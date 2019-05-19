Такого дриблера в России не было со времен Аршавина. Разбираем игру Бакаева (с видео)
В детстве был слабым, чуть не выгнали из академии
До 10 лет Зелимхан Бакаев жил в Ингушетии, там же начал тренироваться. Но не в секции, а вместе с отцом.
— Снег, дождь — неважно, работали каждый день. Поле сами сделали, ворота поставили — отец фишки расставлял, мы с братом бегали, их обводили. Брата потом тоже в «Спартак» взяли, причем если меня месяц просматривали, его за один день приняли. (Солтмурад Бакаев занимался в команде 99-го года рождения, в 2016 году выпустился из академии. Сейчас в «Спартаке-2». — «Матч ТВ».)
Попав в академию «Спартака» в 11, Бакаев сначала вообще не выделялся, был маленьким и щупленьким, его планировали отчислить. Помог отец. Он стал следить за питанием сына, работать над физикой и выносливостью, вместе заниматься на площадке во дворе. Это сработало.https://www.instagram.com/p/BQkr9nphjDd/
Пройдя через «Спартак-2», Бакаев попал в основу — его пригласил Аленичев. А зимой 2018-го (уже при Каррере) опытные игроки отмечали на сборах именно Зелимхана. Он тогда планировал уйти в аренду, но доверился Массимо и остался. В итоге не сыграв весной ни минуты.
Летом Бакаев ушел в аренду в тульский «Арсенал» — и стал одним из открытий сезона.
- Уже в 3-м тур забил первый гол в РПЛ
- К середине первого круга стал одним из лучших дриблеров в лиге. А с российским паспортом — точно лучшим
- К зиме забил «Зениту» в стиле Роббена (классно принял, убрал под левую ногу и пробил в дальний)
- Сейчас — лучший бомбардир «Арсенала» в РПЛ (8 голов, это рекорд для команды из Тулы). Плюс Черчесов вызвал его в расширенный список сборной России
Мы разобрали игру Бакаева.
Дриблинг: очень-очень круто
По количеству удачных обводок Бакаев — 4-й в лиге (104). Впереди только Алексей Миранчук (114), Вандерсон (117) и Влашич (115). Но это лишь цифры. Важнее, как идет в дриблинг Бакаев. Выделяются 4 вещи:
- Резко стартует с места
- Здорово контролирует мяч на большой скорости — редкое качество для РПЛ
- Очень быстро разворачивается — на квадратном метре способен уйти от любого
- Почти не финтит (в смысле трюков), но здорово чувствует дистанцию от соперника. Поэтому еще опаснее
Подобрали самые яркие моменты:Открыть видео
Давно в России не было такого качественного скоростного дриблера, который смело идет на двух-трех защитников. Наверное, со времен молодого Аршавина.
Миранчук все же играет более осторожно и реже использует полную скорость.
Прибавляет в обостряющих пасах
Пока у Бакаева всего 1 голевой пас в этом сезоне, но это аномалия. Он лучший в Туле и 12-й в лиге по острым передачам (25 точных в сезоне, 45%). Дело — в реализации партнеров.
Бакаев умеет отдавать совершенно разные острые передачи: черпачком, прострелом, проникающие низом, после игры в стеночку и на скорости. Довольно быстро соображает. Есть только один недочет — навесы, но о нем позже.
Вот лучшие пасы (обратите внимание на моменты в матче с «Зенитом», где Бакаев шведой дважды выводил один на один. Это круто):Открыть видео
С навесами очень средне
Хотя визуально (по технике) подачи не выглядят очевидно провальными, но присмотритесь:
- Почти ни один навес не доходит до адресата
- Чаще всего навесы выполнены не в те зоны и не на той высоте, на которой нужно
- Идут не совсем по правильной траектории — либо вратарям удобно играть на выходах, либо выносят защитники
И это удивительно — с такой-то техникой. Объяснить это можно, наверное, лишь одним: поскольку Бакаев техничный игрок, в академии он дорожил мячом, редко расставался с ним ради рискованных длинных пасов и чаще играл с ближним.
Думается, этот момент он еще улучшит. Но пока очень средне — убедитесь сами:Открыть видео
Завершение: потенциал бешеный, вопрос в стабильности
Есть вопросы по правой (нерабочей) ноге — почти из всех позиций, и даже самых неудобных, он бьет только левой. Но это детали. У Бакаева уже сейчас классные голы: исполнение, скорость и задумка — топ. Это многое говорит о потенциале парня.
Осталось только вывести это на стабильный уровень. Потому что пока такие голы, как «Зениту» и «Локо» (элегантно с левой в дальний угол, в подборке они будут), он исполняет далеко не всегда уверенно. Хотя с такими дриблингом и довольно сильным и акцентированным ударом он через сезон-два может спокойно забивать 10-15 за сезон. И столько же — отдавать.
Вот его голы и упущенные моменты:Открыть видео
Еще о минусах
Сложно понять решение Карреры отпустить Бакаева (пусть и в аренду). Учитывая, что уже в первых турах он начал ярко играть за Тулу. Значит, с формой был порядок и на момент ухода из «Спартака».
Как раз умения Бакаева очень бы пригодились в схеме 4-3-3, которую Каррера и Рианчо наигрывали летом. Зелимхан (потенциально) очень крутой крайний форвард. Уж точно лучше тех, кто в итоге играл флангах атаки «Спартака» (если что, с Промесом они бы не конкурировали — Бакаев играет на другом краю).
Возможно, Каррере не хватало оборонительных навыков игрока. В Туле Бакаева практически освободили от защиты (только 9% времени он проводит рядом со своей штрафной). Но когда все же надо закрывать зону и держать соперника — возникают проблемы.
Характерно, что сразу две ошибки проявились в игре с «Оренбургом», где крайние защитники играют очень агрессивно. Вот видео нескольких моментов:Открыть видео
Но позиционная игра — поправима. Плюс пользы в атаке будет гораздо больше, чем вреда от ошибок в защите.
Прочитав все, важно понимать: это только первый полноценный сезон Бакаев в РПЛ. Дальше должно быть еще мощнее.
Сегодня Бакаев постарается помочь «Спартаку» в борьбе за ЛЧ. Его «Арсенал» играет с «Краснодаром». Прямая трансляция — в 15:55 (мск).Арсенал — Краснодар. Российская Премьер-лига. 29 тур
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