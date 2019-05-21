В бокс возвращаются времена Али и Тайсона? Никто не может побить трех тяжеловесов

Три супертяжеловеса со статистикой 90 побед, 0 поражений на троих больше не могут откладывать бои друг с другом.

Три супертяжеловеса со статистикой 90 побед, 0 поражений на троих больше не могут откладывать бои друг с другом.

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Сайт boxrec.com называет тремя лучшими тяжеловесами планеты Энтони Джошуа (22 победы, 0 поражений, № 1 рейтинга), Деонтея Уайлдера (41–0, № 2) и Тайсона Фьюри (27–0, № 3).

Джошуа в 2012-м выиграл Олимпиаду в Лондоне, дебютировал в профи 5 октября 2013 года, в день боя Кличко–Поветкин, держит три чемпионских пояса и боксирует только на территории Великобритании, где досрочно побеждал Владимира Кличко и Александра Поветкина.

Уайлдер стал бронзовым призером Олимпиады в 2008-м. Если Джошуа бьет тяжело и будто сносит оппонентов, то Уайллдер хлещет руками как плетьми, и нокауты в его исполнении выглядят куда страшнее. При этом Деонтей — единственный из топовых тяжеловесов сегодня, кто позволяет себе быть на весах меньше 100 кг.

Если Уайлдер выглядит злым супергероем, Джоуша — добрым, то Тайсон Фьюри — комичным, но тоже супергероем. Он был первым, кто смог побить Владимира Кличко с 2004 года, после этого Фьюри не дрался 2,5 года, разъедался до 180 кг и не скрывал, что употребляет наркотики. Потом вернулся, доставлял проблемы Уайлдеру и встал с настила, когда Деонтей устроил ДТП с участием своего кулака и головы Фьюри. Бой закончился вничью, и пока это единственная очная встреча боксеров большой тройки.

Причем здесь Мохаммед Али и Майк Тайсон

В боксе традиция — раз в 25–30 лет три тяжеловеса отделяются от остальных и становятся троицей, которую впоследствии вспоминают именно в связке друг с другом. С 1972 по 1974 гг. журнал The Ring выделял в числе трех лучших тяжей Мохаммеда Али, Джорджа Формана и Джо Фрейзера. Все трое были олимпийскими чемпионами. Все трое не проигрывали кому-либо до встреч друг с другом. Джо Фрейзер (26–0) бьет Али (31–0) в 1971-м и со статистикой 29–0 встречается с Джорджем Форманом (37–0) в 1973-м.

В 1996 году тремя лучшими были Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и Майк Тайсон. Есть небольшой регресс: олимпийский чемпион остался только один (Льюис, и бронза у Холифилда), и ни разу в этой тройке не случалось поединка непобежденных. Тайсон дрался с Холифилдом, проиграв Риддику Боу, а Леннокс Льюис, уступив Оливеру Макколу, выходил на проигравшего трижды Эвандера Холифилда.

Можно зафиксировать пересечение представителей первой тройки со второй: в 1991-м Холифилд побил Джорджа Формана. И Холифилд остался единственным, кто мог бы встретиться с кем-то из современников. Эвандер заканчивал карьеру 7 мая 2011 года, к этому времени Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри уже были профессионалами. У Фьюри было 14–0, и шла подготовка к бою с Дереком Чисорой. Статистика Уайлдера к маю 2011-го стала 16 побед и 0 поражений.

Разве современные боксеры фигуры того же масштаба?

Говоря о личностях, сравнивать очень тяжело — слишком разные эпохи. Мохаммед Али как суперзвезда спорта вообще, наверное, мог бы конкурировать только с Пеле. И, возможно, они были первыми спортсменами, сопоставимыми по популярности с политиками, музыкантами и актерами. Время не щадит боксеров как атлетов, но часто добавляет им же привлекательности как героям индустрии. Превращая людей в монументы. И тут важно, что современники еще не начали драться между собой, то есть не получали тех боев, в котором образы становятся законченными, и тех соперников, которые позволяют полностью проявить себя.

Фото: © globallookpress.com, The Ring Magazine / Contributor / The Ring Magazine / Gettyimages.ru

Майк Тайсон и его компания из 1990-х сегодня для кого-то могут выглядеть чем-то срединным: в промежутке между черно-белым и HD; между спортивной жизнью и смертью; еще не в статусе легенд, уже не в статусе спортсменов. С другой стороны, и это забавно, у Майка Тайсона 7,7 млн подписчиков в инстаграме и он убирает и Тайсона Фьюри (1,6 млн), и Деонтея Уайлдера (1,9 млн). Больше только у Джошуа — 8,8 млн.

Джордж Форман мог бы рассказать новой школе, как надо зарабатывать. Рекламный контракт с производителем электрогрилей принес ему, по разным оценкам, от 100 до 200 млн долларов. Карьерный доход Деонтея Уайлдера пока оценивают в 30–40 миллионов.

Говорить о том, как боксировали бы между собой люди из разных поколений интересно, но бессмысленно. Но почему у Тайсона Фьюри (206 см, 116 кг), которого не смогли нокаутировать Кличко и Уайлдер, не могло быть шансов против Джо Фрейзера (182 см, 93 кг)?

Или, как бы страшно это ни звучало, почему Энтони Джошуа, с его ультрасовременными тренировками, должен быть слабее Мохаммеда Али, тренировки которого опирались на знания полувековой давности?

Фото: © Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Когда сегодняшние начнут драться друг с другом?

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: © globallookpress.com

Привычная точка зрения, что нынешним боксерам не хватает истории, не такая однозначная при ближайшем рассмотрении. Деонтей Уайлдер приходит в бокс, чтобы найти деньги на лечение дочери и становится более опасным нокаутером, чем Майк Тайсон.

Энтони Джошуа с помощью бокса превращается из хулиганистого подростка в джентльмена, способного собрать 90 тыс. зрителей на боксерский поединок. Его благотворительные миссии в Нигерию (корни родителей из этой страны) кажутся вопросом времени.

Тайсон Фьюри — абсолютно нелогичный персонаж, который на ринге вдруг становится неуязвимым как в случае с Владимиром Кличко и бессмертным — как в бою с Уайлдерм. Он может поднимать в становой 250 кг, нюхать что-то порошкообразное и бегать с огромным бревном на спине и говорить: «Я цыган, и всегда буду чужим в Англии».

На отрезке из 29 дней все трое подерутся в США. Деонтей Уайлдер в первом раунде уже нокаутировал Доминика Бризила (18 мая). Энтони Джошуа попробует так же быстро закончить свои дела в Нью-Йорке 1 июня, а Тайсон Фьюри 15 июня выступает в Лас-Вегасе против Тома Шварца. Напрашивается кто-то четвертый и бои на выбывание. Например, поднявшийся в супертяжи (как когда-то Эвандер Холифилд) Александр Усик или чуть более молодой Владимир Кличко, которому откровенно не хватило больших боев с большими соперниками. Но традиция сохраняется: если Уайлдер и Джошуа договорятся, можно не сомневаться, что Тайсон Фьюри снова достанет костюм Бэтмена и ворвется на их пресс-конференцию (он делал так перед Кличко), чтобы сказать, как сильно он ждет боя с победителем.

Бокс любит троицу.