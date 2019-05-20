«Краснодар» начал усиливаться к Лиге чемпионов. Первая покупка уже есть, это опорник из португальской лиги

Знакомьтесь, Кайо Панталеао.
Полное имя: Кайо Фернандо да Силва Панталеао
Возраст: 23 года
Рост и вес: 183 см, 76 кг
Сильная нога: обе (InStat)
Стоимость: 300 тысяч евро (Transfermarkt)https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1130398218485948417
- «Краснодар» выцепил игрока в португальском клубе «Санта Клара», с 1998 по 2000 годы за него выступал Дмитрий Прокопенко.
- Клуб тесно связан с «Бенфикой». У них очень похожие эмблемы. В первом сезоне после выхода из первой лиги «Санта Клара» завершила сезон на 10-м месте (лучший результат в истории). До этого клуб в основном играл в низших лигах.
Кайо по центру
- Бразилец попал в Португалию два года назад из клуба четвертой бразильской лиги «Ферровиарии». Сначала — аренда на сезон, по итогам которого клуб вышел в элиту, затем — переход на правах свободного агента.
- По Whoscored — он лучший игрок сезона «Санта Клары». При этом бразилец не провел даже половины от всех игр сезона в основе — 15 (+7 выходов на замену) за 34 тура.
- Кайо — чистый опорник. У него хорошие показатели по отборам — 1,9 за игру, перехватам — 2,1 (лучший в команде) и выигранным верховым единоборствам — 2,7.
Бросается в глаза, что бразилец редко встречается с мячом. В среднем у него всего 25 передач за игру — это 15-й показатель в «Санта Кларе». Брак в передачах — 23,3%.
- Кайо не забивал и не отдавал голевых в португальской лиге. Это совсем не его. За всю карьеру (51 матч на взрослом уровне) у него 2 гола и 1 ассист.
- «Краснодару» очень важно укрепить центр поля: клуб покидает Маурисио Перейра. Контракт Шарля Каборе до сих пор не продлен. Видимо, он тоже минус.
- Скилл в FIFA-19 в начале этого сезона — 69. Кайо хвастался этим в своем инстаграме. Кстати, через полтора часа после объявления трансфера «Краснодаром» число подписчиков бразильца выросло с 1,7 до 10 тысяч.
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