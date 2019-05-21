Вопрос с лидером сборной до сих пор открыт. Итоги ЧЕ по художественной гимнастике

В Баку завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. «Матч ТВ» подводит итоги турнира для гимнасток сборной России и наших самых серьезных соперниц.

В Баку завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. «Матч ТВ» подводит итоги турнира для гимнасток сборной России и наших самых серьезных соперниц.

Математическое превосходство сборной России налицо — из семи разыгрываемых комплектов наград у нас семь золотых медалей.

1 — Команда

2 — Группы, юниорки, финал с 5 лентами

3 — Группы, юниорки, финал с 5 обручами

4 — Сениорки, финал с обручем

5 — Сениорки, финал с мячом

6 — Сениорки, финал с булавами

7 — Сениорки, финал с лентой

От этих абсолютных цифр может создаться впечатление, что россиянки вынесли всех соперниц на щите и в принципе не могли проиграть, потому что некому. Но такое впечатление обманчиво.

Квалификация прошла нервно — возможно, девушки просто перенервничали и потому начали валиться с поворотов, терять баллы на рисках и брать запасные предметы. Другая вероятная причина ошибок — непривычное приглушенное освещение, которое, скорее, подошло бы театральной постановке или показательным выступлениям.

Организаторы чемпионата Европы в Баку постарались сделать его более зрелищным — поиграли со светом, отправили талисман турнира развлекать публику на трибунах, эффектно представляли гимнасток перед началом финалов. В этой инициативе ничего плохого нет, но все-таки по-настоящему зрелищной и понятной широкому кругу зрителей гимнастика станет в том случае, когда в нее придет максимально прозрачная система оценивания.

Сборная России в квалификации ошибалась, как все. Арина Аверина развалила обруч и осталась без финала в этом виде, Александра Солдатова прошла в финал с мячом, показав лишь пятый результат в квалификации, теряла предметы и Дина Аверина.

К финалам спортсменки или свыклись с освещением, или поняли, что паниковать поздно, и грубых ошибок было допущено уже меньше.

Тот факт, что Арина Аверина смогла собраться после плохо исполненного обруча и сделать чисто остальные комбинации, добавляет ей плюсов. У нее в итоге два личных золота — мяч и булавы, у сестры Дины также два — лента и обруч.

В финале с лентой Дина выступала сразу вслед за Сашей Солдатовой. Для обеих это неожиданно оказалось некоплиментарным ракурсом: одной явно не хватало скорости движения ленты, другой — работы тела.

По новым правилам победила сложность, и имя ей — Дина. Солдатова осталась без золота в своем коронном виде.

Мяч Александра тоже проиграла, на этот раз второй сестре.

Вообще кажется, что если сложить амплитуду движений Солдатовой с ловкостью работы с предметом сестер Авериных, а потом добавить каплю индивидуальности, какая была у Яны Кудрявцевой и Маргариты Мамун — получится искомая идеальная гимнастка. Тогда вопрос с лидером сборной России на ОИ-2020 будет закрыт.

А пока он открыт, и чемпионат Европы ясности с решением не добавил.

Александра, Дина и Арина — прекрасные спортсменки со своими достоинствами и сильными сторонами, но пока ни одна из них не выглядит железобетонным первым номером.

Сильной в Баку выглядела команда Беларуси. Подобрался очень мощный состав личниц: все три гимнастки — Анастасия Салос, Катерина Галкина и Алина Гарнасько — выделяются сложностью тела и работой с предметами, штучными постановками. Их оценки и места в турнирной таблице моментами диссонируют с производимым на публику впечатлением. Беларусь хотя и заняла высокое второе место в команде, баллов и медалей явно недополучила.

Катерине Галкиной позволили выиграть только серебро с обручем, а в комбинации с мячом она остановилась в четырех десятых от бронзы, проиграв сложностью Боряне Калейн.

Как измерить эти 4 десятые? Для вида спорта, где оценки считаются с тремя знаками после запятой, 4 десятых — большой отрыв. И как его количественно оценить в прекрасном чистейшем выступлении Галкиной — непонятно. Посмотрите сами.

Обескровленная отсутствием своего лидера Линой Ашрам, сборная Израиля осталась без командного пьедестала. Николь Зеликман с бременем ответственности первого номера справилась частично — с одной стороны, ей единственной удалось квалифицироваться во все 4 вида. С другой, четыре финала конвертировались лишь в одну награду — бронзу с обручем.

Команда Болгарии оказалась в этом плане удачливее Израиля в лице Зеликман — три финала и две бронзы, с мячом и лентой.

Эти заветные бронзовые медали выиграла Боряна Калейн при номинально первом номере сборной Невиане Владиновой. Сработала чистота исполнения тоже, но в большей степени техника — с мячом, например, Калейн показала вторую сложность, уступив в этом аспекте только Арине Авериной.

Украинские гимнастки выступили очевидно хуже своего максимума, но одну бронзовую медаль в финалах сениорок все же получили. Благородный металл стране принесла Влада Никольченко в упражнениях с булавами.

Вообще у украинок вырисовывается интересная молодая команда. Владе Никольченко, Виктории Оноприенко и Кристине Пограничной (ее не было на чемпионате) не хватает опыта для большей устойчивости на ковре и рейтинга в глазах судей. Но в их программах есть оригинальность, а в исполнении — бешеная энергия.

Наконец, бонусом хочется показать выступление с мячом австрийский гимнастки Николь Рупрехт. Она не смогла попасть в финал, допустив несколько неточностей в исполнении и набрав всего 17,450 баллов (что эквивалентно 28 месту), но её комбинация под Лунную сонату — море интересных находок и полное слияние с музыкой.

Медали и победы — всегда круто, но заслуживающая внимания художественная гимнастика есть и за пределами пьедестала.

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