Марина Муравьёва: «Юниоры давят лидеров»

Главный тренер спортивных сборных команд России — о жесткой борьбе на чемпионате страны, матчах на пределе и главной интриге чемпионата страны.

Чемпионат России по настольному теннису входит в финальную стадию. Почему юниоры уже конкурируют с лидерами, за счёт чего растёт уровень игроков и как меняется интерес к спорту — об этом рассказала главный тренер спортивных сборных команд России Марина Муравьёва.

— Чем запомнилась первая половина чемпионата?

— В целом уровень очень высокий. И у мужчин, и у женщин есть примерно по 16 игроков, которые находятся в хорошей форме и показывают серьёзный уровень.

Пока обошлось без громких сенсаций — все сильнейшие прошли в 1/16 финала. Но дальше будет гораздо интереснее: уже сейчас много встреч завершаются со счётом 4:3, то есть играются все семь партий, в которых победитель часто определяется на балансе. Сетка очень плотная, лидеры начинают играть друг с другом. Прогнозировать сложно — впереди самые напряжённые встречи.

— Есть ли теннисисты, которые особенно прибавили за последний год?

— В первую очередь отмечу юниоров. Они действительно сделали большой шаг вперёд. Очень понравились Злата Терехова, Александра Бокова, Алексей Самохин, Серафим Орлов. Все они навязывают борьбу взрослым, опытным спортсменам. И это, пожалуй, главное: 17–20-летние игроки сегодня уже конкурентоспособны на уровне 25–26-летних лидеров.

— За счёт чего им удаётся так быстро прогрессировать?

— У них сейчас совершенно другой тренировочный процесс. Много сборов, международные выезды, в том числе в Азию.

Они осваивают современные элементы игры — вариативные подачи и их приём, действуют быстрее, увереннее.

Кроме того, растёт объём соревновательной практики ¬– они регулярно выступают на турнирах высокого уровня, и это даёт хороший результат.

— Насколько важна психология на таком турнире?

— Психологическая устойчивость — один из ключевых факторов. Речь идёт о том, как спортсмен справляется с напряжением, ответственностью, необходимостью удерживать определенную планку результата. Тренеры работают над этим в процессе подготовки, используются разные подходы, чтобы игроки могли стабильно показывать свой уровень на соревнованиях.

— Влияет ли поддержка трибун и близких?

— Конечно, особенно на крупных турнирах. В «Дружбе» в Лужниках отличная атмосфера, много зрителей, и это чувствуется. Игрокам важно, когда за них болеют.

— Можно ли говорить о росте популярности настольного тенниса в России?

— Безусловно. Это видно во всём.

Во-первых, по зрительскому интересу — на чемпионате много людей, и они не уходят даже поздно вечером, ждут решающие матчи.

Во-вторых, родители все чаще отдают детей в настольный теннис. И это даёт результат.

— Как главный тренер вы за кого-то болеете особенно?

— Болею за всех наших спортсменов. Они представляют страну, и для меня важно, чтобы каждый показывал свой максимум.

Марина Анатольевна Муравьёва ¬– главный тренер спортивных сборных команд России по настольному теннису, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта», заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

В разные годы работала тренером сборной России (девушки до 16 лет) и главным тренером сборных команд Москвы. Много лет возглавляет Спортивную школу олимпийского резерва по настольному теннису ГБУ ДО МГФСО.

