Шалимов считает, что ногами мяч не отбирают. Показываем, почему он прав. Тактика 29-го тура РПЛ (с видео)

6 пенальти, классные матчи Мельгарехо и Классона, просчеты нового сочетания «Локо» в обороне — эти и другие итоги тура РПЛ.

6 пенальти, классные матчи Мельгарехо и Классона, просчеты нового сочетания «Локо» в обороне — эти и другие итоги тура РПЛ.

«Спартак» лишь в третий раз в 2019 году забил больше одного мяча за матч — сильно постарался Лоренсо Мельгарехо;

Игоря Шалимова поразили назначенные пенальти;

Заурбек Плиев допустил три серьезных ляпа — одним ЦСКА воспользовался;

Даже не касаясь мяча, Виктор Классон создавал остроту у ворот «Арсенала».

Лучший игрок

«Спартак» забил два мяча «Крыльям Советов», к обоим прямое отношение имеет Лоренсо Мельгарехо — отличился сам и заработал пенальти.

Матч стал лишь третьим официальным в 2019 году, в котором красно-белые поразили чужие ворота более одного раза — игра в атаке дается с трудом, что повышает цену успеха парагвайца. Сильные индивидуальные действия — то, в чем команда Олега Кононова сейчас сильно нуждается.

Мельгарехо стал лучшим игроком «Спартака» по следующим показателям:

успешным обводкам — 4;

ударам — 3;

заработанным штрафным — 3;

точным острым передачам — 2.

Парагваец играл на позиции правого полузащитника, а главным его оружием традиционно была скорость. Если не видели, то убедитесь:

Теневой герой

В игре с «Арсеналом» полузащитник Виктор Классон регулярно освобождался от опеки и оказывался на свободном пространстве. В одной из таких атак сделал пас Петрову, с которого тот забил победный гол. Также швед создавал зоны партнерам, увлекая ложными открываниями обороняющихся футболистов.

При работе с мячом Классон давал конкретику. А именно:

стал самым бьющим в составе «быков» — 6 ударов;

совершил 3 удачные обводки — лучший результат в «Краснодаре»;

сделал 2 точные острые передачи — больше только у Перейры (3).

Мы собрали классные действия Классона в атаке:

Стандарт

В туре было назначено сразу 6 пенальти! Все они были реализованы, при этом ни одна из пропустивших с точки команд не смогла выиграть. «Енисей», «Динамо» и «Урал» сыграли вничью. «Крылья Советов», «Зенит» и «Ахмат» потерпели поражения.



Общая деталь всех фолов — нарушители ногами попадали по сопернику, четверо — в подкатах.

Вот список четверых особо отличившихся:

Козлов, «Динамо»

Рабиу, «Крылья Советов»

Маммана, «Зенит»

Плиев, «Ахмат»

А вот два других нарушителя:

Грицаенко, «Енисей»

Араторе «Урал»

Ситуация поразила Игоря Шалимова. Вот какой интересный комментарий он дал в студии канала МАТЧ ПРЕМЬЕР по отборам в штрафной площади:

— Ногами мяч не отбирают — так его можно только выбить. Отбирают корпусом — ты должен просчитать ситуацию и оттеснить соперника. Мое мнение: это должны объяснять еще в школе. Если ты катишься, то перекрывай прострел или удар — без возможности попасть в ногу соперника и нарушить правила.

Мы сделали подборку всех пенальти:

Неудача

Выделим один командный и один индивидуальный просчет.



1. Групповой конфуз случился в «Локомотиве»

На позиции правого центрального защитника играл Брайн Идову, а на правой бровке — Рифат Жемалетдинов. Ни для одного из них обозначенные позиции не являются родными. Из их зоны «Урал» забил оба своих мяча.

Первый гол «Урала» стал следствием плохого взаимодействиям между игроками «Локо». До перерыва были моменты, когда Идову поднимался из обороны выше, а Жемалетдинов в это время не сужал оборону смещением в центре — между ним и другими защитниками образовывалась большая свободная зона.

При втором голе «Урала» игроки «Локо» были на своих местах. Но низкорослый по меркам центральных защитников Идову (180 см) не смог помешать пробить головой Бикфалви (187), которой ворвался в его зону на скорости, а Жемалетдинов позволил Эль-Кабиру добить мяч в ворота. Когда в центре обороны играет не обладающий высоким ростом и прыгучестью кенгуру защитник, этим всегда можно воспользоваться.

2. Индивидуальные ошибки допустил защитник «Ахмата»

Арнор Сигурдссон и Федор Чалов дважды поймали Заурбека Плиева на смене движения — в одном случае обороняющийся нарушил правила за пределами штрафной ценой желтой карточки, в другом — уронил нападающего в собственной штрафной. Именно с пенальти ЦСКА забил единственный мяч. А еще Плиев допустил потерю мяча, после которой в опасную атаку убежал тот же Чалов.

У Плиева есть все качества, чтобы вырасти в классного защитника (скорость, умение вести единоборства, способность продвигать мяч вперед), но пока у него нет главного — надежности: в любой момент может ошибиться.

Если вынести за скобки три ляпа, Плиев провел хороший матч:

совершил 6 успешных отборов;

собрал 7 подборов;

точность его передач составила 98%.

Тактический прием

«Оренбург» в этом сезоне играет либо по схеме 3-5-2, либо по 3-4-2-1. В двух последних матчах Владимир Федотов задействовал второй вариант, а на позиции одного из двух атакующих полузащитников дважды выпускал Рикарду Алвеша, ранее в стартовом составе в матчах РПЛ ни разу не использованного. В игре с «Уфой» он дал результат: забил победный гол.

Алвеш умеет: бить, обострять игру передачами, бежать и обыгрывать. Есть качества, позволяющие быть опасным в атаке. Все это в игре с «Уфой» он показал:

забил победный гол;

стал самым бьющим в своей команде — 3 удара;

обошел партнеров по точным острым передачам — 2;

в одном из моментов лихо накрутил на бровке двух соперников, после чего обострил игру.

Обилие вариантов в атаке помогает «Оренбургу» много забивать — уже 37 мячей. Это на один больше, чем у «Спартака».