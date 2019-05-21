«Эспаньол» впервые за 12 лет вышел в еврокубки. Ликует не только Каталония, но и Китай

Обещание президента «Эспаньола» Чэня Яньшэня вывести клуб в Лигу чемпионов уже не кажется несбыточным.

Обещание президента «Эспаньола» Чэня Яньшэня вывести клуб в Лигу чемпионов уже не кажется несбыточным.

Заключительный тур чемпионата Испании не определял чемпиона, как в Англии или Германии, и не таил интриги в борьбе за выживание. Но один сюрприз Ла Лига все-таки припасла напоследок: вопреки ожиданиям впервые за 12 лет в еврокубки пробился каталонский «Эспаньол».

Эпоха безвременья

15 лет назад «Эспаньол» проживал золотой цикл — под руководством нынешнего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде команда в течение трех лет последовательно заняла место в пятерке лучших в чемпионате, выиграла Кубок Короля и дошла до финала Кубка УЕФА, где уступила «Севилье».

Коллектив, в котором играли такие яркие исполнители, как Рауль Тамудо и Иван де ла Пенья, Пабло Сабалета и Альберт Риера, не только решал собственные задачи, но и влиял на судьбу чемпионской гонки. В сезоне–2006/07 «Барселона» упустила чемпионский титул из-за неудачной игры в каталонском дерби. Да, тогда даже результат каталонского дерби сложно было предсказать.

Тот «Эспаньол» разрушился из-за внутренних конфликтов и одной трагедии. Возглавивший команду Маурисио Почеттино повздорил с распоясавшимися лидерами команды — де ла Пеньей и Тамудо — и отдал капитанскую повязку восходящей звезде в обороне Даниэлю Харке. Через месяц после этого 26-летний Харке скончался от сердечного приступа. «Эспаньол» лишился лидеров раздевалки и на долгие годы превратился в типичного середняка, занимавшего места в таблице с 8-го по 14-е.

Сейчас этот период только и вспоминают благодаря успехам Почеттино. Мол, нынешний финалист Лиги чемпионов начинал именно там. После триумфа «Тоттенхэма» в противостоянии с «Аяксом» официальный аккаунт «Эспаньола» в твиттере пожелал бывшему игроку и тренеру каталонской команды успехов, а сам клуб организовал акцию по бесплатной раздаче болельщикам футболок с фамилией тренера.

Почеттино отреагировал теплой и многообещающей фразой:

«Я всегда говорил, и когда был игроком, и когда стал тренером, что всегда с радостью готов вернуться в «Эспаньол». Если я выиграю Лигу чемпионов, то вернусь домой, в Барселону», — сказал Почеттино.

До последнего времени это было все, о чем в «Эспаньоле» только могли мечтать.

Китайский поворот

Частные инвесторы из-за рубежа вызывают у испанских болельщиков не самые хорошие ассоциации. Дмитрий Питерман уничтожил сантандерский «Расинг», Али Сайед быстро прекратил проект «Малаги» и даже «Валенсия» не вернулась на былые позиции после восхождения на трон Питера Лима.

Поэтому когда в январе 2016-го владелец китайской компании Rastar Group Чэнь Яньшэнь стал полноправным владельцем «Эспаньола», фанаты клуба отнеслись к этой новости с изрядной долей скептицизма. А когда новый президент рассказал, что собирается вывести клуб в Лигу чемпионов в ближайшую пятилетку, и вовсе приготовились к худшему.

В январе этого года «Эспаньол» приобрел у клуба «Шанхай СИПГ» за два миллиона евро китайского нападающего У Лэя. Сначала показалось, что чисто менеджментское решение — игроки из Китая никак не могут заиграть в топовых европейских чемпионатах, зато дебютный матч У Лэя за «Эспаньол» посмотрело 40 миллионов китайцев, а его презентацию — космические 350 миллионов.

Но оказалось, что эпитеты вроде «китайский Марадона», титул лучшего игрока китайского чемпионата и статистика в 169 голов за 344 матчей — все это неспроста. Сезон «Эспаньола» разделился на до и после трансфера китайского нападающего. До: девять поражений в 10 матчах. После: два поражения в 12 матчах.

Ради максимального раскрытия возможностей У Лэя тренер Руби изменил схему с 4–3–3 на 4–4–2 и поставил к нему в пару местного нападающего Борху Иглесиаса. Иглесиас — рослый габаритный центрфорвард, умеющий оттирать защитников от мяча и здорово работающий в подыгрыше. Напоминает Фернандо Льоренте времен игры за «Атлетик». Дуэт получился убийственно эффективным: Иглесиас стал седьмым бомбардиром Ла Лиги с 17 забитыми мячами, У Лэй добавил еще три за 12 неполных матчей. Самым важным получился его последний гол в сезоне — тот самый, что подарил «Эспаньолу» Лигу Европы.

«Я всегда мечтал играть за границей. И после полутора лет в Каталонии получить шанс выступить в Лиге Европы — это потрясающий опыт. Я готов многому еще научиться», — рассказал после матча У Лэй.

Обратно в еврокубки

Для попадания в Лигу Европы «Эспаньолу» нужно было дома победить прямого конкурента — «Реал Сосьедад» (у обоих клубов было по 50 очков в таблице) — а также надеяться, что не сильно мотивированная «Севилья» обыграет «Атлетик». Команде из Бильбао достаточно было ничьей, чтобы квалифицироваться в еврокубки.

После первых таймов в обоих матчах «Эспаньол» шел девятым в таблице. Финальный свисток застал их на седьмой строчке. Символическое отображение всего сезона каталонской команды: в декабре «Эспаньол» занимал 15-ю строчку в чемпионате. Двадцать шесть тысяч фанатов после известия о втором голе «Севилье» в добавленное арбитром время высыпали на поле и стали качать тренера Руби, стягивать шорты и гетры с Борхи Иглесиаса и футболку с У Лэя. Уже с газона «Корнельи Эль Прат» болельщики развернулись к президентской ложе и стали распевать: «Встаньте, мистер Шэнь». Президент клуба поднялся с кресла и даже подал намек на улыбку.

Вслед за «Вулверхэмптоном» «Эспаньол» стал вторым клубом в топовых чемпионатах, принадлежащим китайским инвесторам и пробившимся в еврокубки. Чтобы вернуться в Европу, клубу с самым национальным названием в стране, потребовалась помощь Азии.

И теперь больше верится, что это не пик, а всего лишь ступенька по направлению к следующей цели. Следующий сезон «Эспаньола» пройдет под лозунгом Made in China. Теперь актуально и в футболе.

Читайте также: