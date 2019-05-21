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Италии и Великобритании удалось невозможное, пока это главная сенсация турнира. Дневник чемпионата мира

11:29
Италии и Великобритании удалось невозможное, пока это главная сенсация турнира. Дневник чемпионата мира
Фото: © Reuters
Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

1. Россия перед матчем со Швецией

В понедельник сборная России разгружалась: одна половина хоккеистов пошла в тренажерный зал, другая играла в футбол в коробке. Были два матча подряд — с Латвией (3:1) и Швейцарией (3:0), и такая пауза необходима. На лед отправились только те, кто не будет играть со шведами: вратарь Илья Сорокин, находящийся вне заявки Артем Зуб, форвард Сергей Плотников.

Евгений Кузнецов / Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

То есть мы делаем вывод, что Кирилл Капризов снова окажется в составе. И, возможно, останется в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. А вообще главный тренер Илья Воробьев начал избегать того, чтобы объявлять состав за день до игры. Начались самые важные матчи. Нам даже не сказали, кто будет первым вратарем! Мы-то понимаем, что это — Андрей Василевский. Но официально об этом могут объявить только после утренней раскатки в 12.00 мск.

2. Швеция перед матчем с Россией

Показалось, что шведы решили отделаться малой кровью от латышей. И поначалу не особо-то выкладывались. Но матч сложился так, что главному тренеру шведов Рикарду Гренборгу пришлось побелеть лицом на лавке, а всей «Тре Крунур» играть, выпрыгивая из шорт.

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Что ж, нам это в плюс. Значит, соперник будет не совсем свежим, в отличие от России. Ворота у Швеции защищал Хенрик Лундквист. Как сообщают шведские СМИ, против россиян может сыграть Якоб Маркстрем. Это второй вратарь, который провел один матч против Норвегии, отразив 16 бросков из 17-ти.

3. Зачем сборная Латвии сняла вратаря?

Не все поняли расклад в матче Швеция — Латвия, потому что как-то уже поставили крест на латышах, подумав, что они окончательно не попали в плей-офф после боевого поражения от России (1:3).

Но проза жизни оказалась иной. Латвия даже вела в счете со шведами — 3:2. И это было на 44-й минуте матча. Победа команды Боба Хартли в основное время привела бы к тому, что Латвия во вторник могла победить Норвегию, а Россия — шведов. И это все в основное время. Тогда у Латвии и Швеции было бы по 12 очков, и за счет победы в очном матче латыши эпически попали бы в плей-офф.

Робертс Букартс сделал хет-трик. Третий гол он забил на 57-й минуте, и этот момент долго пересматривали — сначала по инициативе судей (была ли там опасная игра высоко поднятой клюшкой на пятачке?), потом по запросу Гренборга (был ли там офсайд?).

Гол в итоге был засчитан. Счет стал 4:4. Латвия еще имела большинство — не забила. Потом сняла голкипера, но получила шайбу в пустые ворота. А жаль. Это была крутая гонка за мечтой. И если бы латыши отобрали у шведов хоть одно очко, то сборная России досрочно заняла бы первое место в группе «В».

Но Хартли снял вратаря… И это было красиво! Зачем нужна синица в руках, когда есть журавль в небе? Кому нужна победа над шведами в группе в овертайме, когда ты упустил последний шанс на плей-офф?

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4. Другие матчи в Словакии. День № 11

  • Франция — Великобритания — 3:4 ОТ
  • Канада — Дания — 5:0
  • Швеция — Латвия — 5:4
  • Австрия — Италия — 3:4 бул.

Сначала я закричал: «Это нечестно!» Сначала я воскликнул: «Так нельзя!»

Ну сами посмотрите, Италия на этом чемпионате мира была натуральным посмешищем. 1-45 по шайбам перед заключительным матчем турнира. Но это был матч смерти. И на него итальянцы вышли как львы. Они дважды вели в счете. Выдержали шквал австрийских бросков (41-23). Дотянули до буллитов. А там победили, когда решающий бросок реализовал Марко Роса. Так никакущая Италия осталась в элитном дивизионе, а Австрия вылетела. До свиданья!

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За несколько часов до этого Франция легко уничтожала Великобританию в дерби «Столетней войны» — назовем его так. Французы вели 3:0 уже к 28-й минуте матча. Вот что вам еще нужно? Но британцы сравняли счет, а в овертайме Бен Дэвис забил «гол смерти». Никакущая Великобритания осталась в элитном дивизионе, а Франция вылетела. До свиданья!

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Сначала я сказал: «Нужно вернуть группу из четырех». Была такая формула еще недавно, когда четыре худшие команды по итогам первого этапа попадают в группу, где играют между собой по кругу. Две худшие команды выбывают. Это более справедливо. И это позволило бы Австрии с Францией сохранить прописку в элите. Потому что палка не стреляет два раза в год.

Но потом я пришел к выводу: «Оставляйте все как есть!» Потому что эти фортели от Италии и Великобритании мы запомним надолго. Они вошли в хоккейную историю этих стран. Это ведь был маленький плей-офф, где все решалось в одном матче. Дуэль, в которой выживал кто-то один. И вот австрийца с французом застрелили.

Между прочим, Франция сама растратила свой потенциал. Эта сборная в 2013 году побеждала Россию в день Девятого мая (2:1), а еще обыгрывала Канаду в группе. Мы помним, что в Париже проходил чемпионат мира-2017. Но хоккей во Франции не получил бурного развития. Может, он получит теперь импульс в Великобритании? Мы ведь хотим однажды создать клуб КХЛ в Лондоне.

А еще Италия и Великобритания будут «сладкими пирожками» для Казахстана и Белоруссии, которые возвращаются в элиту на следующий сезон. И это урок для всех середняков-аутсайдеров. Развивайте свой хоккей, не стойте на месте! А то вас быстро попросят на выход.

5. Будущие матчи дня. Что смотреть?

Если чехи потеряют хотя бы одно очко в матче со Швейцарией, это окончательно обезопасит Россию от поездки в Кошице. Не нужна она нам, вот честно. И тогда матч со шведами превратится в простую формулу: побеждает «Тре Крунур» в основное время — занимает первое место в группе и выходит в четвертьфинале на Германию. Россия отбирает у шведов хотя бы одно очко: первые — мы, играем с немцами.

Да, тут нужно еще одно условие: чтобы немцы в основное время не победили финнов, а США — канадцев. Но это маловероятный сценарий. Вообще поражение Финляндии все перевернет в группе «А». Но финны это прекрасно понимают, отдавать первое место они не захотят.

А вообще после дневных матчей Россия уже четко будет знать расклад к вечеру, на кого мы выходим. И какой соперник может попасться в четвертьфинале. Но играть мы будем все равно на победу. Даже если поражение от шведов выведет нас на Германию.

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