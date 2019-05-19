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Бокс/MMA

Уайлдер уничтожил соперника за 140 секунд. 41 победа, 40 нокаутов - он давно обходит Майка Тайсона

08:34
Уайлдер уничтожил соперника за 140 секунд. 41 победа, 40 нокаутов - он давно обходит Майка Тайсона
Деонтей Уайлдер / Фото: © globallookpress.com
Деонтей Уайлдер в девятый раз защищает титул чемпиона WBC. Доминик Бризил побежден в первом же раунде.

Что произошло?

Американский боксер Деонтей Уайлдер после супербоев с Луисом Ортизом (28 побед, 0 поражений) и Тайсоном Фьюри (27-0) получил в соперники Доминика Бризила. Букмекеры почти не давали претенденту шансов, и Уайлдер — тоже. Вот как это выглядело:

https://www.instagram.com/p/BxoRXU6nVQU/

Это новый Майк Тайсон?

Серия досрочных побед Тайсона длилась на протяжении 19 боев. Уайлдер завершил досрочно 32 боя подряд. Первое поражение Майка Тайсона случилось в 38-м бою. Уайлдер пока идет без поражений в 42-х поединках и только с одной ничьей в бою с Тайсоном Фьюри. Считается, что Уайлдера слишком долго оберегали от опасных соперников, но вот статистика побед и поражений соперников в первых боях Майка Тайсона: Эктор Мерседес (0 побед, 3 поражения), Трент Синглтон (1-3), Дон Хэлпин (10-18), Рикардо Спэйн (1-0), Джон Алдерсон (3-0); далее шли боксеры со статистикой 3-16, 3-0, 11-5, 15-3, 7-7. В 11-м профессиональном бою напротив Майка Тайсона стоял боксер со статистикой 5-6, а Уайлдер в 11-м бою дрался против парня с рекордом 4-2.

https://www.instagram.com/p/BxnYdhdjHmJ/

Главная претензия к Уайлдеру — нет по-настоящему серьезных соперников, но тут надо понимать, что Луис Ортиз, Бермейн Стиверн и Тайсон Фьюри очень опасны, а бой всей карьеры у Уайлдера впереди.

Какой супербой его ждет?

https://www.instagram.com/p/Be5A6_TDMbO/

Все ждут боя Майк Тайсон — Леннокс Льюис версии 2.0. В Великобритании тяжеловес Энтони Джошуа удерживает три чемпионских пояса и идет со статистикой 22-0 (21 победа — досрочно). В цифрах это скромнее, чем у Уайлдера, но в 2017-м Джошуа побил Владимира Кличко, а в 2018-м — Александра Поветкина.

https://www.instagram.com/p/BxjAvemB3E9/

Бой Уайлдер — Джошуа должен получиться чем-то из компьютерной игры, а не из реальной жизни. Два супергероя с абсолютно разными параметрами встретятся в абсолютно непредсказуемой схватке. Джошуа — олимпийский чемпион с телом бодибилдера (198 см, 111 кг) и образом джентльмена. Уайлдер — боксер самобытной техники с внешностью звезды НБА (200 см, 96 кг) и жизнью гангстера.

Он правда такой крутой?

https://www.instagram.com/p/BstxLZuB_P1/

Уайлдера упрекают за странноватую технику, якобы боксер просто засыпает своих соперников ударами, в которых нет ни грамма школы бокса. Его тренер это опровергает, показывая на повторах коллекционные двойки, которыми Уайлдер сбивает с ног, а близкие люди рассказывают, что его удары такой силы, что им и не нужна классическая техника. Критики Уайлдера считают, что ему просто везет с соперниками. Фанаты — что это боксер нового поколения.

Почему он подписан на актрису из Саратова, зарабатывает медленнее Мейвезера и мотивируется своими детьми, можно прочитать здесь:

Как Уайлдера нокаутировал боксер из России — здесь:

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