Российские телеканалы распределили трансляции Олимпийских игр-2020. Расписание «Матч ТВ»

С 24 июля по 8 августа зрителей каналов субхолдинга «Матч» ждут прямые трансляции из столицы Японии — ежедневно на каналах «Матч» будут транслироваться не менее девяти часов спортивных соревнований Олимпиады.
В частности, уже на следующий день после открытия Игр, зрители «Матча» смогут посмотреть противостояние России и Аргентины в мужском волейбольном турнире, а на следующий день уже поболеть за наших волейболисток в матче с Италией. Также в эфире «Матча» можно будет увидеть волейбольное супер-противостояние наших парней и сборной Бразилии.
Финалы в плавании, легкоатлетические финалы в беге среди мужчин на 100 и 200 метров и финалы в эстафетах 4 по 100 метров, динамичный баскетбол 3×3 с участием нашей команды, главные матчи теннисного турнира среди мужчин, водное поло, финалы боксерских поединков и соревнований по вольной борьбе, а также полуфинал Олимпийского турнира по футболу, финал женского волейбольного турнира, где мы очень ждем нашу сборную и художественная гимнастика — все это покажут каналы субхолдинга «Матч» в прямом эфире, корреспонденты которого уже находятся в Токио — в гуще спортивных событий!
Лучшие спортивные события Олимпийских игр смотрите на каналах «Матч» с 24 июля:
24 июля
Волейбол. Мужчины. Россия - Аргентина
Фехтование. Шпага (Женщины). Сабля (Мужчины)
Стрельба. Пневматический пистолет. Мужчины
Бокс. Предварительные бои. Мужчины - 69, 81, 91 кг. Женщины - 54, 57 кг
Бокс. Предварительные бои. Мужчины - 69, 81, 91. Женщины - 54, 57 кг
Теннис
25 июля
Волейбол. Женщины. Россия - Италия
Спортивная гимнастика. Женщины. Квалификация
Дзюдо. Женщины - 52 кг. Мужчины - 66 кг
Баскетбол 3х3 Мужчины Россия - Бельгия
Баскетбол 3х3 Женщины Россия - Монголия
Пляжный волейбол. Женщины. Россия - Италия. Предварительный турнир
26 июля
Прыжки в воду. Синхронные. Вышка. Мужчины
Плавание. Финалы
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - Мексика
Стрельба стендовая. Скит. Женщины
Дзюдо. Женщины - 57 кг. Мужчины - 73 кг
Тхэкводно
Баскетбол 3х3 Женщины. Россия - Франция. Мужчины. Россия - Латвия
27 июля
Спортивная гимнастика. Женщины. Команды
Стрельба. Пневматический пистолет. Смешанные команды
Гандбол. Женщины. Россия - Швеция
Баскетбол 3х3 Женщины. Россия - Италия. Мужчины. Сербия - Россия
Теннис
28 июля
Волейбол. Мужчины. Россия - Бразилия
Фехтование. Сабля. Команды. Мужчины
Бокс. Предварительные бои. Мужчины. - 52 кг. Женщины - 57, 60, 75 кг
Плавание. Предварительные заплывы. 1/2 финала
Баскетбол 3х3 (Мужчины/Женщины). Матч за 3-е место / Финал
29 июля
Плавание. Финалы
Академическая гребля
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - Латвия
Плавание. Полуфиналы
30 июля
Плавание. Финалы
Теннис. Мужчины (½ финала). Мужчины Пары (матч за 3-е место, финал). Микст (½ финала)
Стрельба из лука. Женщины. Личное первенство (1/4 финала)
Пляжный волейбол. Женщины. Россия - Австралия
Дзюдо. Женщины - 78+ кг. Мужчины -100+ кг
31 июля
Фехтование. Сабля. Команды. Женщины
Волейбол. Женщины. Россия - США
Бокс. Мужчины - 63 кг (¼ финала),52 кг. Женщины - 57 кг (½ финала),75 кг (¼ финала)
Прыжки в воду. Женщины. Полуфиналы
1 августа
Легкая атлетика. Финалы. (100 метров, мужчины)
Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала
Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала
Прыжки в воду. Трамплин 3 метра. Женщины. Финал
Водное поло. Женщины. Россия - Япония
2 августа
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах
Легкая атлетика. Финалы
Пляжный волейбол (м/ж). 1/8 финала
3 августа
Борьба вольная
Велоспорт. Трек. 2 финала
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа
Борьба греко-римская. Финалы. Мужчины. 77, 97 кг. Женщины. 68 кг
Футбол. Мужчины. 1/2 финала
4 августа
Бокс. Мужчины 81 кг (Финал), 69, 91+ кг(½ финала). Женщины. 51 кг (½ финала)
Легкая атлетика. Финалы. (200 метров. Мужчины)
Прыжки в воду. Женщины. Квалификация
Гребля на байдарках и каноэ. 5 финалов
5 августа
Борьба вольная. Финалы. 57, 86 кг. Женщины 57 кг
Гребля на байдарках и каноэ. 5 финалов
Борьба. Квалификация
Баскетбол. 1/2 финала
Водное поло. Женщины. 1/2 финала
6 августа
Легкая атлетика. Эстафета 4х100 м. Финалы у мужчин и женщин
Велоспорт. Трек. 2 финал. Женщины. Мэдисон. Мужчины. Спринт
Прыжки в воду. Мужчины. Квалификация
7 августа
Легкая атлетика. Финалы
Художественная гимнастика. Группа. Квалификация
Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место и финал
Бокс. Финалы. Мужчины. 52, 75 кг. Женщины. 51, 69 кг
Современное пятиборье. Мужчины
8 августа
Художественная гимнастика. Группы. Финал
Волейбол. Женщины. Финал