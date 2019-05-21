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Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку. Нагучев объясняет, почему это ужасно

21 мая 21:33
Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку. Нагучев объясняет, почему это ужасно
Генрих Мхитарян / Фото: © Reuters
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев – о главной проблеме финала Лиги Европы.
  • Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит финальный матч Лиги Европы против «Челси» в Баку.
  • Такое решение было принято руководством «канониров» из соображений безопасности.
  • В нынешнем сезоне Мхитарян уже пропустил выездной матч «Арсенала» с азербайджанским «Карабахом» на групповом этапе Лиги Европы.
  • О ситуации рассуждает комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.
Генрих Мхитарян / Фото: © Reuters

Почему вообще УЕФА назначает финал еврокубка в стране, где очень остро стоит национальный вопрос? Как мы видим, со сложностями столкнулись Генрих Мхитарян и масса его персональных поклонников, которые хотели отправиться в Азербайджан. «Арсенал» и «Челси» могли бы привлечь внимание мировой общественности к этой проблеме, ведь национальный вопрос в 21 веке — ужасно.

Нам говорят, что вопрос безопасности в Баку решен. Говорят, что государство готово обеспечить безопасность лично для Генриха Мхитаряна. Нас уверяют, что все будет хорошо. Я в такие утверждения и заверения не верю на все сто. Потому что невозможно проконтролировать всех людей, у которых в голове может что-то заклинить.

Вспомните взрыв возле автобуса «Боруссии» в Дортмунде. Он взялся вообще ниоткуда! И это с учетом того, что в Лиге чемпионов используются самые передовые меры безопасности.

Фото: © globallookpress.com

Вспомните, было огромное количество прецедентов в истории спорта, когда именно национальный вопрос вставал настолько остро, что это приводило к трагедиям. Ведь была сборная Того, которая ехала в Анголу на Кубок Африки. Ее автобус просто расстреляли! Ни с того ни с сего. Этот обстрел продолжался 20 минут, тогда погибло три человека.

Вспомните Олимпиаду-72 и самые последние меры безопасности (на тот момент). Германия, Мюнхен, самый центр Европы. Сколько человек тогда погибло? Можно ли такие вещи контролировать?

(В 1972 году в Мюнхене палестинские террористы из группы «Чёрный сентябрь» совершили теракт, жертвой которого стали 11 спортсменов из сборной Израиля, а также один немецкий полицейский. — «Матч ТВ»).

Фото: © Bettmann / Contributor / Bettmann / Gettyimages.ru

Я был в Баку. Это чудесный, очень теплый и гостеприимный город. Но в любом месте, где так остро стоит национальный вопрос, невозможно залезть в голову каждому отдельно взятому человеку. А что, если какой-то безумец выбежит на поле во время награждения? А что, если кучка дураков закидает автобус «Арсенала» камнями?

Поймите, это не вопрос к конкретной стране, нации или народу. Это вопрос к ситуации, когда один или несколько сумасшедших могут превратить праздник в трагедию. Этого нельзя допустить. Если УЕФА хочет защитить своих игроков, стоит максимальной трепетно относиться к матчам подобного уровня, а тем более — к финалам.

Генрих Мхитарян / Фото: © Reuters

На мой взгляд, лучший способ — не назначать финалы там, где может случиться трагедия. А если назначение состоялось, на проблему нужно обратить внимание. Бойкот — одна из форм. Не говорю, что это хорошо. Просто это заставит УЕФА более трепетно относиться к финалам. К матчам, когда очень ограниченное количество людей может обратить на себя внимание. И даже к руководителям государств, которые могли бы правильно управлять подобной ситуацией и гасить её.

И вот мы видим абсолютно нефутбольную проблему, из-за которой один из лучших не сыграет в главном матче. Политика не имеет права уродовать самую лучшую игру в мире.

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