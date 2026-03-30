София Кудерская: «Била, бью и буду бить!»

Архангельская юниорка София Кудерская играет по заветам известного российского футболиста Александра Кержакова: «Бил, бью и буду бить». Ее неординарный стиль помогает ей добиваться хороших результатов на первенствах страны, особенно в парных соревнованиях.

Кудерская стала бронзовым призером в смешанном парном разряде, а также сумела войти в число 16 сильнейших юниорок страны на первенстве России, которое завершится в Архангельске 29 марта 2026 года.

Лидер сборной Архангельской области в послематчевом интервью рассказала, как выбрала свой стиль игры, кто помогает ей его совершенствовать, а также о своем отношении к смешанным парам, в которых она неизменно становится призером соревнований.

В первом матче одиночного разряда Кудерская, найдя в конце концов консенсус с собой и тренером, провела серию фантастических розыгрышей и ушла от поражения, уступая 0:2 по партиям, во встрече с Ульяной Кизимовой в 1/16 финала первенства России среди спортсменов до 20 лет.

— Как удалось перевернуть ход так неудачно складывавшейся встречи?

— Сначала я просто не понимала, что делать, не могла найти тактику, подобрать ключ к сопернице. Мой тренер Максим Витальевич (известный в прошлом российский теннисист Максим Шмырев уже пять лет работает тренером в архангельском клубе «Родина». — Прим. ред.) подсказывал, но я продолжала играть неправильно. Он очень злился (улыбается). При счете 0:2 оставалось либо проиграть окончательно, либо послушать тренера и найти правильную тактику.

Все решилось в концовке четвертой партии, которую я выиграла со счетом 17:15 и сравняла счет по партиям — 2:2. Потом уже стало поспокойнее, и все стало получаться.

— В этой встрече были просто фантастические розыгрыши. Где вас научили бить слева по свечам?

— Наверное, в Северодвинске. Когда я только начала заниматься, мне сразу понравилось бить и по свечкам, и вообще бить по всем мячам. Меня не стали переучивать, и теперь все знают, что я бью.

— Удар слева по свече сверху вниз — это что-то запредельное!

— Да, мне всегда нравилось так играть. Некоторые говорят, что это неправильно, что так никто не делает, но мой тренер меня поддерживает и помогает развиваться в этом направлении. Мой стиль приносит результат, а в спорте результат — это главное.

— Вы стали хорошим парным игроком. После первенства России до 22 лет, где вы выиграли золото, впервые встав в пару с Владиславом Банниковым, теперь вы снова в медалях. И опять играете с партнером — Иваном Романенко — впервые.

— Да, и я очень рада этому событию. Не ожидала, что мы обыграем пару Бокова / Васиков, но получился классный матч, и мы победили. Очень люблю играть в смешанных парах и рада, что у меня получается именно в этом разряде.

— Как удалось найти взаимодействие с Иваном?

— Мы многое проговаривали перед встречами и сразу нашли ключик к взаимодействию между собой. Стараемся подавать так, чтобы сопернику было неудобно, а кто-то из нас мог потом завершать розыгрыш.

— Впервые в истории Архангельской области две спортсменки вышли в полуфинал первенства России: Екатерина Рогова в паре с Алексеем Самохиным и вы с Иваном Романенко. У Поморья будет две медали.

— Да, такое у нас впервые. Могли еще и в командах попасть в полуфинал (сборная Архангельской области в четвертьфинале в упорной борьбе уступила команде Свердловской области, получившей первый номер посева, а Кудерская выиграла обе встречи, в том числе у сильнейшей юниорки России Златы Тереховой. — Прим. ред.). Но здорово, что у нас точно будет две медали в смешанном разряде (пара Романенко / Кудерская стала бронзовыми призерами, а дуэт Самохин / Рогова поборется за золото. — Прим. ред.).

В первенстве России среди спортсменов до 20 лет разыгрывается 7 комплектов наград: в командном турнире, одиночном, парном и смешанном парном разряде. За командное золото борются 16 женских и 16 мужских сборных регионов, Москвы и Санкт-Петербурга. В личных соревнованиях принимают участие 128 теннисистов (64 юниора и 64 юниорки). Соревнование проводится ежегодно. В 2026 году победителями турнира стали: в командных соревнованиях у юниорок — Москва, у юниоров — Оренбургская область; в одиночном разряде — Злата Терехова и Алексей Самохин; в парном — Злата Терехова / Есения Широкова и Серафим Орлов / Богдан Семенов; в смешанном парном разряде — Алексей Самохин / Екатерина Рогова.