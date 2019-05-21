Почему за Гилерме тревожно и еще четыре вопроса по итогам тура РПЛ

Турнирная интрига после 29-го тура почти исчерпана, но «почти» в футболе не считается.

Турнирная интрига после 29-го тура почти исчерпана, но «почти» в футболе не считается.

Почему Кононов лучше Карреры?

Статистика знает все, а факты безжалостны. К проблеме взаимоотношений радикально настроенных фанатов «Спартака» с главным тренером команды Олегом Кононовым эти банальные истины имеют самое прямое отношение.

Фанаты считают (и называют) тренера «пиджаком», напирая на то, что его предшественник Массимо Каррера был не в пример брутальнее. И как-то так получается, что за бурей эмоций на второй план уходят результаты.

Между тем совсем нетрудно убедиться: при Кононове «Спартак» выглядит лучше, причем заметно. По турнирным показателям — уж точно. Матч против «Крыльев Советов» (2:1) стал для Кононова 15-м во главе команды в чемпионате РПЛ. Очень удобная отсечка для подведения промежуточных итогов: 9 побед, 3 ничьи, 3 поражения, мячи 22:14, 30 набранных очков (66% от возможного) — вполне приличные цифры. Ну и подъем с 9-го места на 4-е, при любых раскладах гарантирующее участие в Лиге Европы.

15 последних матчей Карреры: 7 побед, 3 ничьи, 5 поражений, мячи 17:14, 24 очка (53%).

Все понимаем: тутти аванти, Глушак иуда, ОУКБ, но все-таки — вам шашечки или ехать?

За что казнить ЦСКА?

На финишном отрезке ЦСКА прилично сбавил: три поражения в семи последних матчах, прощание с пьедесталом и Лигой чемпионов, тревога за евробудущее.

Неважные результаты спровоцировали целую тему (и в открытом информационном пространстве, и за кулисами): оказывается, по итогам сезона в клубе состоится серьезнейший разговор, президент Гинер намерен учинить спрос со всех и каждого, главный тренер Гончаренко мучительно ищет ответы на пока не заданные вопросы, футболисты пали духом.

Серьезно? Так будет? Так и должно быть? Тогда немного фактов из новейшей истории.

ЦСКА провел сезон без Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Александра Головина, Алана Дзагоева, Понтуса Вернблума, Витиньо, Бибраса Натхо, Константина Кучаева и Георги Миланова, каждый из которых считался системообразующим игроком.

Подписал Хердура Магнуссона, Арнора Сигурдссона, Яку Бийола, Такуму Нисимуру, Ильзата Ахметова, Ивана Облякова, арендовал Родриго Бекао и Игоря Дивеева, вернул из аренды Никиту Чернова.

Добился статуса самой молодой команды РПЛ со средним возрастом заявки 23,9 года, характерной, пожалуй, только для некоторых голландских клубов.

Летом выиграл лишь один контрольный матч из пяти.

И не особо возражал, когда пророчили: будете по весне в пятерке — герои, воины, мужчины. Нет — поймем и простим.

Перед заключительным туром молодой ЦСКА как раз в пятерке, откуда дороги назад уже нет. А может еще и в четверку забраться.

Гилерме — слабое звено?

«Урал» и «Локомотив» сыграли генеральную репетицию перед финалом Кубка России, который ждет нас уже в среду, 22 мая. Репетиция удалась: крутой сюжет, интересные голы, спорный пенальти, удаление, наезды на арбитров — все как мы любим. «Урал» показал характер и сохранил лицо, «Локо» удержался на втором месте, а русский бразилец Маринато Гилерме пошел на удивительный рекорд.

В самом дебюте второго тайма вратарь «Локомотива» угодил в протокол с маркером «автогол». Фатальных ошибок по эпизоду не совершил, но, конечно, мог сыграть и понадежнее. Что в первой части сюжета, когда отразил сложный удар головой Бикфалви, что во второй, не успев закрыть угол (в оправдание стоит помнить про высокую динамику эпизода).

«Локо» ушел от поражения за счет пенальти (2:2), а память услужливо подкинула занимательный факт. В прошлом сезоне РПЛ (26 августа 2017 года, 8-й тур) Гилерме тоже забил сам себе за «Урал», сравняв счет на 32-й минуте. Причем ровно в том же стиле. Попробуйте найти пять отличий:

И тогда «Локомотив» справился с задачей (победный гол Алексея Миранчука — 2:1), однако память снова бастанула, воскресив еще более давнюю историю.

Сезон-2014/15, 23-й тур. На 6-й минуте матча «Урал» — «Локомотив» защитник гостей Тарас Михалик, прерывая передачу с фланга, с линии штрафной отправил мяч в собственные ворота, которые покинул двинувшийся на выход Гилерме. А в середине второго тайма никто иной, как Федор Смолов, добил свой нынешний клуб — 2:0.

Как-то теперь тревожно за Гилерме перед финалом Кубка.

Есть ли у «Локо» право подставить «Арсенал»?

«Краснодар» прервал невероятную весеннюю серию «Арсенала» — 11 матчей без поражений (7 побед, 4 ничьи, мячи 14:2). Это был самый турнирно значимый матч тура — на кону путевки в Европу, шутка ли! И, вот же странность, единственный, в котором преимущество одной из команд не вызвало вообще никаких сомнений. Гости взяли свое на чистом классе (3:0) и впервые в истории гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов. Пока в квалификацию, но впереди ведь целый тур.

От поражения Тулы косвенно выиграл «Локомотив». Теперь за победу «Локо» над «Уралом» в финале Кубка России будут яростно топить не только 20 миллионов москвичей (а особенно 100 тысяч жителей родного для команды района «Преображенское»), но и почти полтора миллиона туляков. А то и ближайшие соседи к процессу подключатся: Калужская область (больше миллиона жителей), Орловская (почти 750 тысяч), Рязанская (больше миллиона) и Липецкая (больше миллиона).

Напомним: победа «Локомотива» в Кубке отправляет в Лигу Европы шестую команду чемпионата РПЛ, а «Арсенал» ниже шестого места уже никак не опустится.

Карпин и Бердыев готовят рокировку?

Вполне вероятно, Курбан Бердыев покинет по окончании сезона Казань. Косвенно главный тренер «Рубина» уже подтвердил свои намерения, заявив, что его контракт (3 миллиона евро) — неподъемная ноша для клуба, да и вообще «все пошло не совсем так, как договаривались». В том числе и по игре. Что, собственно, и подтвердил матч против «Анжи» (0:0), претендующий на победу в сомнительной номинации «Самый скучный в сезоне».

Валерий Карпин, напротив, готов работать в Ростове-на-Дону и дальше. После домашней победы над «Зенитом», который выставил наполовину резервный состав (1:0), наставник «Ростова» заявил:

— Я хочу терпеть и пройти этот путь с «Ростовом». Вопрос, дотерпят ли другие, дотерпите ли вы, журналисты. Хотелось бы, чтобы это было поступательное движение. Мы — «Ростов», и по нашим возможностям мы не в первой пятерке, но обязаны и будем бороться с любым соперником. Хотелось бы, чтобы это было со мной.

Однако, по версии коллег из «Спорт-Экспресса», не исключен вариант, при котором Бердыев и Карпин после сезона обменяются командами. Бердыев — лучший тренер в истории «Ростова», с ним команда брала серебро и играла в Лиге чемпионов, его в клубе примут с распростертыми объятиями.

А Карпин — профессиональный искатель новых вызовов. Поэтому исключать такой размен действительно не стоит.

Все голы 29-го тура РПЛ:

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