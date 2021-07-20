«Мы сюда приехали не за комфортом». Красильников (1,95 м) и Стояновский (2,07 м) не жалуются на низкие потолки в Токио

Главное — играть.

Главное — играть.

Чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский провели свою первую тренировку в олимпийском Токио.

Турнир пляжников стартует в начале следующей недели, так что время на акклиматизацию и подготовку у ребят еще есть.

Но кое-что понятно уже сейчас, так что мы пообщались со спортсменами и узнали, насколько легко привыкнуть и к смене часовых поясов, и к климату, и к нашумевшим уже условиям проживания в Олимпийской деревне.

Расписание трансляций «Матч ТВ»

— Какие первые впечатления и эмоции от Олимпиады?

Вячеслав: Да какие эмоции? Счастлив, что несмотря на такую обстановку в мире, связанную с коронавирусом, мы смогли сюда попасть, что Япония все-таки проводит Олимпиаду. Мы рады находиться здесь и надеемся, что все пройдет как надо.

Олег: Олимпиада уже чувствуется, все напоминает об этом, так что стараюсь наслаждаться каждой минутой, проведенной здесь. Жаль, что без зрителей.

Вячеслав Красильников / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Когда заехали в Олимпийскую деревню, шок не испытали?

Вячеслав: Да какой шок, все в одинаковых условиях. Мы сюда приехали не за комфортом, а результатом. Да, выкладывают видео, что маленькие санузлы, потолки в которых можно зацепить головой, но это мелочи, все нормально. Просто когда человек привыкает к хорошему, а затем оказывается в таких условиях, то, конечно, он скажет «Ё-моё, почему так, это же Олимпиада!». Но нужно выбирать, зачем ты приехал, за комфортом или на соревнования.

Олег: Условия проживания отличные, все очень близко, комфортабельно, японцы помогают во всех делах.

— Олегу, наверное, сложнее, он повыше.

Вячеслав: Да все нормально, Олег отличный парень и ко всем условиям приспосабливается хорошо. Да, есть трудности, но не катастрофические.

Олег: С моим ростом в целом тяжело жить, поэтому не новость. Бывал в местах и похуже. Жалуются непривыкшие неженки.

Олег Стояновский / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Что скажете по поводу кроватей в деревне, о которых уже так много было информации?

Вячеслав: Нормальные кровати. Спишь и спишь. Мы не собираемся на них прыгать и бегать, сексом тоже не занимаемся на этих кроватях, поэтому все хорошо.

Олег: Если честно, я вообще не понимаю шумихи вокруг этих кроватей, отличная кровать, матрац тоже. Они сделали это для экологии, чтобы потом проще было переработать.

— Жарковато сегодня, как тренировка прошла?

Вячевлав: Мы были здесь в 2015 или 2016 году, было намного жарче, и я думал, что сейчас даже будет похуже, так что нормально. Но в целом я хорошо отношусь к жаре, все будут умирать, я буду умирать чуть меньше. Олегу, как и всем большим, будет немного посложнее, влажность очень сильная, поэтому задача всех защитников, которые пониже ростом, — помочь напарнику — многие будут играть с расчётом на усталость высокого спортсмена и то, что тот начнет отдавать мячи.

Олег: Пока тяжело дышится и есть проблемы со сном, не получается полностью перейти на этот часовой пояс, но у нас еще есть шесть дней, так что думаю — привыкнем.

Вячеслав Красильников / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— С тех пор, как стали чемпионами мира, отношение соперников к вам изменилось?

Вячеслав: Наверное, это нужно у них спросить. Да, мы выиграли ЧМ, но это пройденный этап, нужно идти дальше. Не задумаемся об этом.

— Волнение, ответственность?

— Нет никакого волнения, я четко знаю, к чему я иду, это уже не первая Олимпиада.

Олег: Ответственность, конечно, есть, но здесь много команд, мы не одни тут фавориты. Не сказал бы, что давит.

Олег Стояновский / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Как к нейтральному статусу относитесь?

— Нормально. Не в моих силах что-то изменить. Нужно просто принять этот факт и продолжать дальше играть. Все знают, какую страну мы представляем, так что я не думаю, что это должно быть проблемой.

— С группой повезло или нет?

— На Олимпиаде не может повезти, как мне кажется. Здесь все сильнейшие команды мира, какой бы жребий тебе не достался — возникнут трудности, все команды ровные.

— Что скажете про мексиканцев, с которыми начинаете турнир?

— Мы встречались с ними в прошлом году, они опасны тем, что приехали сюда скорее играть, а не выигрывать, то есть на них ничего не давит, будут играть раскованно, это им в плюс.

Вячеслав Красильников / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Готовы к тому, что от вас будут требовать золото или, как минимум, медаль?

Вячеслав: Требуют всегда, это нормально. Если ты работаешь, то от тебя будут требовать. Мы получаем деньги, поэтому должны требовать. Это не давит, это нормально, это жизнь.

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