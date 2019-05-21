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12 самых ожидаемых трансферов лета. Они будут стоить миллиард

14:24
12 самых ожидаемых трансферов лета. Они будут стоить миллиард
Эден Азар / Фото: © Reuters
Если состоятся, то даже больше 1 000 000 000 евро.
Фото: © globallookpress.com

Антуан Гризманн хочет настоящего признания, которого он не получил, даже став чемпионом мира. Для этого нужен клуб самого топового уровня. Поэтому Антуан передумал и все-таки уходит из «Атлетико». С 1 июля сумма отступных в его контракте падает с 200 до 120 млн, чем и воспользуется «Барса». О сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

Фото: © globallookpress.com

Зинедин Зидан очень хочет купить Поля Погба, тот тоже ранее выражал желание поиграть в «Реале», и Мадрид готов заплатить за него 100+ миллионов. Но не все так просто: Погба — главная звезда этого «МЮ», хоть и самая критикуемая. Сульшер установил с французом нормальный контакт и постоянно опровергал слухи о возможном уходе лидера. Хотя в последний раз он это делал в апреле. С тех пор «МЮ» провалился и остался без ЛЧ, поэтому Погба может заупрямиться и настоять на продаже.

Фото: © globallookpress.com

Азар полностью выложился в «Челси», нужно идти дальше. «Реал» хочет Азара, Азар хочет в «Реал». Переговоры осложнял бан «Челси» на покупку новичков, но и он в итоге не стал сдерживающим фактором. О трансфере должны объявить сразу после финала Лиги Европы. 

Фото: © globallookpress.com

Дибала провел слабый сезон в «Ювентусе» и, по всей видимости, останется вне заявки сборной Аргентины на Кубок Америки. Сильный удар по эго, который заставит Дибалу задуматься. Возможно, нужно что-то менять в карьере. «Атлетико» теряет Гризманна и Година, нужно строить новую команду. Почему бы не вокруг Дибалы.

Фото: © globallookpress.com

Зане чувствует себя нормально в «Сити», но не идеально. Эпизодически немец выпадет из стартового состава, проигрывая конкуренцию. Он отверг несколько предложений по продлению контракта, поэтому его уход вероятен. Главный претендент — «Бавария», но, возможно, возникнут и другие варианты.

Фото: © globallookpress.com

ESPN утверждает, что «Барса» окончательно разочаровалась в Коутиньо и намерена продать его. Клуб готов на существенные уступки по стоимости. В числе претендентов называют «ПСЖ», где с адаптацией партнеру по сборной поможет Неймар. Конкретики пока нет, но трансфер очень вероятен. 

Фото: © globallookpress.com

Больше всего парня хочет «МЮ», если судить по английской прессе. Но Лига Европы может стать помехой. Не факт, что Санчо уйдет, он всего сезон в Германии, но вероятен и сценарий, по которому «Боруссии» предложат достойный кэш, и она сама захочет продать игрока. 

Фото: © globallookpress.com

Парня разрывают. Главный кандидат — «Барселона», но по последней информации все уперлось в агента Мино Райолу, который завышает свою комиссию и личку игрока, пользуясь большим спросом на клиента. Пока «Барса» — главный кандидат, но возможен любой топ-клуб мира.

Фото: © globallookpress.com

У Эриксена похожая ситуация, что и у Азара. Игрок хочет сделать следующий шаг, правда, все еще сомневается. Либо продлевает контракт (заканчивается следующим летом), либо выбирает следующее место для своих гениальных пасов. Есть слух, что он уже согласовал контракт с «Реалом», об этом будет объявлено после финала ЛЧ.  

Фото: © globallookpress.com

Бэйл не нужен «Реалу», но перед клубом сложная задача — найти покупателя на Бэйла, который будет готов платить ему большую зарплату. Возможно, Мадрид попробует разменять его в ходе переговоров по другим футболистам. Например, с «МЮ» во время разговора по Погба. Transfermarkt оценивает валлийца в 70 миллионов, но есть большие сомнения, что сейчас кто-то заплатит за него такие деньги.

Фото: © globallookpress.com

70 миллионов — сумма отступных. Пишут, что в нем заинтересован лично Гвардиола. Манчестерцы рассматривают Родри как замену 34-летнему Фернандиньо. Бедный «Атлетико», хотя на деньги от продажи Гризманна и Родри можно будет построить новую мощную команду.

Фото: © globallookpress.com

Йовича чаще всего отправляют в «Реал» (конкурент Бензема действительно нужен), но на самом деле кандидатов может быть много. «Айнтрахт» не будет удерживать футболиста, об этом прямо сказал генеральный директор. Возможно, серб остался бы, но Франкфурт завершил свой лучший сезон в 21-м веке неудачно, проиграв в полуфинале Лиги Европы и уступив четвертое место в чемпионате.  

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