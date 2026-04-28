Максим Шмырёв и в 54 — угроза для соперников на чемпионате страны

Чемпионат России по настольному теннису в Москве только набирает ход, и среди его участников уже есть тот, кто привлёк внимание болельщиков из регионов: один из самых титулованных теннисистов страны — Максим Шмырёв.

54-летний спортсмен является не только самым возрастным участником соревнований, но и одним из самых титулованных игроков: мастер спорта международного класса, девятнадцатикратный чемпион России, шестикратный победитель в смешанном парном разряде.

Сегодня коренной москвич представляет Архангельскую область, где занимается развитием настольного тенниса. Он приехал на турнир в роли играющего тренера сборной региона. Выступал в паре с Екатериной Роговой и Софией Кудерской, передавая им свой опыт.

Его уникальный опыт и высокий класс проявились уже в первых матчах. В смешанном командном разряде он одержал победу в миксте, подтвердив свою репутацию одного из самых надёжных парных игроков. Уверенная игра в связке, понимание партнёра и грамотная тактика — его сильные стороны.

Новый формат турнира с включением смешанных командных соревнований — настоящая инновация для российского настольного тенниса. Такие соревнования проводятся впервые в истории отечественного спорта. Это напрямую связано с изменением олимпийской программы: смешанный командный разряд дебютирует на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

В этих условиях Шмырёв не просто выходит к столу, а фактически ведёт за собой команду, совмещая функции игрока и наставника.

Чемпионат России проходит в Москве с 27 апреля по 3 мая в УСЗ «Дружба» в Лужниках и уже на старте дарит не только напряжённые матчи, но и яркие персональные истории. Организаторы подготовили для зрителей насыщенную программу: фан-зону с мастер-классами, автограф-сессии с любимыми спортсменами, а также отдельную детскую зону с квестами и интерактивами.

Уже сегодня, 28 апреля, на чемпионате пройдёт второй игровой день — борьба продолжается. Мероприятие проводится при поддержке РСФ