Москва сыграла в теннис: как прошёл Всемирный день настольного тенниса

От первых ударов до встреч с чемпионами — праздник, где за стол встал каждый

В центре Москвы настольный теннис на один день стал главным видом спорта – простым, доступным и объединяющим. Здесь играли все: дети, родители, любители и те, кто впервые взял ракетку в руки.

24 апреля первый этаж Центрального детского магазина на Лубянке превратился в открытую спортивную площадку. Пространство, где обычно проходит шопинг, заняли теннисные столы, а стук мячей задал ритм каждому человеку.

Праздник, организованный Федерацией настольного тенниса России, собрал людей самых разных возрастов и уровней подготовки.

Гости приехали из разных регионов страны — от Подмосковья до Удмуртии и Якутии. Многие заранее планировали эту поездку, чтобы попасть на мастер-классы, пообщаться с людьми и получить автографы спортсменов.

Но были и те, кто оказался здесь случайно — зашёл и буквально «застрял» на несколько часов. Атмосфера оказалась сильнее планов.

В течение дня работали игровые зоны, где каждый мог выйти к столу. Большой интерес вызвали мастер-классы с участием профессионалов — Яны Жуковой, Алексея Жукова, Анны Тихомировой и Ольги Вишняковой. Участники могли не только наблюдать, но и сыграть рядом с чемпионами.

Площадка работала и как семейное пространство. Для детей подготовили отдельную программу и активности с персонажем Финником. Праздник ещё раз показал — настольный теннис остаётся одним из самых доступных и объединяющих видов спорта.

Уже в понедельник в УСЗ «Дружба» начнется чемпионат России по настольному теннису.