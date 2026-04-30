Забыл форму — остался без игры

Чемпионат России, который проходит в УСЗ «Дружба» в «Лужниках», в очередной раз показал: на соревнованиях не бывает исключений, а на турнирах такого уровня – тем более. Мелочей здесь нет. Любое нарушение регламента может стоить допуска. Ниже – топ-5 причин, из-за которых можно «вылететь» с соревнований.

1. Неправильная экипировка.

Форма — это не просто «что было в сумке».

И это не фигура речи: 54-летнего игрока, мастера спорта международного класса и играющего тренера сборной Архангельской области Максима Шмырёва не допустили к участию именно потому, что у него не было игровой формы с нанесённой фамилией. По сути, это приравнивается к её отсутствию.

Дальше — требования. Фамилия на тенниске должна соответствовать установленным критериям и быть нанесена типографским способом. Форма также должна быть единой для всей команды.

2. Проблемы с документами.

Фраза «я есть в списках» здесь не работает. Заявка, подтверждения — всё должно быть на руках и в порядке.

Один пропущенный документ — и турнир проходит уже без вас.

3. Опоздание на матч.

Расписание здесь — не рекомендация, а строгая инструкция.

Опоздали на матч или регистрацию — можно даже не разминаться: в протоколе уже будет техническое поражение.

Более того, каждый спортсмен проходит предматчевые процедуры, на которые также нельзя опаздывать.

4. Ракетка не прошла проверку.

Перед матчем инвентарь обязательно проверяют. Если ракетка не соответствует требованиям — играть ею нельзя.

Выход есть: можно взять запасную. Но и она должна пройти контроль — до игры или уже после неё.

Если ракетку не сдали на проверку вовремя, а затем она её не проходит — это техническое поражение.

5. Неспортивное поведение.

Эмоции — часть спорта, но только до определённой границы.

Споры с судьями, лишние жесты и некорректное поведение быстро приводят к жёлтой или красной карточке.

В итоге правило простое: на чемпионате России, как и на любом другом соревновании, важно не только играть, но и соблюдать порядок до мелочей.

Потому что иногда матч заканчивается, так и не начавшись, — и точно не в вашу пользу.