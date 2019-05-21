Василевский — в воротах, Капризов — с Овечкиным и Кузнецовым. Сборная России готовится к матчу за первое место в группе

Обозреватель «Матч ТВ» побывал на утренней раскатке сборной России перед матчем со Швецией. Это заключительная игра на групповом этапе, после которой наша команда узнает соперника по четвертьфиналу.

Обозреватель «Матч ТВ» побывал на утренней раскатке сборной России перед матчем со Швецией. Это заключительная игра на групповом этапе, после которой наша команда узнает соперника по четвертьфиналу.

Спецбригады России и Швеции почти одинаковые

Главная новость в том, что новостей нет — сборная России решила не менять состав по сравнению с матчем против Швейцарии (3:0).

Да и зачем что-то перестраивать, если наша команда показала практически идеальный хоккей? Была одна проблема — многовато удалений. Зато мы посмотрели в деле наши спецбригады меньшинства. Но в матче со шведами лучше не удаляться. Они могут за это наказать.

Совершенно сумасшедшее большинство у сборной Канады (58,82%), на втором месте идет сборная США (50%). То есть североамериканцы рулят. Россия по большинству — пятая на турнире (31,82%), у шведов абсолютно такой же показатель: 22 большинства, семь реализаций.

Зато по убийству меньшинства Россия — первая на чемпионате мира (94,12%). Забить нам смогли только латыши, а 16 попыток мы успешно отстояли. Шведы же — вторые по меньшинству (89,47%), у них два пропущенных гола в 19 попытках. То есть мы видим, что по спецбригадам наши сборные примерно одинаковые.

Одно изменение по сравнению с матчем против Швейцарии все-таки было — в воротах выйдет не Александр Георгиев, а Андрей Василевский. И это логично. Да, Георгиев сделал два сухаря в двух матчах. Но Василевский тоже сделал два сухаря, играл очень надежно. И не дал повода усомниться в своем статусе первого вратаря.

Не надо дергаться, мы в плей-офф идем с Василевским. И с очень надежным вторым номером Георгиевым. И посмотрим, что покажет звено Евгения Кузнецова — похоже, там Кирилл Капризов снова будет играть, отдавая пасы на Кузю и Александра Овечкина.

Илья Воробьев: «В воротах выйдет Василевский»

После занятия с журналистами пообщался главный тренер сборной России Илья Воробьев.

— Илья Петрович, вы определились с вратарем?

— Да, сыграет Василевский.

— Все сочетания без изменений. Такие же, как в матче со Швейцарией. Как можете это прокомментировать?

— Вы смотрели тренировку. Сами видите, что да. Без изменений.

— Был ли разбор игры шведов?

— Естественно, был тренерский разбор. Сейчас пройдет собрание. Будем готовить команду.

— Две недели назад был открытый хоккей в матче Евротура, когда вы проиграли шведам в Стокгольме со счетом 4:6. Может ли такое повториться?

— Тут дело в другом: обе команды очень мастеровитые.

— Вам не показалось, что в матче с Латвией шведы хотели отделаться малой кровью, а в итоге пришлось выложиться?

— Выложиться в том смысле, что они в пустые ворота забросили последнюю шайбу? Надо за собой смотреть, а не на чужих. Но мы подметили кое-что, да.

— Латвия могла сделать сборную России первой заранее. Не расстроились, что этого не произошло?

— По-моему, всем было понятно, что латыши снимут вратаря за несколько минут, если будет ничейный счет. Что там расстраиваться?

— В каком эмоциональном состоянии подошла команда к важнейшему матчу в группе?

— Именно в эмоциональном? Обычно о физическом спрашивают, а сейчас об эмоциональном — мы двигаемся вперед… В хорошем — и эмоциональном, и физическом.

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