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Василевский — в воротах, Капризов — с Овечкиным и Кузнецовым. Сборная России готовится к матчу за первое место в группе

14:31
Василевский — в воротах, Капризов — с Овечкиным и Кузнецовым. Сборная России готовится к матчу за первое место в группе
Фото: © ФХР
Обозреватель «Матч ТВ» побывал на утренней раскатке сборной России перед матчем со Швецией. Это заключительная игра на групповом этапе, после которой наша команда узнает соперника по четвертьфиналу.

Спецбригады России и Швеции почти одинаковые

Главная новость в том, что новостей нет — сборная России решила не менять состав по сравнению с матчем против Швейцарии (3:0).

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Да и зачем что-то перестраивать, если наша команда показала практически идеальный хоккей? Была одна проблема — многовато удалений. Зато мы посмотрели в деле наши спецбригады меньшинства. Но в матче со шведами лучше не удаляться. Они могут за это наказать.

Совершенно сумасшедшее большинство у сборной Канады (58,82%), на втором месте идет сборная США (50%). То есть североамериканцы рулят. Россия по большинству — пятая на турнире (31,82%), у шведов абсолютно такой же показатель: 22 большинства, семь реализаций.

Зато по убийству меньшинства Россия — первая на чемпионате мира (94,12%). Забить нам смогли только латыши, а 16 попыток мы успешно отстояли. Шведы же — вторые по меньшинству (89,47%), у них два пропущенных гола в 19 попытках. То есть мы видим, что по спецбригадам наши сборные примерно одинаковые.

Одно изменение по сравнению с матчем против Швейцарии все-таки было — в воротах выйдет не Александр Георгиев, а Андрей Василевский. И это логично. Да, Георгиев сделал два сухаря в двух матчах. Но Василевский тоже сделал два сухаря, играл очень надежно. И не дал повода усомниться в своем статусе первого вратаря.

Андрей Василевский / Фото: © РИА Новости/Юрий Кузьмин/ФХР/POOL

Не надо дергаться, мы в плей-офф идем с Василевским. И с очень надежным вторым номером Георгиевым. И посмотрим, что покажет звено Евгения Кузнецова — похоже, там Кирилл Капризов снова будет играть, отдавая пасы на Кузю и Александра Овечкина.

Илья Воробьев: «В воротах выйдет Василевский»

Илья Воробьёв / Фото: © globallookpress.com

После занятия с журналистами пообщался главный тренер сборной России Илья Воробьев.

— Илья Петрович, вы определились с вратарем?

— Да, сыграет Василевский.

— Все сочетания без изменений. Такие же, как в матче со Швейцарией. Как можете это прокомментировать?

— Вы смотрели тренировку. Сами видите, что да. Без изменений.

— Был ли разбор игры шведов?

— Естественно, был тренерский разбор. Сейчас пройдет собрание. Будем готовить команду.

— Две недели назад был открытый хоккей в матче Евротура, когда вы проиграли шведам в Стокгольме со счетом 4:6. Может ли такое повториться?

— Тут дело в другом: обе команды очень мастеровитые.

— Вам не показалось, что в матче с Латвией шведы хотели отделаться малой кровью, а в итоге пришлось выложиться?

— Выложиться в том смысле, что они в пустые ворота забросили последнюю шайбу? Надо за собой смотреть, а не на чужих. Но мы подметили кое-что, да.

— Латвия могла сделать сборную России первой заранее. Не расстроились, что этого не произошло?

— По-моему, всем было понятно, что латыши снимут вратаря за несколько минут, если будет ничейный счет. Что там расстраиваться?

— В каком эмоциональном состоянии подошла команда к важнейшему матчу в группе?

— Именно в эмоциональном? Обычно о физическом спрашивают, а сейчас об эмоциональном — мы двигаемся вперед… В хорошем — и эмоциональном, и физическом.

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