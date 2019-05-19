Такого дриблера в России не было со времен Аршавина. Разбираем игру Бакаева (с видео)

ЧМ по хоккею МАТЧ! СТРАНА РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
live
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Бетис". Прямая трансляция
12:55
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Бетис". Прямая трансляция
14:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:50
Новости
15:55
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Нижегородское кольцо". Туринг. Прямая трансляция
17:00
Новости
17:05
Хоккей. Чемпионат мира. Германия - США. Прямая трансляция из Словакии
19:40
Новости
19:45
После футбола с Георгием Черданцевым
20:40
"Братислава. Live". Специальный репортаж [12+]
21:00
Реальный спорт. Баскетбол
21:25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Финал 4-х". Финал. "Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция из Испании
23:25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00:10
"Кибератлетика" [16+]
00:40
Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчестер Сити" - "Уотфорд" [0+]
02:40
Прыжки в воду. "Мировая серия". Трансляция из Великобритании [0+]
04:00
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Азербайджана [0+]
05:00
Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании [0+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"Капитаны" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:05
Новости
08:10
Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Аталанта" [0+]
10:00
Новости
10:05
Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
11:55
Новости
12:00
Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Интер" [0+]
ЧМ по хоккею
МАТЧ! СТРАНА
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Российская Премьер-Лига

Такого дриблера в России не было со времен Аршавина. Разбираем игру Бакаева (с видео)

11:20
Такого дриблера в России не было со времен Аршавина. Разбираем игру Бакаева (с видео)
Зелимхан Джабраилович Бакаев / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Летом он вернется в «Спартак».

В детстве был слабым, чуть не выгнали из академии

До 10 лет Зелимхан Бакаев жил в Ингушетии, там же начал тренироваться. Но не в секции, а вместе с отцом.

— Снег, дождь — неважно, работали каждый день. Поле сами сделали, ворота поставили — отец фишки расставлял, мы с братом бегали, их обводили. Брата потом тоже в «Спартак» взяли, причем если меня месяц просматривали, его за один день приняли. (Солтмурад Бакаев занимался в команде 99-го года рождения, в 2016 году выпустился из академии. Сейчас в «Спартаке-2». — «Матч ТВ».)

Попав в академию «Спартака» в 11, Бакаев сначала вообще не выделялся, был маленьким и щупленьким, его планировали отчислить. Помог отец. Он стал следить за питанием сына, работать над физикой и выносливостью, вместе заниматься на площадке во дворе. Это сработало.

https://www.instagram.com/p/BQkr9nphjDd/

Пройдя через «Спартак-2», Бакаев попал в основу — его пригласил Аленичев. А зимой 2018-го (уже при Каррере) опытные игроки отмечали на сборах именно Зелимхана. Он тогда планировал уйти в аренду, но доверился Массимо и остался. В итоге не сыграв весной ни минуты.

Летом Бакаев ушел в аренду в тульский «Арсенал» — и стал одним из открытий сезона.

  • Уже в 3-м тур забил первый гол в РПЛ
  • К середине первого круга стал одним из лучших дриблеров в лиге. А с российским паспортом — точно лучшим
  • К зиме забил «Зениту» в стиле Роббена (классно принял, убрал под левую ногу и пробил в дальний)
  • Сейчас — лучший бомбардир «Арсенала» в РПЛ (8 голов, это рекорд для команды из Тулы). Плюс Черчесов вызвал его в расширенный список сборной России

Мы разобрали игру Бакаева.

Дриблинг: очень-очень круто

Матч между командами ЦСКА и «Арсенал» (Тула) / Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

По количеству удачных обводок Бакаев — 4-й в лиге (104). Впереди только Алексей Миранчук (114), Вандерсон (117) и Влашич (115). Но это лишь цифры. Важнее, как идет в дриблинг Бакаев. Выделяются 4 вещи:

  • Резко стартует с места
  • Здорово контролирует мяч на большой скорости — редкое качество для РПЛ
  • Очень быстро разворачивается — на квадратном метре способен уйти от любого
  • Почти не финтит (в смысле трюков), но здорово чувствует дистанцию от соперника. Поэтому еще опаснее

Подобрали самые яркие моменты:

Открыть видео

Давно в России не было такого качественного скоростного дриблера, который смело идет на двух-трех защитников. Наверное, со времен молодого Аршавина.

Миранчук все же играет более осторожно и реже использует полную скорость.

Прибавляет в обостряющих пасах

Зелимхан Бакаев / Фото: © ФК «Арсенал» Тула

Пока у Бакаева всего 1 голевой пас в этом сезоне, но это аномалия. Он лучший в Туле и 12-й в лиге по острым передачам (25 точных в сезоне, 45%). Дело — в реализации партнеров.

Бакаев умеет отдавать совершенно разные острые передачи: черпачком, прострелом, проникающие низом, после игры в стеночку и на скорости. Довольно быстро соображает. Есть только один недочет — навесы, но о нем позже.

Вот лучшие пасы (обратите внимание на моменты в матче с «Зенитом», где Бакаев шведой дважды выводил один на один. Это круто):

Открыть видео

С навесами очень средне

Хотя визуально (по технике) подачи не выглядят очевидно провальными, но присмотритесь:

  • Почти ни один навес не доходит до адресата
  • Чаще всего навесы выполнены не в те зоны и не на той высоте, на которой нужно
  • Идут не совсем по правильной траектории — либо вратарям удобно играть на выходах, либо выносят защитники

И это удивительно — с такой-то техникой. Объяснить это можно, наверное, лишь одним: поскольку Бакаев техничный игрок, в академии он дорожил мячом, редко расставался с ним ради рискованных длинных пасов и чаще играл с ближним.

Думается, этот момент он еще улучшит. Но пока очень средне — убедитесь сами:

Открыть видео

Завершение: потенциал бешеный, вопрос в стабильности

Есть вопросы по правой (нерабочей) ноге — почти из всех позиций, и даже самых неудобных, он бьет только левой. Но это детали. У Бакаева уже сейчас классные голы: исполнение, скорость и задумка — топ. Это многое говорит о потенциале парня.

Бакаев / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Осталось только вывести это на стабильный уровень. Потому что пока такие голы, как «Зениту» и «Локо» (элегантно с левой в дальний угол, в подборке они будут), он исполняет далеко не всегда уверенно. Хотя с такими дриблингом и довольно сильным и акцентированным ударом он через сезон-два может спокойно забивать 10-15 за сезон. И столько же — отдавать.

Вот его голы и упущенные моменты:

Открыть видео

Еще о минусах

Сложно понять решение Карреры отпустить Бакаева (пусть и в аренду). Учитывая, что уже в первых турах он начал ярко играть за Тулу. Значит, с формой был порядок и на момент ухода из «Спартака».

Матч между командами ЦСКА и «Арсенал» (Тула) / Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Как раз умения Бакаева очень бы пригодились в схеме 4-3-3, которую Каррера и Рианчо наигрывали летом. Зелимхан (потенциально) очень крутой крайний форвард. Уж точно лучше тех, кто в итоге играл флангах атаки «Спартака» (если что, с Промесом они бы не конкурировали — Бакаев играет на другом краю).

Возможно, Каррере не хватало оборонительных навыков игрока. В Туле Бакаева практически освободили от защиты (только 9% времени он проводит рядом со своей штрафной). Но когда все же надо закрывать зону и держать соперника — возникают проблемы.

Характерно, что сразу две ошибки проявились в игре с «Оренбургом», где крайние защитники играют очень агрессивно. Вот видео нескольких моментов:

Открыть видео

Но позиционная игра — поправима. Плюс пользы в атаке будет гораздо больше, чем вреда от ошибок в защите.

Прочитав все, важно понимать: это только первый полноценный сезон Бакаев в РПЛ. Дальше должно быть еще мощнее.

Сегодня Бакаев постарается помочь «Спартаку» в борьбе за ЛЧ. Его «Арсенал» играет с «Краснодаром». Прямая трансляция — в 15:55 (мск).

Арсенал — Краснодар. Российская Премьер-лига. 29 тур

Читайте также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2015 — 2019 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+