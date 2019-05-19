Такого дриблера в России не было со времен Аршавина. Разбираем игру Бакаева (с видео)

Летом он вернется в «Спартак».

Летом он вернется в «Спартак».

В детстве был слабым, чуть не выгнали из академии

До 10 лет Зелимхан Бакаев жил в Ингушетии, там же начал тренироваться. Но не в секции, а вместе с отцом.

— Снег, дождь — неважно, работали каждый день. Поле сами сделали, ворота поставили — отец фишки расставлял, мы с братом бегали, их обводили. Брата потом тоже в «Спартак» взяли, причем если меня месяц просматривали, его за один день приняли. (Солтмурад Бакаев занимался в команде 99-го года рождения, в 2016 году выпустился из академии. Сейчас в «Спартаке-2». — «Матч ТВ».)

Попав в академию «Спартака» в 11, Бакаев сначала вообще не выделялся, был маленьким и щупленьким, его планировали отчислить. Помог отец. Он стал следить за питанием сына, работать над физикой и выносливостью, вместе заниматься на площадке во дворе. Это сработало.

Пройдя через «Спартак-2», Бакаев попал в основу — его пригласил Аленичев. А зимой 2018-го (уже при Каррере) опытные игроки отмечали на сборах именно Зелимхана. Он тогда планировал уйти в аренду, но доверился Массимо и остался. В итоге не сыграв весной ни минуты.

Летом Бакаев ушел в аренду в тульский «Арсенал» — и стал одним из открытий сезона.

Уже в 3-м тур забил первый гол в РПЛ

К середине первого круга стал одним из лучших дриблеров в лиге. А с российским паспортом — точно лучшим

К зиме забил «Зениту» в стиле Роббена (классно принял, убрал под левую ногу и пробил в дальний)

(классно принял, убрал под левую ногу и пробил в дальний) Сейчас — лучший бомбардир «Арсенала» в РПЛ (8 голов, это рекорд для команды из Тулы). Плюс Черчесов вызвал его в расширенный список сборной России

Мы разобрали игру Бакаева.

Дриблинг: очень-очень круто

Матч между командами ЦСКА и «Арсенал» (Тула) / Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

По количеству удачных обводок Бакаев — 4-й в лиге (104). Впереди только Алексей Миранчук (114), Вандерсон (117) и Влашич (115). Но это лишь цифры. Важнее, как идет в дриблинг Бакаев. Выделяются 4 вещи:

Резко стартует с места

Здорово контролирует мяч на большой скорости — редкое качество для РПЛ

Очень быстро разворачивается — на квадратном метре способен уйти от любого

Почти не финтит (в смысле трюков), но здорово чувствует дистанцию от соперника. Поэтому еще опаснее

Подобрали самые яркие моменты:

Давно в России не было такого качественного скоростного дриблера, который смело идет на двух-трех защитников. Наверное, со времен молодого Аршавина.

Миранчук все же играет более осторожно и реже использует полную скорость.

Прибавляет в обостряющих пасах

Пока у Бакаева всего 1 голевой пас в этом сезоне, но это аномалия. Он лучший в Туле и 12-й в лиге по острым передачам (25 точных в сезоне, 45%). Дело — в реализации партнеров.

Бакаев умеет отдавать совершенно разные острые передачи: черпачком, прострелом, проникающие низом, после игры в стеночку и на скорости. Довольно быстро соображает. Есть только один недочет — навесы, но о нем позже.

Вот лучшие пасы (обратите внимание на моменты в матче с «Зенитом», где Бакаев шведой дважды выводил один на один. Это круто):

С навесами очень средне

Хотя визуально (по технике) подачи не выглядят очевидно провальными, но присмотритесь:

Почти ни один навес не доходит до адресата

Чаще всего навесы выполнены не в те зоны и не на той высоте, на которой нужно

Идут не совсем по правильной траектории — либо вратарям удобно играть на выходах, либо выносят защитники

И это удивительно — с такой-то техникой. Объяснить это можно, наверное, лишь одним: поскольку Бакаев техничный игрок, в академии он дорожил мячом, редко расставался с ним ради рискованных длинных пасов и чаще играл с ближним.

Думается, этот момент он еще улучшит. Но пока очень средне — убедитесь сами:

Завершение: потенциал бешеный, вопрос в стабильности

Есть вопросы по правой (нерабочей) ноге — почти из всех позиций, и даже самых неудобных, он бьет только левой. Но это детали. У Бакаева уже сейчас классные голы: исполнение, скорость и задумка — топ. Это многое говорит о потенциале парня.

Осталось только вывести это на стабильный уровень. Потому что пока такие голы, как «Зениту» и «Локо» (элегантно с левой в дальний угол, в подборке они будут), он исполняет далеко не всегда уверенно. Хотя с такими дриблингом и довольно сильным и акцентированным ударом он через сезон-два может спокойно забивать 10-15 за сезон. И столько же — отдавать.

Вот его голы и упущенные моменты:

Еще о минусах

Сложно понять решение Карреры отпустить Бакаева (пусть и в аренду). Учитывая, что уже в первых турах он начал ярко играть за Тулу. Значит, с формой был порядок и на момент ухода из «Спартака».

Матч между командами ЦСКА и «Арсенал» (Тула) / Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Как раз умения Бакаева очень бы пригодились в схеме 4-3-3, которую Каррера и Рианчо наигрывали летом. Зелимхан (потенциально) очень крутой крайний форвард. Уж точно лучше тех, кто в итоге играл флангах атаки «Спартака» (если что, с Промесом они бы не конкурировали — Бакаев играет на другом краю).

Возможно, Каррере не хватало оборонительных навыков игрока. В Туле Бакаева практически освободили от защиты (только 9% времени он проводит рядом со своей штрафной). Но когда все же надо закрывать зону и держать соперника — возникают проблемы.

Характерно, что сразу две ошибки проявились в игре с «Оренбургом», где крайние защитники играют очень агрессивно. Вот видео нескольких моментов:

Но позиционная игра — поправима. Плюс пользы в атаке будет гораздо больше, чем вреда от ошибок в защите.

Прочитав все, важно понимать: это только первый полноценный сезон Бакаев в РПЛ. Дальше должно быть еще мощнее.

Сегодня Бакаев постарается помочь «Спартаку» в борьбе за ЛЧ. Его «Арсенал» играет с «Краснодаром». Прямая трансляция — в 15:55 (мск).

Арсенал — Краснодар. Российская Премьер-лига. 29 тур

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