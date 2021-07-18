Западный мир требует отстранить композитора церемонии открытия Олимпиады. Что происходит?!

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает 10 инсайдов о церемонии открытия Олимпиады в Токио, которая стартует меньше чем через неделю (23 июля, 14:00 мск). И похоже, это будут самые удивительные и необычные летние Игры в истории человечества.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает 10 инсайдов о церемонии открытия Олимпиады в Токио, которая стартует меньше чем через неделю (23 июля, 14:00 мск). И похоже, это будут самые удивительные и необычные летние Игры в истории человечества.

1. Будут ли болельщики?

Из-за ограничений по ковиду на церемонии открытия Олимпиады не будет фанатов. Хотя национальный стадион Японии, который был построен полтора года назад за $1,4 млрд и открыт аккурат перед пандемией, вмещает 68 тысяч зрителей. А с временными стульями там можно разместить даже 80 тысяч человек.

Но это не значит, что стадион будет пустым. Местные СМИ сообщают, что на арену будут допущены члены Международного олимпийского комитета, дипломаты, иностранные высокопоставленные лица и спонсоры Олимпиады. По версии журналистов по специальной квоте на церемонию открытия могут попасть до 10 тысяч человек. Но потом пришло уточнение, что количество зрителей, кто сможет вживую побывать на этом событии, сокращено до тысячи человек.

2. Будут ли спортсмены?

Обычно на церемонии открытия проходят все страны-участники Олимпиады. Учитывая ковид-протоколы, теперь мы не увидим многотысячный поток спортсменов на параде наций, как в прошлые годы. А многие спортсмены к 23 июля даже не прилетят в Токио. Как пример — сборная Австралии. В полную делегацию входят 472 спортсмена. Но ожидается, что по стадиону пройдет не более 50 австралийцев. Примерно от каждой страны и будет по 10 процентов атлетов.

Хотя учтем слова президента ОКР Станислава Позднякова:

«Спортсмены не обсуждаются — они главная фигура всего олимпийского движения. Никаких ограничений по количеству атлетов на церемонии на сегодняшний момент нет».

Но это кажется сомнительным. Тем более два атлета в олимпийской деревне уже сдали положительный тест на ковид. Вряд ли японцы захотят создавать толпу.

3. А знаменосцы будут?

Да, они будут, как и раньше. Причем второй раз в истории наш флаг понесут сразу два человека. На церемонии закрытия Игр в Рио-де-Жанейро наш флаг представляли золотые синхронистки Светлана Ромашина и Наталья Ищенко. А теперь для роли знаменосцев выбраны фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Софья выигрывала Олимпиаду в 2016 году в командном первенстве, Максим брал золото Олимпиады в 2012 году, когда сборная России в финале эпически победила бразильцев.

4. А другие знаменосцы известны?

Да, например, флаг Австралии понесет Патти Миллс — баскетболист из «Сан-Антонио», чемпион НБА от 2014 года. А флаг Узбекистана будет держать в руках легендарная гимнастка Оксана Чусовитина. Ей уже 46 лет, и Оксана занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики участница семи Олимпийских игр. Причем бабушка спортивной гимнастики едет в Токио не просто так. Она будет выступать на своей восьмой Олимпиаде. Невероятно!

5. Как будет выглядеть церемония?

Уже известно ее официальное название — «Объединенные эмоциями» (United by Emotion). Японские организаторы даже пообещали, что за неделю до старта церемонии открытия они в социальных сетях каждый день будут открывать какой-то секрет или интересный факт о том, каким получится этот спортивный спектакль. Так что ждем инсайды. Но понятно, что в шоу так или иначе будет затронута тема ковида. Японцы отдадут дань уважения тем, кто сражается с этой болезнью. Причем шоу не получится слишком ярким и дорогим. Организаторы решили быть скромнее, а может, просто захотели сэкономить.

6. В каком порядке пойдут страны по стадиону?

Это интересная тема. Потому что обычно делегации идут согласно английскому алфавиту. Так было и на предыдущих трех Олимпиадах, которые проходили в Японии (летние Игры в Токио-1964, зимние в Саппоро-1972 и Нагано-1998). Но на этот раз организаторы отойдут от традиций и будут использовать графическую форму японской слоговой азбуки — катакану. Вот как по-японски звучит страна, в каком порядке она идет в местном алфавите — такой порядок будет и на стадионе.

Отдельно напомним, что наша страна будет представлена не как «Россия» или «Российская Федерация», а как команда ROC — Российский олимпийский комитет (Russian Olympic Committee). На нашем флаге будет эмблема ОКР, а в честь побед будет играть музыка Чайковского.

7. Какие политические фигуры будут на церемонии?

Как нам известно, Владимир Путин в Токио на церемонию открытия Олимпиады не собирается. Но тут ждут президента Франции Эмманюэля Макрона, потому что ему в принципе тут быть положено — ведь следующая летняя Олимпиада в 2024 году состоится в Париже, если еще какой-нибудь злобный вирус не сорвет всеобщие планы. Еще должен приехать какой-то большой человек из Китая — по той же причине: Пекин в 2022 году примет зимнюю Олимпиаду. Возможно, это будет вице-премьер Сунь Чуньлань. И ожидают, что прилетит первая леди США Джилл Байден (без мужа). Причем это будет ее вторая олимпийская поездка — еще Джилл приезжала на зимние Игры-2010 в Ванкувер (с мужем), когда Джо Байден был еще вице-президентом.

8. Кто откроет церемонию открытия?

Это сделает 61-летний японский император Нарухито, который выступит с приветственной речью перед делегациями. Если вы не знали, то форма правления в Японии — конституционная монархия. Нарухито — правящий 126-й император Страны восходящего солнца. Он взошел на трон 1 мая 2019 года, когда от престола отрекся его отец — император Акихито. Как раз Акихито открывал зимнюю Олимпиаду-1998 в Нагано. Правил 30 лет, а потом передал власть, которая принадлежит императорам пожизненно, своему сыну — Нарухито. Причем такого отречения от престола не было в Японии уже 202 года. Так что случай воистину беспрецедентный.

И еще добавим, что дед Нарухито — император Хирохито — открывал летнюю Олимпиаду-1964 в Токио и зимнюю в Саппоро-1972. Такая вот спортивная династия.

9. Какая будет погода во время церемонии открытия?

Вечером 23 июля по прогнозу — от 25 до 28 градусов тепла. Облачно, но без дождей. Летней парилки удастся избежать, потому что арена оснащена хорошими кондиционерами и позволяет спастись от пекла, которое в Токио спокойно может достигать 40 градусов. Так что в обморок никто на церемонии падать не станет. А еще, кроме церемоний открытия и закрытия, на этом стадионе пройдут соревнования по легкой атлетике.

10. Получится ли скандальной эта церемония?

Скандал уже бушует, потому что композитором церемонии открытия и закрытия является 52-летний Кейго Оямада, известный в мире музыки как Корнелиус. В 1997 году он выпустил альбом Fantasma, получивший похвалу от американских музыкальных критиков, — они назвали его «современным Брайаном Уилсоном» (клавишник и продюсер The Beach Boys).

Но теперь англосаксы копнули поглубже и нашли интервью Корнелиуса из 1990-х, в которых тот признавался, как в институте издевался над своими одноклассниками с ограниченными возможностями. Там лютый трэш, даже цитировать не хочется. Причем Оямада рассказывал это по приколу, даже не извиняясь перед своим бывшим однокурсником — корейским мальчиком с синдромом Дауна. И вот теперь в западном мире остолбенели: «Вообще-то в Токио и Паралимпиада пройдет. А к этому имеет отношение человек, позволявший себе в молодости такое!»

Корнелиус уже принес запоздалые извинения — интересно, погасит ли это разгорающийся пожар?

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