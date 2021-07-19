«Санкции к России на Олимпиаде? Все это слишком затянулось». Иностранные журналисты об атмосфере Игр в Токио

Опросили представителей СМИ из Нидерландов, Мексики и даже Кении.

Опросили представителей СМИ из Нидерландов, Мексики и даже Кении.

На Олимпиаде в Токио очень много правил для приезжающих. Мы уже писали о том, сколько различных процедур нужно пройти по прилету. А теперь решили узнать, как к этим правилам относятся иностранные журналисты. Также мы спросили, стоило ли проводить эти Игры, чувствуют ли представители СМИ атмосферу праздника и что думают о нейтральном статусе российской сборной.

Пол О’Финн (Ирландия)

— Все очень странно. Приятно куда-то поехать снова, но здесь приходится непросто. В данный момент мы на карантине, поэтому помимо отеля можем посещать только олимпийские объекты, где нужно всегда носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Но это та цена, которую надо заплатить, чтобы Олимпиада смогла состояться.

Сложно сказать, было ли правильным решение проводить эти Игры. Организаторы столкнулись с оппозиционным мнением в Японии. С другой стороны, спортсмены хотят, чтобы Олимпиада прошла. Для многих это соревнования всей жизни, к которым они шли пять лет.

Я был на Играх в Лондоне, в Рио. Эта Олимпиада на данный момент кардинально отличается от предыдущих. Не скажу, что атмосфера праздника такая же, какая была в Лондоне и Рио. Но надеюсь, что, когда соревнования начнутся, то все станет прежним и появится ощущение привычной большой вечеринки.

Я не сильно погружен в то, что происходит с российской командой. Слышал, что ваши спортсмены не могут выступать под своим флагом, но не знаю, что сказать об этом.

Элиас Обанай (Кения)

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

— Мне кажется, что антиковидные меры очень важны. Многие люди, особенно в Японии, не хотят, чтобы Олимпиада состоялась. Поэтому нам нужно следовать всем правилам, чтобы все были уверены в своей безопасности. Да, правила очень строгие, но необходимые. Если открыть все двери, это приведет к большой катастрофе. Как отношусь к ежедневным плевкам в контейнер? Это интересный способ для тестирования. Но он даже лучше, чем засовывания палочки в нос. Так что все нормально.

Было бы плохо, если бы Игры отменили. Они должны продолжаться. Олимпиада — это демонстрация того, что человек способен пробраться через все трудности и добиться успеха. Поэтому проведение Игр важно для человечества. Даже когда приходит катастрофа, человечество может с ней бороться. Япония очень много инвестировала в эту Олимпиаду: подготовка, стадионы, инфраструктура. Поэтому это хорошо и для будущего. Я ожидаю, много хорошего от Игр.

Я не чувствую праздничной атмосферы. Я побывал на многих Олимпиадах и других крупных событиях. Болельщики вдыхают жизнь в улицы городов. Они поют, машут национальными флагами, ходят в бары. Мне нравилось выпивать с ними по кружечке пива. Сейчас я не могу насладиться своим пивом. Это меня расстраивает.

Я в курсе ситуации с российской сборной. В том числе знаю о положении дел в легкой атлетике. Мне кажется, что все это слишком затянулось. Это убивает моральное состояние молодых российских спортсменов. Они не знают, что происходит. Они не могут соревноваться под своим флагом. Это нечестно по отношению к России. Многие вещи уже сделаны. Это уже старая история. Пора начинать новую главу. В следующем месяце у нас в Кении состоится чемпионат мира по легкой атлетике до 20 лет. Мы хотим видеть на этих соревнованиях Россию. Но из-за всех этих санкций у юных спортсменов не будет возможности выступить.

Хесус Вальдес (Мексика)

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

— Думаю, что организация этих Игр просто идеальная. Японцы очень добрые. У меня не возникло ни одной проблемы. На данный момент все отлично. Нам нужно адаптироваться к тем правилам, которые установлены. Это тяжело. Но это единственный способ, чтобы Олимпиада состоялась. Так что все нормально.

Возможно, было бы лучше, если бы Олимпиаду отменили. Но пока экономическая ситуация стоит в приоритете.

Я не чувствую олимпийской атмосферы. Потому что на этих Играх не будет болельщиков на трибунах. Но я очень хочу, чтобы все прошло хорошо.

Что думаю о санкциях по отношению к российской команде? Это непросто для спортсменов, но им придется с этим смириться.

Дирк Ваем (Бельгия)

— Здесь очень много различных антиковидных мер. Это необходимо, чтобы провести безопасные Игры. В некоторых моментах все зашло слишком далеко, но большинство правил просто необходимы. Да, это сильно отличается от тех правил, которые есть в Бельгии. Тут мы не можем пользоваться общественным транспортом. Обязаны передвигаться лишь на специальных автобусах и такси. Нам надо постоянно быть внимательными к правилам. В Бельгии нам не нужно носить маски на улице, только внутри. К этому трудно привыкнуть. Я нормально отношусь к тому, что каждый день нужно сдавать тесты. Больше всего меня удивляет то, сколько всяких бумаг надо заполнить. Но если это позволяет мне работать на Олимпиаде, то я готов это выполнять.

Думаю, что еще раз переносить Олимпиаду было бы бессмысленно. Так же как и отменять ее. Она важна для спортсменов. Они могут соревноваться, выигрывать медали. Для нас, журналистов и фотографов, она тоже очень важна, в том числе с экономической точки зрения. Мы можем делать фотографии, записывать интервью. Если бы Олимпиаду отменили, то я бы потерял деньги.

Пока не чувствую олимпийской атмосферы. В основном из-за всех этих правил. Все очень строго. Поэтому вайб этой Олимпиады отличается от предыдущих.

Если честно, то у меня нет никакого мнения по поводу санкций к сборной России. Я в этом плане нейтрален. Я не так хорошо знаком с ситуацией. Знаю, что были проблемы в прошлом, за которые наказали Россию, что прошлые Игры для вас тоже проходили под нейтральным флагом. Думаю, что каждый заслужил второй шанс. Надеюсь, через три года в Париже российская сборная сможет выступать под национальным флагом.

Тиймен Ленсинк (Нидерланды)

Фото: © Михаил Кузнецов / Матч ТВ

— Я себя нормально здесь ощущаю. Перед Олимпиадой волновался. Но все пока идет хорошо. Да, правила строгие. Но с коронавирусом нужно быть осторожным. Поэтому я понимаю, зачем здесь столько мер. Единственное, что для меня было новым — это плевки в пробирку для теста. Это забавно. Бывает, что с утра спросонья люди не могут попасть в пробирку и слюни капают на пол. Но все нормально.

Думаю, что нельзя так просто отменить Олимпиаду. Это будет очень дорого стоить. Игры должны продолжаться. Жаль, что фанаты не могут на них присутствовать. Тут построили отличные стадионы. Я был на теннисной арене сегодня, она такая большая. Но для спортсменов ждать своей Олимпиады 8 лет — это очень долго. Поэтому Игры надо провести.

Да, я чувствую олимпийский вайб. Здесь в пресс-центре такая движуха. Может, на стадионе во время соревнований будет тихо, может, там не будет этой атмосферы, но пока я ее чувствую.

Мне сложно рассуждать о санкциях по отношению к российской команде, потому что не так много об этом знаю. Думаю, это непросто для спортсменов.

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