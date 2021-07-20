«Русский Танк», успешный блогер и сестры-близняшки. Кто они — 10 главных звезд России на Олимпиаде в Токио

Ждем побед и борьбы!

Ждем побед и борьбы!

До старта Олимпиады-2020 остаются считанные дни. Большинство спортсменов уже приехали в Токио, остальные проводят заключительные дни сборов и скоро тоже присоединятся к команде. «Матч ТВ» составил свою карту токийского звездного неба — подборку десяти ярчайших российских спортсменов, которые выступят на самой долгожданной Олимпиаде в истории.

Никита Нагорный, спортивная гимнастика

Никита Нагорный мог бы успешно продавать какие-нибудь курсы по эффективности, тайм-менеджменту и другим предметам, котирующимся среди желающих стать успешными людей. Обычно характеристика «миллионы просмотров в TikTok» говорит о том, что снимающий эти ролики спортсмен попрощался с, собственно, спортом, посвятив себя производству контента. Но это точно не про Никиту Нагорного. Его карьера блогера и владельца клуба гимнастики для детей-спортсменов и любителей никак не мешает спортивной реализации. Нагорный — абсолютный чемпион мира-2019, а личное многоборье — это самая престижная олимпийская дисциплина среди всех, которые существуют в гимнастике. Последнее золото на Играх в многоборье для России завоевал Алексей Немов более двадцати лет назад. И теперь у нас снова есть надежда — в лице Никиты Нагорного.

Юлия Ефимова, плавание

Ефимова родилась в Грозном в 1992 году, если вы понимаете, что это значит. Из-за Первой Чеченской войны ее семье пришлось переехать в Волгодонск, и это определило судьбу Юлии — в шесть лет именно в Волгодонске она занялась плаванием и продолжает это успешно делать вот уже 23 года.

В спортивной истории России не было пловчих с такими же результатами — два серебра и бронза Олимпийских игр, шесть золотых медалей чемпионатов мира, семь золотых медалей чемпионатов Европы. Кто-то говорит, что у Ефимовой сложный характер, кто-то считает это отражением настоящей чемпионки. Так или иначе, Ефимова известна не только в России, каждое ее слово разносится на цитаты по спортивным и неспортивным СМИ, а личный инстаграм-аккаунт стал витриной престижных рекламных контрактов.

Мария Ласицкене, легкая атлетика

Олимпиада в Рио могла бы стать лучшим украшением её шикарной карьеры, но в составе всей команды легкоатлетов Ласицкене была не допущена до соревнований. Что чувствует атлет, переживший такую боль? Трудно вообразить. И если бы Мария, как и многие другие, тогда отчаялась и сдалась, никто бы не посмел их осудить. Но Ласицкене после того несправедливого бана выиграла два чемпионата мира, чемпионат Европы и вообще провела серию из 45 победных стартов.

Хочется верить, что Токио-2020 станет для Марии Ласицкене отложенным триумфом Рио-2016. Потому что очень вредно не ходить на бал, когда ты этого заслуживаешь.

Софья Великая

Остается только догадываться, сколько раз над Софьей Великой в детстве шутили из-за ее фамилии. Она даже не королевская, а императорская.

Впрочем, шутки особо не складываются — скорее, почтительная ирония, потому что кроме фамилии, Великая вооружена еще саблей и титулами. Она олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная вице-чемпионка Игр в личном первенстве, много раз выигрывала чемпионаты Европы и мира.

К Играм в Токио 36-летняя Софья вернулась не просто так, а после декретного отпуска. То есть не все еще сказано великой Великой, а мы и рады. Такие спортивные звезды, как она, делают команду настоящей семьей.

Даниил Медведев, теннис

Для части непосвященных иностранных болельщиков Россия до сих пор представляется в виде сувенирного набора из ушанки, балалайки, водки и Медведева. Вам не показалось, а мы не ошиблись — именно Медведева, а не медведя. Теннисист Даниил Медведев так широко известен за пределами России, что его можно считать лидером нашей команды по количеству упоминаний и вообще узнаваемости в зарубежной прессе.

Это он насмерть стоял в финале US Open против Рафаэля Надаля, хотя и проиграл. Это он недавно играл против Новака Джоковича на Australian Open. Это ему покорялся итоговый турнир ATP в Лондоне. На текущий момент Даниил Медведев — номер два в мировом рейтинге, поэтому мы, конечно, рассчитываем на его токийский успех.

Абдулрашид Садулаев, вольная борьба

Надеемся, это будет звучать не слишком провокационно, но по японской земле на Олимпиаде-2020 проедет Русский Танк. Именно так называют 25-летнего борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева. Он уже олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы. Выступает в весовой категории до 97 кг.

Не то чтобы это было главным показателем, но все же мало кто даже из топ-спортсменов всех видов может похвастаться сопоставимой с Садулаевым аудиторией в социальных сетях — более миллиона. Среди его поклонников есть Хабиб, который не раз выказывал Абдулрашиду свое восхищение.

Что еще сказать про Садулаева? Лучше просто посмотрите его поединки. Он исповедует истинно атакующий стиль и всегда нацелен на вынос противника.

Главный вопрос в Токио — получится ли у Русского Танка стать двукратным олимпийским чемпионом.

Светлана Ромашина, синхронное плавание

Если Светлана Ромашина в Токио сделает все как умеет, она станет — страшно сказать — семикратной олимпийской чемпионкой. А еще она уже 21-кратная чемпионка мира. И успела родить ребенка после последней победы в Рио-2016.

Никто, кроме самой Ромашиной и ее тренеров, не знает, чего стоит возвращение в большой спорт тогда, когда тебе просто нечего больше выигрывать. Если это похоже на длительное глубоководное погружение на задержке дыхания, то Светлане равных не будет — ее реальный личный рекорд задержки дыхания под водой — четыре с половиной минуты.

Сестры Аверины, художественная гимнастика

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

У российской художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 одно известное всему миру лицо, но за ним два разных человека и два разных характера. Две сестры-близнеца, Дина и Арина Аверины, всю спортивную карьеру с самых ранних лет до чемпионских высот провели вместе. Дина более титулованная и взрывная, Арина более спокойная и как будто чуть более невезучая. На самом деле главная победа сестер — то, что они дошли до Олимпиады вместе, поддерживая одна другую тогда, когда было особенно сложно.

Недавно в интервью «Матч ТВ» после этапа Мирового Кубка Вызова Дина призналась, что во время прошлогоднего карантина на фоне переноса Игр в голову приходили самые разные мысли, вплоть до «взять и бросить это все». Но привычка сестер вытаскивать друг друга за руку из самой глубокой ямы, поддержка родителей и тренеров не позволили им совершить шаг, о котором потом пришлось бы жалеть.

Максим Михайлов, волейбол

У нас не так много надежд на игровые виды спорта на этой Олимпиаде, но главная, пожалуй, связана с волейболом. Будет жарко и в пляжном, и в классическом, и звезд на самом деле много, но особо хочется отметить Максима Михайлова. Он — единственный среди наших волейболистов уже имеет титул олимпийского чемпиона. Более 10 лет Михайлова можно считать главным рулевым и ударной силой волейбольной сборной. В Токио на церемонии открытия Максим будет знаменосцем. Отбросим дурацкие приметы — пусть на этот раз знамя команды принесет олимпийскую удачу тому, кто его понесет.

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