«Мы сюда приехали не за комфортом». Красильников (1,95 м) и Стояновский (2,07 м) не жалуются на низкие потолки в Токио

- Чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский провели свою первую тренировку в олимпийском Токио.
- Турнир пляжников стартует в начале следующей недели, так что время на акклиматизацию и подготовку у ребят еще есть.
- Но кое-что понятно уже сейчас, так что мы пообщались со спортсменами и узнали, насколько легко привыкнуть и к смене часовых поясов, и к климату, и к нашумевшим уже условиям проживания в Олимпийской деревне.
- Расписание трансляций «Матч ТВ»
— Какие первые впечатления и эмоции от Олимпиады?
Вячеслав: Да какие эмоции? Счастлив, что несмотря на такую обстановку в мире, связанную с коронавирусом, мы смогли сюда попасть, что Япония все-таки проводит Олимпиаду. Мы рады находиться здесь и надеемся, что все пройдет как надо.
Олег: Олимпиада уже чувствуется, все напоминает об этом, так что стараюсь наслаждаться каждой минутой, проведенной здесь. Жаль, что без зрителей.
— Когда заехали в Олимпийскую деревню, шок не испытали?
Вячеслав: Да какой шок, все в одинаковых условиях. Мы сюда приехали не за комфортом, а результатом. Да, выкладывают видео, что маленькие санузлы, потолки в которых можно зацепить головой, но это мелочи, все нормально. Просто когда человек привыкает к хорошему, а затем оказывается в таких условиях, то, конечно, он скажет «Ё-моё, почему так, это же Олимпиада!». Но нужно выбирать, зачем ты приехал, за комфортом или на соревнования.
Олег: Условия проживания отличные, все очень близко, комфортабельно, японцы помогают во всех делах.
— Олегу, наверное, сложнее, он повыше.
Вячеслав: Да все нормально, Олег отличный парень и ко всем условиям приспосабливается хорошо. Да, есть трудности, но не катастрофические.
Олег: С моим ростом в целом тяжело жить, поэтому не новость. Бывал в местах и похуже. Жалуются непривыкшие неженки.
— Что скажете по поводу кроватей в деревне, о которых уже так много было информации?
Вячеслав: Нормальные кровати. Спишь и спишь. Мы не собираемся на них прыгать и бегать, сексом тоже не занимаемся на этих кроватях, поэтому все хорошо.
Олег: Если честно, я вообще не понимаю шумихи вокруг этих кроватей, отличная кровать, матрац тоже. Они сделали это для экологии, чтобы потом проще было переработать.
— Жарковато сегодня, как тренировка прошла?
Вячевлав: Мы были здесь в 2015 или 2016 году, было намного жарче, и я думал, что сейчас даже будет похуже, так что нормально. Но в целом я хорошо отношусь к жаре, все будут умирать, я буду умирать чуть меньше. Олегу, как и всем большим, будет немного посложнее, влажность очень сильная, поэтому задача всех защитников, которые пониже ростом, — помочь напарнику — многие будут играть с расчётом на усталость высокого спортсмена и то, что тот начнет отдавать мячи.
Олег: Пока тяжело дышится и есть проблемы со сном, не получается полностью перейти на этот часовой пояс, но у нас еще есть шесть дней, так что думаю — привыкнем.
— С тех пор, как стали чемпионами мира, отношение соперников к вам изменилось?
Вячеслав: Наверное, это нужно у них спросить. Да, мы выиграли ЧМ, но это пройденный этап, нужно идти дальше. Не задумаемся об этом.
— Волнение, ответственность?
— Нет никакого волнения, я четко знаю, к чему я иду, это уже не первая Олимпиада.
Олег: Ответственность, конечно, есть, но здесь много команд, мы не одни тут фавориты. Не сказал бы, что давит.
— Как к нейтральному статусу относитесь?
— Нормально. Не в моих силах что-то изменить. Нужно просто принять этот факт и продолжать дальше играть. Все знают, какую страну мы представляем, так что я не думаю, что это должно быть проблемой.
— С группой повезло или нет?
— На Олимпиаде не может повезти, как мне кажется. Здесь все сильнейшие команды мира, какой бы жребий тебе не достался — возникнут трудности, все команды ровные.
— Что скажете про мексиканцев, с которыми начинаете турнир?
— Мы встречались с ними в прошлом году, они опасны тем, что приехали сюда скорее играть, а не выигрывать, то есть на них ничего не давит, будут играть раскованно, это им в плюс.
— Готовы к тому, что от вас будут требовать золото или, как минимум, медаль?
Вячеслав: Требуют всегда, это нормально. Если ты работаешь, то от тебя будут требовать. Мы получаем деньги, поэтому должны требовать. Это не давит, это нормально, это жизнь.
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