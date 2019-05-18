У него нет поражений, и 39 побед нокаутами. Тяжеловес с невероятной историей

Деонтей Уайлдер пришел в бокс ради дочери, подписан в инстаграме на актрису из Саратова и избегает сравнений с Мейвезером.

Деонтей Уайлдер пришел в бокс ради дочери, подписан в инстаграме на актрису из Саратова и избегает сравнений с Мейвезером.

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Деонтей Уайлдер начал заниматься боксом, когда его дочери еще до рождения диагностировали расщепление позвоночника. Подруге Деонтея предлагали прервать беременность, но вместо этого Уайлдер отказался от школьной мечты стать баскетболистом, начал работать на нескольких работах и пришел в зал бокса. По мнению будущего чемпиона WBC, так можно было зарабатывать быстрее и надежнее. Здесь надо понимать, что дочка Уайлдера родилась 20 марта 2005-го. Сам Уайлдер родился 22 октября 1985-го. То есть решение сохранить ребенка и зарабатывать боксом, принимает 19-летний юноша.

Расщепление позвоночника просто и жутко описано в Википедии: из-за неполного закрытия нервной трубки спинной мозг торчит в виде грыжи. Разумеется, это приводит к огромным проблемам, инвалидности и потенциальной неспособности ходить. Дочь Деонтея Нэйя перенесла несколько операций и сейчас, получая на Рождество iPhone 5, выглядит обычным счастливым ребенком.

Уайлдер работал официантом в закусочной, водителем грузовика, который развозит пиво по заведениям, но уже в 2007 году его друзья скандировали «Нейя! Нейя!», когда Деонтей, прозанимавшись боксом чуть больше года, побеждал в финале самого престижного турнира США Golden Gloves.

В марте 2018-го Нейе Уайлдер исполнялось 13 лет, а ее папа отмечал юбилей: статистика Уайлдера в профессиональном боксе стала 40-0. 39 побед из 40 были одержаны досрочно.

Уайлдер и Россия

В феврале 2008 года Уайлдер приезжал в составе сборной США в Магнитогорск и Новосибирск. В Магнитогорске Уайлдер победил Рахима Чахкиева, в Новосибирске проиграл нокаутом Евгению Романову. Через полгода Чахкиев стал Олимпийским чемпионом, Уайлдер — стал бронзовым призером Олимпиады, а Романов завершил карьеру.

В 2016-м Уайлдер должен был драться с Александром Поветкиным за пояс чемпиона WBC. Были готовы афиши, был снят выдающийся проморолик, но у Поветкина в допинг-пробах нашли мельдоний, и Уайлдер даже не прилетел в Россию.

В инстаграме Деонтей подписан на Лану Антонову. Антонова родилась в Саратове, но переехала в США, снялась в нескольких фильмах и в данный момент занимается пиаром и созданием сайтов. О сотрудничестве Уайлдера и Антоновой почти нет информации, но на официальном сайте бывшей актрисы в разделе Sports Lab стоит фотография Деонтея, а с Ланой сотрудничает невеста Уайлдера, звезда реалити-шоу WAGS Atlanta Телли Свифт.

Одним из спарринг-партнеров Уайлдера является будущий соперник Алексея Олейника в UFC — Уолт Харрис.

Уайлдер и соперники

Первым соперником Деонтея Уайлдера стал Итан Кокс, человек, который совмещал карьеру боксера и бойца ММА. В смешанных единоборствах статистика Кокса 0 побед, 6 поражений. В боксе — 2 победы, 8 поражений. На свой первый профессиональный бой Уайлдер вышел через пять месяцев после того, как выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине и увидел напротив себя Кокса. Бой закончился через шесть минут.

Считается, что в Уайлдере быстро разглядели надежду на возрождение популярности супертяжелого веса в США и очень долго берегли от серьезных соперников, но вкладывались в раскрутку. Это похоже на правду. Бой с Коксом Уайлдер проводил на шоу, где главным событием был пятизвездочный поединок Джермэйна Тэйлора и Джеффа Лэйси.

В 11-м профессиональном бою Уайлдер побил соперника, который был тяжелее на 83 кг. Выглядит не так страшно, как звучит

В 14-м бою Уайлдер бил Дэна Шихэна, чья статистика была 11 побед, 38 поражений. Через четыре года Шихан нокаутирует пьяного мужчину на железнодорожных путях и прохожим придется останавливать поезд, чтобы предотвратить беду.

В 2014-м у Уайлдера будет странный нокаут в бою со своим спарринг-партнером Маликом Скоттом

В 2016-м он нокаутирует Артура Шпильку, который за три года до этого был изгнан из числа активных фанатов краковской «Вислы».

Первым человеком, кто сумел пройти с Уайлдером все раунды, стал Бермейн Стиверн. Но все равно проиграл, и Уайлдеру ушел титул чемпиона WBC в тяжелом весе. До этого момента никто не мог боксировать с Уайлдером дольше четырех раундов.

Уайлдер и Флойд Мейвезер

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Статистика 40-0 в профессиональном боксе (и бронзовая медаль олимпийских игр) вынуждает сравнивать Уайлдера с Флойдом Мейвезером. Деонтей, отвечая на этот вопрос, говорит, что некорректно сравнивать тяжеловеса и боксера из другой категории. Но в промежутке между своим 30-м и 40-м боем Мейвезер дрался с Артуро Гатти, Забом Джудой, Оскаром Де Ла Хойей и Рикки Хаттоном. Соперниками Уайлдера на таком же этапе карьеры были Никола Фирта, Эрик Молина, Йоан Дюопа, Бермейн Стиверн и Луис Ортис.

За свой 41-й профессиональный бой Флойд заработал около 41 миллиона долларов. Уайлдер, закончив вничью поединок с Тайсоном Фьюри (пока самый большой бой в карьере), получил 14 миллионов.

По времени боксеры идут нога в ногу: Флойд провел 41 бой к 33 годам. Уайлдеру за день до 42-го профессионального боя также 33 года.

Как тренируется

5 ноября Уайлдер с тренером Джей Дисом провели открытую тренировку. / Фото: © Jayne Kamin-Oncea/Getty Images / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

В школе Деонтей выбирал между баскетболом и американским футболом. Говорят, был одинаково способен в обоих видах (рост боксера 200 см). Зайдя в зал своего нынешнего тренера и менеджера Джея Диза, Уайлдер был принят за баскетболиста. Диз вспоминает две истории: «Я показал ему пару движений, сказал, чтобы он отрабатывал их, и ушел. Обычно, как только ты отворачиваешься, парни теряют интерес и не делают того, что ты говоришь. Но я наблюдал за Деонтеем и видел, что он даже без моего контроля делает, что я ему говорю». Вторая история: «Он занимался несколько месяцев и стоял в спарринге с парнем, у которого было несколько профессиональных боев. В какой-то момент Деонтей поймал его таким тяжелым ударом, что свалил соперника, и, поднимаясь, тот парень сказал мне: «Делай что хочешь, но не отпускай его».

https://www.instagram.com/p/Bp_d3XHgNIY/

Диз говорит, что перед Олимпиадой в Пекине ему советовали привязать Уайлдера контрактом, но доверие между ними было настолько серьезным, что тренер не стал этого делать, и когда боксер вернулся с бронзой, он сел напротив тренера в закусочной и спросил: «Куда мы двигаемся теперь?». Выбрав именно «мы», а не «я», отмечал Диз.

В команде Уайлдера работает несколько специалистов, сам боксер очень любит тренироваться в бассейне, а спарринг-партнер Уайлдера Иван Дычко отмечал в разговоре с «Матч ТВ», что Деонтей спаррингует не так, как боксирует на ринге: «Он часто бьет жесткими одиночными ударами, не тратит много сил, и не включает свои размашистые удары, которыми в боях добивает своих соперников».

Уайлдера упрекают за очень нетипичную технику для бокса, но и боксер, и тренер отвечают, что Уайлдер может бить технично и, например, разрушение Бермейна Стиверна началось с идеальной двойки, а закончилось фирменными добиваниями Уайлдера.

С кем дерется

В своем последнем поединке Уайлдер боксировал с Тайсоном Фьюри (26-0) и впервые в карьере не смог победить, сведя поединок вничью. Для Этого Фьюри пришлось подарить просто невероятный эпизод зрителям. В 12-м раунде Уайлдер отправил Тайсона Фьюри в нокдаун, и казалось, что проще встать после выстрела из автомата, чем после таких попаданий. Но Фьюри считал по-другому, пока рефери считал до десяти.

Все понимают, что бой Деонтея Уайлдера с непобежденным Энтони Джошуа (22-0, чемпион IBF, WBA, WBO) станет одним из самых громких в новейшей истории бокса, но пока дают возможность этому бою набрать еще большую аудиторию и стать еще более дорогим. Сейчас Энтони Джошуа дерется с Энди Руисом, коэффициент на победу Джоуша — 1,05. Уайлдер в эти выходные проведет поединок с Домиником Бризилом. На Уайлдера — 1,09. До реванша с Фьюри и боя с Джошуа самыми интересными в карьере Деонтея останутся его интервью. «Я очень люблю своих детей, я целую их по нескольку раз в день. Я живу либо как боец, либо как отец. Знаете, если бы когда-нибудь люди изобрели такую вещь, чтобы мужчина мог выносить ребенка, я бы определенно хотел это попробовать, хотел бы пройти через все это, пройти через беременность», — сказал Уайлдер в интервью telegraph.co.uk в декабре прошлого года.

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