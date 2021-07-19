Наши пловцы Андрусенко и Кудашев вырвались из лап антидопинговой инквизиции, да еще и получили по 121 тысяче рублей. Как им это удалось?

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как нашим спортсменам удалось с честью выйти из очень сложной ситуации, которая опять возникла вокруг нашей сборной перед Олимпиадой, — двух российских пловцов не хотели допускать на Игры.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как нашим спортсменам удалось с честью выйти из очень сложной ситуации, которая опять возникла вокруг нашей сборной перед Олимпиадой, — двух российских пловцов не хотели допускать на Игры.

Компенсация в 121 тысячу рублей

Мы уже сообщали, что 14 июля российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев были временно отстранены от Олимпиады за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории. Они попали под формулировку в решении CAS относительно санкций, применимых к российскому спорту по итогам дела против ВАДА.

В итоге при поддержке Всероссийской федерации плавания спортсмены подали в Спортивный арбитражный суд (CAS), выиграли иск и теперь смогут выступать на Олимпийских играх в Токио.

Более того, Международная федерация плавания (ФИНА( даже покрыла судебные издержки и расходы нашим спортсменам, выписав по 1500 швейцарских франков на человека. Это 121 тысяча рублей каждому, если по курсу.

«Наша апелляция удовлетворена, и российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде», — сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Это большая моральная победа наших пловцов

Некоторые утверждают, с пловцов просто сняли временное отстранение, но не оправдали. То есть уже потом, после Олимпиады, их могут дисквалифицировать задним числом, аннулировать их результаты и медали. Вроде того, что полевой суд CAS провел ускоренную процедуру по снятию бана, но рассмотрение по существу нас ждет впереди.

Что я на это скажу?

Во-первых, эти медали еще нужно взять. Да, Кудашев сможет выступить на 200 м баттерфляем. Он отобрался на чемпионате России в Казани, показав 1:55,40. Причем это лучший карьерный результат 25-летнего спортсмена. Но только 31-е время сезона в мире. Лидер тут — венгр Криштоф Милак (1:51,10), и Кудашеву надо очень постараться, чтобы даже попасть в финал. Возможно, эта эмоциональная встряска перед Олимпиадой ему поможет.

Андрусенко — лидер женской кролевой эстафеты 4×200 м. На что тут можно ориентироваться? Ведь ВФП до последнего колебалась, стоит ли нам такую эстафету вообще выставлять на Олимпиаду. Но на последнем чемпионате мира, который прошел в 2019 году в Корее, российская четверка заняла пятое место (7:48,25), уступив Китаю (7.46,22), Канаде (7.44,35), США (7:41,87) и Австралии (7:41,50, мировой рекорд).

Плыли за нас Анна Егорова, Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко. И тут есть шанс повоевать за бронзу.

Повторюсь, было бы что ВАДА отнимать. Но тут другой аспект — это большая моральная победа наших пловцов. Потому что вновь, перед самым стартом Олимпиады, нас атаковали антидопинговые службы, снова пытаются снять наших спортсменов. Причем непонятно за что. Вот вы можете объяснить, что нарушили Андрусенко и Кудашев? Они сами тоже не могут сказать. Их данные в московской лаборатории как-то были нарушены. Но, может, это проблема не конкретных спортсменов, а всей тогдашней системы российского спорта, за которую сейчас мы расплачиваемся, выступая на международных турнирах без своего флага и гимна?

То есть теперь Андрусенко и Кудашева попытались наказать просто за факт, что они выступали еще шесть лет назад, поэтому попали в пул. И вот за это лишать спортсменов, может быть, их последней Олимпиады в карьере?

Это неправильно, жестоко — и очень здорово, что с помощью ВФП нашим ребятам удалось вырваться из лап этой инквизиции.

Мы помним, как в суде победила Ефимова

И я вспоминаю, что было пять лет назад — перед Олимпиадой в Рио. Там же развернулась целая мыльная опера, выступит ли Юлия Ефимова на Играх. Неужели вы забыли?

МОК перед турниром выпустил пресс-релиз о том, что от Олимпиады отстраняются те спортсмены, которые были замешаны в допинге. То есть Ефимову хотели наказать еще раз за то, за что она уже отбыла дисквалификацию.

Пришлось подавать в полевой суд CAS, где за спортсменку боролись юристы. Вся страна была на нервах. Ефимова не могла даже заехать в олимпийскую деревню, ее не допускали к тренировкам.

Но вот в CAS удалось победить, и Юля после жуткой нервотрепки так выступила на Играх, что завоевала два серебра, стала чуть ли не главной героиней той Олимпиады в СМИ, все материалы о ней имели сумасшедший рейтинг, и до сих пор стоит перед глазами картинка, как Ефимова рыдает в микст-зоне после серебряного заплыва на 100 м. И как потом ее атакуют на пресс-конференции злобные американские журналисты.

В общем, это было что-то с чем-то. Незабываемые моменты Олимпиады!

Мораль из этой истории такова.

Во-первых, можно и нужно отбивать все эти нападки ВАДА имени Григория Родченкова в судах. Сильными должны быть не только наши спортсмены, но и наши юристы. И вот пловцы уже перед второй подряд Олимпиадой одержали такую победу.

Во-вторых, хотелось бы верить, что Андрусенко и Кудашев уже на самих Играх дадут нам повод для гордости. Ребята, вам выпал очень хороший шанс — может быть, такое бывает раз в жизни. Так отожгите в Токио и завоюйте медаль. А лучше — две.

И пусть потом эти антидопинговые службы попробуют их отобрать.

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