась в элитном дивизионе, а Франция вылетела. До свиданья!

11-й день ЧМ принес две сенсации

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Три супертяжеловеса со статистикой 90 побед, 0 поражений на троих больше не могут откладывать бои друг с другом.

Если Уайлдер выглядит злым супергероем, Джоуша — добрым, то Тайсон Фьюри — комичным, но тоже супергероем. Он был первым, кто смог побить Владимира Кличко с 2004 года, после этого Фьюри не дрался 2,5 года, разъедался до 180 кг и не скрывал, что употребляет наркотики. Потом вернулся, доставлял проблемы Уайлдеру и встал с настила, когда Деонтей устроил ДТП с участием своего кулака и головы Фьюри. Бой закончился вничью, и пока это единственная очная встреча боксеров большой тройки.

Вадим Тихомиров — о ситуации в супертяжелом весе

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На 71-м году жизни в кругу семьи скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда. «Матч ТВ» вспоминает, как складывалась карьера легендарного австрийского гонщика.

— Я увидел себя летящего спиной в большую дыру. Очень-очень медленно — это был приятный полет. Тогда сказал себе: «Я умру». Было приятно падать вниз, но сразу же включил мозг. «Нет, ты умираешь! Слушай врачей!»

Смерть ждала его 43 года

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В Баку завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. «Матч ТВ» подводит итоги турнира для гимнасток сборной России и наших самых серьезных соперниц.

Тот факт, что Арина Аверина смогла собраться после плохо исполненного обруча и сделать чисто остальные комбинации, добавляет ей плюсов. У нее в итоге два личных золота — мяч и булавы, у сестры Дины также два — лента и обруч. В финале с лентой Дина выступала сразу вслед за Сашей Солдатовой. Для обеих это неожиданно оказалось некоплиментарным ракурсом: одной явно не хватало скорости движения ленты, другой — работы тела. По новым правилам победила сложность, и имя ей — Дина. Солдатова осталась без золота в своем коронном виде.

Подробный разбор с видео