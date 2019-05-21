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Невосполнимая утрата настоящей легенды. Не стало трехкратного чемпиона мира Ники Лауды

13:45
Невосполнимая утрата настоящей легенды. Не стало трехкратного чемпиона мира Ники Лауды
Ники Лауда / Фото: © globallookpress.com
На 71-м году жизни в кругу семьи скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда. «Матч ТВ» вспоминает, как складывалась карьера легендарного австрийского гонщика.
— В тихой скорби сообщаем, что наш любимый Ники мирно ушел из жизни в понедельник, 20 мая 2019 года, в кругу своих близких. Его уникальные достижения в спорте не останутся забытыми. Его неутомимый интерес к работе, его прямолинейность и мужество будут служить образцом для подражания и стандартом для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы очень будем скучать по нему.

Это короткое сообщение в виде электронного письма от семьи великого пилота разрезало информационное пространство этим утром. 

«Автоспортивное сообщество сегодня оплакивает невосполнимую утрату настоящей легенды», — лаконично, но очень точно среагировал на случившееся официальный твиттер «Ф-1».

Фото: © globallookpress.com

За свою гоночную карьеру Лауда провел 13 сезонов в первой «Формуле», за которые одержал 25 побед на Гран-при, всего поднимаясь на подиум 54 раза. Эти успехи вылились в три чемпионских титула.

Джеки Стюарт и Ники Лауда / Фото: © globallookpress.com

В 1976 году на Гран-при Германии случилось первое рандеву Ники со Смертью. В результате аварии из-за неисправной задней подвески машина под управлением Лауды ударилась об ограждение и загорелась, а после ее выкинуло обратно на трассу под колеса соперника.

Болид Ники Лауды после аварии / Фото: © globallookpress.com

Обширные ожоги лица, наполовину сгоревшая ушная раковина, травма головы, токсичные продукты горения в легких, кома. Врачи сомневались, что гонщик выживет.

— Я увидел себя летящего спиной в большую дыру. Очень-очень медленно — это был приятный полет. Тогда сказал себе: «Я умру». Было приятно падать вниз, но сразу же включил мозг. «Нет, ты умираешь! Слушай врачей!» — вспоминал Лауда, давая большое интервью In Depth.
Фото: © globallookpress.com

Лауда не просто смог выжить, но и триумфально вернуться в «королевские гонки». Вернуться спустя всего 42 дня после злополучной аварии.

Фото: © globallookpress.com

Противостояние Ники Лауда — Джеймс Хант стало олицетворением эпохи 70-х в «Формуле-1». В 1976-м британец завоевал единственный в своей карьере чемпионский титул, когда Лауда отказался от борьбы перед заключительной гонкой сезона в Японии из-за сильного дождя.

Ники Лауда и Джеймс Хант / Фото: © Grand Prix Photo / Contributor / Hulton Archive / Gettyimages.ru

После этого Ники Лауда еще дважды стал чемпионом мира — в 1977-м с «Феррари» и в 1984-м будучи пилотом «Макларена».

Фото: © globallookpress.com

Красная кепка стала неизменным атрибутом Лауды — с помощью головного убора он прятал свои шрамы. Но внешность его волновала в меньшей мере.

Фото: © globallookpress.com
— Конечно, можно обратиться к пластическим хирургам. Но зачем? Они же не сделают мне новое лицо. С тех пор шокирую людей. Но теперь меня это вообще не волнует — могу с этим жить, ведь я уже прошел через все это.

В 2013 году на большие экраны вышел фильм «Гонка». В основу сюжета легло соперничество таких разных пилотов и людей — Лауды и Ханта.

Фото: © globallookpress.com

Любители «Ф-1» нашли несколько ошибок и исторических нестыковок в картине, но самому Лауде «Гонка» понравилась:

— Даниэль Брюль на отлично справился со своей работой, сыграв меня. Удивительно, насколько хорошо ему это удалось. У меня нет никаких критических замечаний к фильму, — говорил австриец в интервью The Telegraph.
Даниэль Брюль и Ники Лауда / Фото: © globallookpress.com

Гоночные болиды не были единственной страстью Ники Лауды. В 80-е он основал собственную авиакомпанию Lauda Air и после завершения гоночной карьеры садился и за штурвал самолета.

Фото: © globallookpress.com
Фото: © globallookpress.com

В 2016-м Лауда был удостоен награды Laureus Lifetime Achievement Award за неоценимый вклад в развитие спорта. 

Фото: © globallookpress.com

И все же гонки — это то, без чего уникальный австриец не мог жить. Одно время он работал на должности спортивного директора формульной команды «Ягуар», а потом занял пост неисполнительного председателя совета директоров «Мерседеса». 

Фото: © globallookpress.com

До прошлого года Лауда был завсегдатаем Гран-при. Его авторитетное мнение пользовалось спросом у журналистов, пилотов и руководителей команд.

Фото: © globallookpress.com

За последний год Лауда перенес операцию по трансплантации легкого, испытывал серьезные проблемы с почками, в больнице перенес тяжелую форму гриппа. 70-летний Ники боролся за жизнь до последнего, но Смерть ждала его 43 года…

Фото: © globallookpress.com
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