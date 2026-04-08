Лев Кацман: «Если нет медали — значит, я не справился»

Один из лидеров мужской сборной России по настольному теннису, Лев Кацман, подходит к чемпионату страны с максимально жесткими требованиями к себе. Чемпион Европы в парном разряде, серебряный призёр командного чемпионата Европы, чемпион России в одиночке и многократный победитель национальных турниров, он уже доказал свой уровень на международной и внутренней арене. Для него этот турнир — не просто очередной старт, а проверка характера, внутренней дисциплины и способности держать высокий уровень вне зависимости от обстоятельств.

— Как спортсмену держать высокий внутренний стандарт, когда сезон требует постоянно искать мотивацию внутри себя?

— Это работа для каждого из нас. Ты стараешься отдавать максимум, как бы ни было тяжело. Со временем просто привыкаешь и понимаешь, что ты уже выбрал этот путь, где бывают разные состояния: много перелетов, мало сна, усталость. Но ты все равно выходишь и делаешь максимум. У тебя есть команда, есть люди, которые тебе доверяют, и ты в ответе за это. Стараешься игрой это доверие оправдать. Здесь очень важна ментальная подготовка: держать настрой, не терять концентрацию. Это требует самодисциплины и терпения.

— Какие элементы европейской культуры матч-дэй вы бы привезли на чемпионат России?

— Думаю, было бы круто добавить больше развлечений для болельщиков: викторины, активности, чтобы людям было интересно находиться в зале даже между матчами. Талисман, который взаимодействует с публикой, какие-то выступления — это все создает атмосферу. Чтобы и детям было интересно, и взрослым.

— Есть ли соперники, встречи с которыми вы ждете с особым интересом?

— Нет, таких нет. На чемпионате России каждый соперник сильный. Думаю, будет много интересных и напряженных матчей.

— Что для вас будет признаком удачного чемпионата, если говорить не только о медали?

— Если у меня не будет медали — это будет провальный чемпионат. Для меня есть только самые высокие задачи и цели.

— Какие у вас ожидания от нового формата со смешанными командами?

— Честно, у меня нет каких-то конкретных ожиданий. Мне самому интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Есть ощущение, что будет необычно и даже весело.

— В чем главное отличие командного и личного турнира?

— В командном турнире вы идете к одной цели вместе. В этом есть дух, поддержка: вы как один механизм. А в личном — ты уже сам за себя. Там другая ответственность, другая психология.

Лев Кацман подходит к чемпионату России как игрок, от которого всегда ждут высокого результата. За его плечами уже достаточно больших побед, чтобы говорить о нем как об одном из самых заметных теннисистов страны, но в его случае прошлые успехи важны не сами по себе, а как планка, ниже которой он не готов опускаться. Будем следить за его игрой во время чемпионата!