Топ-5 самых красивых видов спорта на Олимпиаде. Кто еще, кроме гимнасток и синхронисток?

Текст, заряженный на любовь к спорту.

Текст, заряженный на любовь к спорту.

Когда получаешь задание написать о пяти самых красивых видах спорта летней Олимпиады, внезапно впадаешь в ступор. Во-первых, почему только пять. Если подойти к ответу на вопрос увлеченно, наберется топ-10 или даже больше. Во-вторых, что именно считать красотой в данном случае. Обложечно-идеальные тела и лица? Банально. Что-то невероятное, исполняемое атлетами, что невозможно повторить простому смертному? Тогда надо включать все виды вообще. Те виды спорта, где красота, которую можно приравнять к гармонии, заложена в критериях оценки и влияет на победу? Вот в этом, пожалуй, есть хоть какая-то логика.

А можно в понимании красоты копнуть еще глубже. До спасения мира по Федору Достоевскому и сосуда с мерцающим в нем огнем по Николаю Заболоцкому. Но лучше, мне кажется, копнуть до Оскара Уайлда и его определения красоты через глаз смотрящего. В данном случае — пишущего, то есть меня.

В общем, критерии выбраны такие: под красотой видов спорта будем понимать гармонию пополам с разнообразием, нечто традиционное пополам с необычным, динамичное и фантастическое. Ну, и помним, что слотов всего пять — все достойные, как и в спорте, на пьедестал не попадут.

Прыжки в воду

Подтянутые атлеты и атлетки, управляющие своими телами, как пилоты истребителями, прыгают в бассейн с внушительной высоты. Это не только красиво, но еще и страшно. Страшно: встать спиной к воде на высоте десяти метров и сигануть вниз головой, сделав в воздухе пару винтов. Страшно: оттолкнуться от тяжелого трамплина, взлететь вверх, согнуться пополам (и как только еще не) и мягко, без брызг войти в воду.

Спортсмены в прыжках в воду соревнуются на двух снарядах: вышка 10 метров и трамплин 3 метра. Для обоих снарядов предусмотрены как сольные прыжки, так и синхронное исполнение. Соревнования проходят среди женщин и среди мужчин.

Итого в прыжках в воду на Олимпиаде в Токио будет разыграно восемь комплектов медалей.

Художественная гимнастика

Ни одна кукла Барби не гнется так, как эти красавицы. Ни одна кукла не справится так с лентой, обручем, булавами и мячом так, как справляются художественные гимнастки.

Наконец, ни одна кукла не сможет попасть в музыкальные акценты и в поток; «войти в поток» — практически гарантия олимпийского золота по философии самого успешного тренера в гимнастике Ирины Винер-Усмановой.

Художественные гимнастки соревнуются в двух дисциплинах — индивидуальное и групповое многоборье.

Начиная с 2000 года сборная России, под каким бы флагом ни выступала, не знает поражений в индивидуальном многоборье. В этот раз шансы на победу чрезвычайно высоки, потому что сестры-близнецы Дина и Арина Аверины как будто созданы для актуальных правил художественной гимнастики — они суперсложно умеют работать с предметом.

Начиная с 2000 года сборная России в групповых упражнениях также ни разу не проиграла свое олимпийское многоборье. В этот раз будет особенно сложно, потому что соперницы как никогда сильны, а у нас на протяжении всего олимпийского цикла не было стабильности ни в составе, ни в программах.

Не знаю, как это все будет, но точно красиво.

Спортивная гимнастика

Все возможности человеческого тела и даже больше можно увидеть в спортивной гимнастике. Здесь прекрасно все: и функционально развитые тела, и сложные упражнения.

Попробуйте хотя бы просто пройтись по гимнастическому бревну или просто повисеть на гимнастических кольцах — на бревне можно потерять равновесие уже через пять шагов, а с колец гораздо проще спрыгнуть, чем хотя бы попробовать один раз подтянуться.

Но гимнастки на бревне делают сальто, рондаты и все такое, а гимнасты на кольцах — вертикальные стойки, «кресты» и еще десяток движений, которые не поддаются законам физики человеческого тела.

А еще здорово смотреть, как тепло поддерживают друг друга атлеты одной команды, даже когда они становятся соперниками в индивидуальном многоборье. Особенно это касается мужской гимнастики. Не во всех видах спорта такое встретишь.

Ну и да, спортивная гимнастика — очень медалеемкий вид спорта, там разыгрывается целых четырнадцать комплектов наград. Индивидуальное многоборье и командное многоборье у мужчин и женщин, брусья, конь, перекладина, кольца, вольные упражнения и опорный прыжок — у мужчин, бревно, брусья, вольные упражнения и опорный прыжок — у женщин. Очень много красоты.

Синхронное плавание

Их называют русалками, морскими сиренами и амфибиями — это все, будь оно правдой, хоть как-то бы объяснило способности спортсменок задерживать дыхание под водой, вытворяя при этом невероятные вещи натянутыми в струну ногами.

Их лица порой выглядят несколько гротескно и даже комично, особенно в слоу-мо и крупным планом. Но вы попробуйте сами с прищепкой на носу, красиво двигаясь, показывать при помощи пластики и мимики заложенные в музыке и хореографии программы образы.

Синхронное плавание, конечно, вид спорта с абсолютным российским доминированием. Причем у нас давно появились сильные соперники, но российские девушки всегда на секунду дольше под водой, на сантиметр выше над водой, красивее, быстрее, точнее и эффектнее.

Интересно, что на Олимпиаде-2020 в программе не будет смешанных дуэтов, состоящих из мужчины и женщины, хотя чемпионаты мира с этой дисциплиной проводятся с 2015 года. Всего в Токио разыграют традиционно два комплекта наград в синхронном плавании — для дуэтов и групп.

Легкая атлетика

Существует такой штамп про легкую атлетику, что она — королева спорта. Но и без всяких штампов легкой атлетике есть что предложить миру — это все-таки старейший и разнообразнейший олимпийский вид. Здесь для понимания красоты не нужна музыка, для усиления красоты не нужны купальники в блестках. Есть только человеческое тело, наученное дальше и выше всех прыгать и быстрее всех бежать, дальше всех метать, толкать и бросать. Есть в этом что-то дикое и первобытное, вроде побега от саблезубого тигра и метания дубинки в мамонта.

Каждый найдет в олимпийской легкой атлетике дисциплину по своему темпераменту и вкусу. Для спокойных флегматиков — марафон, для взрывных холериков — стометровка. Для любителей командной борьбы — эстафета, для убежденных индивидуалистов — прыжки с шестом или толкание ядра.

А еще парадокс: если скрыть кубики пресса и сухие рельефные руки и ноги легкоатлетов за обычной одеждой, они и будут выглядеть как обычные люди. Но в секторе в своем коронном виде каждый из них преображается, превращаясь в супергероя.

Ну, и если уж мы спортивную гимнастику считаем медалеемкой, то в легкой атлетике комплектов наград будет разыграно в три с лишним раза больше — всего сорок семь. Эх, скорее бы! Тем более российские легкоатлеты в Токио возвращаются к олимпийским соревнованиям после долгой и мучительной дисквалификации.

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