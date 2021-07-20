Разбираемся в единоборствах на Олимпиаде — где разрешают посылать в нокаут и где нельзя душить?

На Олимпийских играх будет представлено шесть дисциплин в разделе единоборств. «Матч ТВ» пробует составить гид по каждому из них и разговаривает с представителями вольной борьбы, карате, дзюдо и тхэквондо.

На Олимпийских играх будет представлено шесть дисциплин в разделе единоборств. «Матч ТВ» пробует составить гид по каждому из них и разговаривает с представителями вольной борьбы, карате, дзюдо и тхэквондо.

Про какие шесть единоборств мы говорим?

Бокс, дзюдо, тхэквондо, карате (дебютирует на Олимпийских играх), вольная и греко-римская борьба. С появлением карате в ударных видах и борьбе появилось равенство, по три представителя от каждого типа боевых искусств. Больше всего участников будет в дзюдо — 393 человека.

Как понять, что показывают прямо сейчас?

Бокс и борьбу отличит даже пользователь соцсети TikTok. У вольной и греко-римской борьбы есть тоже довольно простые отличия. В греко-римской не участвуют ноги: борьба идет на руках и через корпус. Тот самый «проход в одну ногу», о котором вы слышите в ММА, запрещен правилами.

В дзюдо, карате и тхэквондо визуально похожая форма, хотя и у нее есть отличия. Но их, конечно, проще отличать по происходящему: в дзюдо люди борются и пробуют делать приемы; в карате и тхэквондо бьют. В тхэквондо сильно перевешивают удары ногами, а удары руками в голову запрещены. Там же используются специальные шлемы и жилеты для электронной фиксации ударов.

«Электронная система фиксации попаданий поменяла тактику и технику у спортсменов. Теперь можно несильным ударом взять балл, и это влияет и на физподготовку, и на тактику. Раньше был акцент на сильных ударах, теперь стараются работать просто зная, как фиксирует электроника. Там важно, что в разных весах фиксируется разная сила удара, то есть датчики в шлеме, жилете и специальном носке, который надевается на ногу, считывают усилие при контакте. При достаточном показателе фиксируется балл. После этого, конечно, стало меньше нокаутов и нокдаунов. Даже если спортсмен может ударить сильно, он не старается так ударить», — говорит Роберт Шоров, тренер по тхэквондо, у которого сейчас тренируется боец ММА Арман Царукян.

Как определяют победителя в боксе?

В боксе поединок идет три раунда по три минуты. Пятеро судей за рингом визуально оценивают количество и качество ударов. Победитель раунда получает 10 баллов, проигравший 9, либо 8. Затем каждый судья суммирует баллы за раунд и определяет победителя. В бою побеждает тот, кто выиграл на карточках большего количества судей, либо закончил поединок нокаутом.

Как определяют победителя в борьбе?

Схватка идет два периода по три минуты с перерывом в 30 секунд. За это время борцы стараются набрать как можно больше баллов: 4 или 5 за амплитудные броски. Два балла дается за успешно проведенный прием и создание опасной ситуации. Один балл может начисляться за успешное начало атаки и в качестве санкции за нарушение правил соперником. Досрочная победа возможна в случае перевеса в 8 баллов или в случае положения «туше» у одного из борцов. В упрощенном варианте туше называют «положить на лопатки», ровно это должен сделать один из борцов для чистой победы.

В греко-римской борьбе в случае отсутствия переводов судья определяет более пассивного борца и ставит его в положение «партер», что создает атакующую ситуацию для соперника. Как правило во втором периоде борцы меняются ролями. Сборная России на этих играх будет без двукратного чемпиона Романа Власова. Преемник Александра Карелина решил пропустить Олимпиаду по разным причинам.

Как определяют победителя в дзюдо?

Поединок идет четыре минуты. За эффективный бросок с последующим доминирующим положением и бросок, где обороняющийся атлет касается лопатками ковра, присуждается чистая победа в виде оценки «иппон». Также дзюдо остается единственным видом спорта на Олимпиаде, где разрешены некоторые болевые или удушающие приемы. При этом, если в ММА самым популярным приемом остается удушение со спины, то в дзюдо им практически не побеждают.

«В дзюдо время выхода на прием — 3-5 секунд. Если ты не вышел, то поднимают в стойку. Почему не душат как в ММА. В дзюдо ты борешься в куртке и проще задушить приемом, который подразумевает использование отворотов. Плюс для классического удушающего необходимо забрать спину и хорошо контролировать ноги. А это не самое популярное положение в дзюдо», — говорит Андрей Октябринский, бывший дзюдоист, в прошлом один из одноклубников бывшего чемпиона UFC Петра Яна.

Также в дзюдо существует оценка «вадза-ари», равная половине иппона, и юко, минимально возможная оценка успешного технического действия.

Как побеждают в карате и тхэквондо?

В карате бой идет три минуты чистого времени. В тхэквондо три раунда по две минуты. В каждом случае нужно набрать больше баллов, чем соперник. В тхэквондо, как в фехтовании, используется электронная система фиксации попадания.

«Один балл за удар рукой в корпус, два — за удар ногой по корпусу. Три — за удар ногой в голову. Выше всего оценивается удар ногой в голову с вращением. Его еще называют «торнадо», если попасть таким ударом в голову, то начисляется пять баллов. Если нокдаун, то человеку считают его как в боксе, а соперник получает те же баллы, которые получает за такой удар по правилам. В Корее как-то проводили коммерческий турнир, было довольно интересное нововведение, они сделали спортсменам такие полоски, шкалы, как в старых играх на приставках, знаете, когда два человека дерутся. Соответственно, чем сильнее попал, тем больше делений на этой шкале отнималось. Тут был бы стимул применять максимальную силу удара», — рассказывает Роберт Шоров.

В карате дают один балл за удар рукой в корпус и в голову. Два балла — за удар ногой в корпус. Три — за удар ногой в голову или бросок с последующим добиванием.

Почему в карате опасно побеждать нокаутом?

«В карате ограниченный контакт. Касание головы разрешено, но попадание в голову не должно быть таким, чтобы голова отбрасывалась назад. Если после удара соперник не может встать в течение 10 секунд, скорее всего, будет дисквалификация, если это по причине контакта, а не по причине пренебрежения защитой. Здесь судьи всегда задаются вопросом, почему случился такой удар: один атлет ударил сильнее, чем нужно, либо второй пренебрег защитой. А в корпус уже достаточно сильно всегда попадают», — говорит Александр Юдин, тренер единственной спортсменки из России, попавшей на Олимпиаду в карате.

Анна Чернышева — единственная россиянка в карате

«Анне 19 лет. Насколько я знаю, она самая молодая участница Олимпийских игр в дисциплине карате. Она же единственная спортсменка, кто поучаствует в двух олимпийских играх в этой дисциплине: в юношеских в Аргентине и сейчас в Токио.

У нас девять соперниц, каждая будет претендовать на медали. На Олимпиаде первые и последние категории объединили с соседними весами, так что у нас будет несколько новых для нас оппоненток, которые приходят из категории до 50 кг. В нашем весе мы со всеми работали, всех побеждали, а вот с новыми нужно быть осторожнее», — говорит тренер Александр Юдин.

На кого смотреть в вольной борьбе?

Магомед Арсанов, тренер бойцов ММА по вольной борьбе и мастер спорта в этой же дисциплине, сходу выделил самые интересные противостояния у вольников по своей версии:

«Одна из самых интересных дуэлей для меня в весовой категории до 74 кг: Заурбек Сидаков и Кайл Дэйк. Дэйк подвинул [Джордана] Барроуза в американской сборной, и это очень интересно. В категории до 97 кг стоит посмотреть на Абдулрашида Садулаева либо с Кайлом Снайдером, либо с иранцем Мохаммадом Мохаммадианом. В категории до 65 кг Гаджимурад Рашидов против Вазгена Теваняна либо против с японца Такуто Отагуро. И в категории до 86 кг выделил бы Дэвида Тэйлора против двукратного чемпиона мира Хасана Яздани».

Почему в борьбе постоянно возникают потасовки?

«Споры чаще всего возникают, как мне запомнилось, когда судья вынужден определить более пассивного борца. А там сначала идет замечание, потом предупреждение, потом наказание в виде присвоения баллов оппоненту. — говорит Магомед Арсанов. — А проблема в том, что на топовом уровне все соперники уже настолько знают друг друга, что как раз идет предельно осторожная борьба по сути до ошибки».

Тут интересно, что примерно то же самое говорят про свои дисциплины почти все спикеры. То есть очень многие единоборства на Олимпийских играх настолько закрепощены правилами, что совершить максимально эффективное техническое действие против соперника равного класса почти невозможно. Например, бывший дзюдоист Андрей Октябринский также признается, что больше эффектных бросков можно увидеть на детских соревнованиях, где может быть большая разница в классе и чаще случаются ошибки у спортсменов. Тхэквондист Шоров замечает, что после обновления правил из вида спорта ушли силовые удары, и спортсмены предпочитают ориентироваться на фиксацию контакта электроникой.

На кого еще стоит обратить внимание?

В греко-римской борьбе кубинец Михаин Лопес может заочно обойти Александра Карелина и в четвертый раз стать олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе, в самой тяжелой весовой категории. Первую Олимпиаду Лопес выиграл в 25 лет в Пекине.

В тхэквондо выделяют Рафаэля Агаева из Азербайджана, пятикратного чемпиона мира, которому будет противостоять Ильфат Гаруно, побеждавший Агаева на чемпионате Европы.

Кроме этого, у сборной России есть Максим Храмцов, который может претендовать на медали в категории до 80 кг.

Кто фавориты в боксе?

Олимпийский чемпион по боксу гарантированно получает лучшие условия при переходе в профессионалы. Из десяти победителей Олимпиады 2016 года в профи перешли восемь боксеров, трое даже успели сенсационно проиграть, а главным открытием прошлых Игр стало лидерство Узбекистана. У узбеков было три золотых, и больше не смогла получить ни одна другая сборная.

Из боксеров с российскими паспортами выделяются Андрей Замковой (до 69 кг), Муслим Гаджимагомедов (фаворит по мнению букмекеров в категории до 91 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг). В женской сборной можно подписаться на инстаграм Светланы Солуяновой — при росте 175 см она укладывается в лимит категории до 51 кг, несколько раз позировала для фотографов как профессиональная модель. По прогнозам не претендует на золото, но в 2018-м стала чемпионкой Европы в Софии.

Интервью из Токио и материалы по Олимпиаде: