В легкой атлетике есть мировые рекорды старше 30 лет. Все их установили женщины

Топ-5 рекордов, которые, возможно, старше вас.

Топ-5 рекордов, которые, возможно, старше вас.

Среди всех видов спорта, входящих в олимпийскую программу, легкая атлетика выделяется, безусловно, двумя вещами — количеством комплектов наград (48) и возрастом отдельных мировых рекордов, среди которых мы решили выделить пять самых старых.

800 метров, женщины (37 лет)

26 июля результату 1.53,28 Ярмилы Кратохвиловой исполняется уже 38, он установлен еще в 1983 году, на международных соревнованиях в Мюнхене, незадолго до ЧМ-83 в Хельсинки.

Даже Светлана Мастеркова признавала, что побить это рекорд невозможно, он будет стоять сто лет. Пробежать быстрее не смогла и Кастер Семеня, к половой принадлежности которой имеется много вопросов. Личный рекорд Семени — 1.54,25 — почти на секунду медленнее результата Кратохвиловой, а это очень много.

К Кратохвиловой действительно было много вопросов, она поздно раскрылась, чаще травмировалась, чем бегала, карьера в элите оказалась непродолжительной. Допинг в те годы только начали учиться определять, так что вопросы обоснованы. Сама спортсменка всегда отрицала использование допинга, более того, вскрывшиеся подробности допинговой программы в социалистической Чехословакии не содержат упоминания Кратохвиловой.

400 метров, женщины (35 лет)

47,60 Мариты Кох (ГДР) связаны с допингом намного более явно, чем рекорд Кратохвиловой — Марита была уличена в использовании запрещенных субстанций спустя много лет после завершения своей карьеры. Вскрывшиеся подробности допинговой программы ГДР подтвердили факт того, что Кох получала допинг, а также детали его использования.

За всю история легкой атлетики рубеж 48 секунд на 400 метров преодолевали всего две женщины — Кох и Кратохвилова, большинство остальных даже не смогли к нему приблизиться, а лучший результат олимпийского сезона 2020 года пока что равняется 48,54 и принадлежит 18-летней намибийке Кристин Мбома, которая спустя буквально несколько дней получила запрет на выступление на дистанциях от 400 до мили. Причина — высокий врожденный уровень тестостерона. Так что всё, что касается результатов быстрее 49 секунд у женщин, — сплошные сомнения в их «прозрачности».

Толкание ядра, женщины (34 года)

22,63, Наталья Лисовская (СССР). Для понимания масштаба — лучший результат этого сезона у женщин — 20,39 у китаянки Гун Лицзяо, разрыв более двух метров. Олимпиаду в Рио выиграла американка Мишель Картер с результатом ровно на два метра меньше результата Лисовской — 20,63.

Прыжок в высоту, женщины (33 года)

2,09, Стефка Костадинова (Болгария). Пожалуй, этот рекорд наиболее уязвим, за последнее время его даже несколько раз пытались штурмовать, но безуспешно. Применительно к Костадиновой практически не было слухов о допинге, да и затем та же Бланка Влашич прыгала 2,08, а это всего на сантиметр ниже рекорда, при том, что Влашич уже очень плотно проверялась антидопинговыми органами.

Прыжок в длину, женщины (32 года)

7,52, Галина Чистякова (СССР). Ходят слухи о том, что судьи немного «не заметили» ветер, который превышал лимит в тот день в Ленинграде. Но это только слухи, а по факту за последние три десятка лет при нормальной ветровой обстановке к результату Галины сумели приблизиться только Джекки Джойнер-Керси (7,49) и Хайке Дрекслер (7,48). В 21 веке за 7,30 прыгнули только Малайка Михамбо (7,30 в 2019-м), Бриттни Риз (7,31 в 2016-м), Татьяна Лебедева (7,33 в 2004-м) и Татьяна Котова (7,42 в 2002-м).

Интервью из Токио и материалы по Олимпиаде: