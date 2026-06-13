«Чтобы оставаться дальше на плаву, мне очень нужна была медаль». Интервью Валерии Коцюр после серебра ПЛНТ

На прошлой неделе в Казани завершился первый сезон Профессиональной лиги настольного тенниса, который собрал сильнейших игроков страны и легионеров. Клуб «УГМК-Резерв» (в составе Валерия Коцюр, Кристина Казанцева, Дарья Целых, Сунь Чень) впервые в своей истории дошёл до финала плей-офф и завоевал серебряные медали. Одной из главных героинь команды стала Валерия Коцюр (№ 10 в рейтинге ФНТР). В полуфинале она принесла команде решающее очко в противостоянии с серебряной призеркой чемпионата России Екатериной Зироновой (№ 6), а в финале обыграла одну из лидеров сезона — китаянку Сунь Минян.

После турнира мы поговорили с серебряным призёром ПЛНТ Валерией Коцюр о том, почему ей так нужна была эта медаль, что происходило в голове во время полуфинала и что мешало ей жить на протяжении полугода?

— После плей-офф ты сказала очень сильную фразу: «Мне нужна была медаль. Любая». Почему настолько важно было взять награду именно сейчас?

— После прошлого сезона очень хотелось реабилитироваться и доказать самой себе, что могу справиться и выиграть. К тому же спорт — это моя работа. Чтобы оставаться дальше на плаву, мне очень нужна была медаль. (Напомним, в прошлом году в финале плей-офф в матче за третье место Коцюр в решающей встрече уступила представительнице «МГФСО-Москва» Марии Панфиловой (№ 15) и «УГМК-Резерв» остался без медалей).

— Самый эмоциональный момент плей-офф — ваш полуфинал против серебряной чемпионки России Екатерины Зироновой (№ 6) в борьбе за выход в финал?

¬– Да. Я очень сильно переживала перед личной встречей с Зироновой. Наверное, это было максимальное волнение за весь турнир. В какой-то момент помню, что тренер Дмитрий Жижикин уже перестал говорить мне про тактику. Просто успокаивал меня. Голова была настолько перегружена, что воспринимать что-то ещё было тяжело. Помню, в решающей пятой встрече, когда должно было стать понятно, выйдем ли мы в финал или нет, я повела 8:5 и вдруг подумала: «Всё, сейчас выиграю». И сразу начала торопиться. Но постаралась себя успокоить. А когда всё закончилось, у меня была только одна мысль: «Сейчас побегу». Побежала.

— В финале плей-офф против представительницы УГМК, китаянки Сунь Минян, было страшнее или легче после такого полуфинала?

— С какой-то стороны легче. Настрой команды перед финалом был другой. Мы уже понимали, что в финале, и это помогало раскрепоститься. Перед матчем с китаянкой мы даже шутили с девочками. Я думала: «Лишь бы не проиграть ей легко». Но по ходу матча поняла, что могу бороться. Самый запоминающийся момент был в решающей партии, когда счет сравнивался, я чувствовала, что у меня начинает дрожать рука. Старалась просто себя успокоить.

— После финала плей-офф было больше радости от серебра или облегчения от того, что всё сложилось иначе, чем год назад?

— Наверное, облегчения. По крайней мере, сейчас внутри намного спокойнее. Самое главное — мы не повторили прошлогодний сценарий и смогли взять медаль. Для меня это очень важно.

Валерия Коцюр — Чемпионка России в парном (2018), командном (2021), смешанном парном разрядах (2024). Победительница Суперкубка (2024)

Победительница КЧ ФНТР (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Бронзовый (2022, 2023) и серебряный (2021) призер Кубка России.