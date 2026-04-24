Элизабет Абраамян: «Лучше рискнуть и проиграть, чем даже не попытаться»

Элизабет Абраамян — о давлении, смелости в решающих розыгрышах и своей миссии в настольном теннисе

Четырёхкратная чемпионка России в одиночном разряде (2022–2025), победительница турниров серии WTT, включая Contender Tunis 2026, и обладательница Суперкубка-2025 — Элизабет Абраамян уже несколько лет удерживает лидерство в российском настольном теннисе. В интервью она объясняет, почему командный формат может быть психологически сложнее личного, как принимает решения при счёте 10:10 и почему ей важно не просто выигрывать, а влюблять людей в настольный теннис.

— В чем лично для вас главное различие командных и личных соревнований? Как меняется психология, когда сначала играешь за команду, а потом за себя?

— Главное отличие — в ответственности и ощущении давления. В команде ты играешь на общий результат. Здесь, с одной стороны, снижается риск ошибки и чувствуется поддержка сокомандников, а с другой — важно не подвести. В команде больше взаимодействия друг с другом. А в одиночном разряде всё иначе: больше свободы, но и вся ответственность на тебе. Проиграл — турнир окончен. В команде одна встреча не всегда решает исход матча. Командный турнир — это про взаимодействие, доверие и общий импульс, личный — про самоконтроль и внутреннюю устойчивость.

— Какие ваши ожидания от турнира смешанных команд?

— Хотя наша команда Нижегородской области выиграла чемпионат федерального округа среди смешанных команд, для меня это будет первый опыт. Но уверена, что у нас сильный и конкурентоспособный состав. Мы готовимся: продумываем тактику, варианты расстановок, взаимодействие. Формат интересный — в одном матче есть и одиночные игры, и парные, включая смешанные. Здесь важно, чтобы не было слабых звеньев, и значение имеет каждый сет. В любом случае — это новый опыт, и с интересом жду игр.

— В прошлом году вы в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России в одиночке и установили рекорд. Что стало ключевым фактором?

— Для меня чемпионат России — это настоящий праздник настольного тенниса. Я стараюсь получать удовольствие и показывать максимум того, что умею. Конечно, хочу побеждать, но это желание не отличается от других турниров. Всё держится на целеустремлённости, любви к делу и умении проходить через трудности. Никаких секретов нет — только работа и характер. В этом году тоже хочу подарить зрителям красивую игру и, если всё сложится, снова завершить турнир своей традицией — победно поцеловать стол в последнем матче турнира.

— Есть ли у вас ощущение, что на чемпионате России соперницы на вас настраиваются по-особенному?

— Думаю, это знакомо любому лидеру. Когда против тебя выходят игроки без статуса фаворита, они часто действуют смело и непредсказуемо — им нечего терять. Я сама была в такой роли и помню, насколько важно было обыграть топового соперника. Но не думаю, что для этого нужен какой-то особенный настрой — всё происходит естественно. И чем сильнее соперник, тем ценнее победа над ним.

— Какой личный смысл у этого чемпионата для вас сейчас: результат, лидерство, пример для молодых или что-то еще?

— Я верю, что у каждого человека есть своя миссия. Моя — вдохновлять людей заниматься спортом и прививать любовь к настольному теннису через свою игру. Для этого мне важно от турнира к турниру проявлять свои лучшие качества и воплощать в игре всё, над чем я работаю годами. Также для меня важно быть примером для молодых спортсменов — возможно, мой путь поможет им поверить в себя и свои возможности.

— Ваши мысли при счёте 3:3 и 10:10?

— В такие моменты нет времени на волнение — только анализ и поиск решения. Я стараюсь быстро перестроиться, понять, как использовать свои сильные стороны. Обычно играю рискованно — это мой стиль. Во многом он сформирован тренером, Сергеем Борисовичем Брусиным, который всегда говорил: нужно не бояться брать инициативу. Да, риск иногда не оправдывается. Но для меня хуже — не попытаться. Тогда остаётся ощущение, что я испугалась и не сделала всё, что могла.

Уже совсем скоро стартует главный турнир сезона: чемпионат России пройдёт с 27 апреля по 3 мая. Элизабет Абраамян вновь выйдет к столу в статусе одной из главных претенденток — и постарается продолжить свою победную серию, добавив к ней пятое золото.