Жара, влажность и непонятное расписание тренировок. Пока что Токио выглядит не совсем готовым к Играм

«Матч ТВ» попробовал добраться до олимпийских объектов. Это оказалось не так просто.

«Матч ТВ» попробовал добраться до олимпийских объектов. Это оказалось не так просто.

— Вчера нам сказали ускориться, потому что в понедельник спортсмены уже начнут тренировки. Мы ускорились, ночь не спали, почти все сделали, а тренировки перенесли в другое место.

Это слова представителя OBS (Olympic Broadcasting Services) в Центре гимнастики Ariake — там пройдут турниры и по спортивной, и по художественной. Но если до «художниц» еще долго, то представители спортивной гимнастики разыграют первые комплекты уже через неделю.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

С тренировками у них пока ситуация следующая: запланированные на главной арене перенесли в выставочный комплекс Tokyo Big Sight South, где пространства намного больше и есть возможность проводить занятия параллельно. Первый выход на «боевую» площадку, в Ariake, станет возможен теперь только 21 июля для мужчин и на следующий день для женщин. Это будет единственная тренировка там и для первых, и для вторых перед квалификацией, которая вообще-то одна на все финалы — и в командный турнир, и в личное многоборье, и в отдельные виды.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Зал в Ariake красивый, судите сами. Заполнена, правда, будет только медиатрибуна, остальные так и останутся пустыми — зрителей на одном из самых зрелищных и медалеемких видов спорта в этот раз не будет, спасибо коронавирусу.

Помимо расписания тренировок, которое все еще меняют, есть и другая проблема — волонтеры. Они вежливы и улыбчивы, но толком ничего не знают, а с английским у некоторых туговато, так что простая попытка найти в Ariake медиатрибуну превратилась в квест, на выходе из которого волонтера вели уже мы, а не наоборот, так как изначально он привел нас в медиацентр, ожидаемо оказавшийся совершенно пустым.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Отношение к Играм в Японии… противоречиво. Неделю назад, 13 июля, Томас Бах перепутал японцев с китайцами:

— Наша общая цель — безопасные и спокойные Игры для всех: для спортсменов, для всех делегаций, а главное — для китайского народа.

Поправил себя Бах через мгновение, его даже не успели неправильно перевести, но осадочек у японцев, услышавших все в оригинале, остался. Так вот из-за всего того давления, которое, по мнению японцев, МОК оказывал на их правительство, настаивая на проведении Игр, порядка 30% волонтеров изначально, еще до переноса Олимпиады, собиравшихся на ней работать, отказались от этих планов. Пришлось спешно подыскивать им замену — и вот результат. Дополнительно негатива добавляет английское слово bubble — «пузырь», его используют применительно к изоляции участников ОИ и всех, кто на них работает. Дело в том, что в японском языке bubble уже лет как двадцать используется, это англицизм, заимствование из английского, и используется он в строго отрицательном смысле. А появился этот англицизм после кризиса 1998 года в значении «финансовый пузырь». То есть для японцев bubble — это что-то ненадежное, рискованное, не стоящее доверия.

Именно в «пузыре» первые 14 дней должны находиться все журналисты, работающие на Играх, а ограничен он гостиницей, выделенными средствами передвижения и спортивными объектами. На улицу выходить практически нельзя, лимит 15 минут в день, так что до соседнего с гимнастическим центром теннисного парка Ariake (название то же, объекты разные) пришлось ехать на машине 20 минут, вместо того чтобы дойти за пять минут. Токио образца 70-х прошлого века показан в «Солярисе» Тарковского, там есть пятиминутная сцена, где герой Владислава Дворжецкого едет по бесконечным развязкам и тоннелям, так вот с тех пор все стало еще плотнее и более многоуровневым. Изначально под ОИ планировали построить сеть подземных дорог, а эту, старую, возведенную еще к ОИ-1964, снести или значительно уменьшить, тем более что она уже не соответствует возросшему потоку транспорта. Но не сложилось, и тут нужно благодарить не коронавирус, а японскую бюрократию — не смогли решить, кому принадлежит земля на глубине более 40 метров (все, что между поверхностью до началом 41-го метра, принадлежит владельцу участка). Так что не построили.

В общем, вместо пятиминутной прогулки вышла поездка по периметру квартала с обязательным стоянием в пробке. Зато правила не нарушили.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Теннисный парк Ariake, как и большинство подобных спортивных сооружений, состоит из нескольких кортов, но пускают только на главный, с раздвижной крышей. И вот тут, конечно, возник вопрос, что с этой крышей будут делать во время соревнований. Дело в том, что сезон дождей в Токио уже прошел, теперь с каждым днем будет все жарче, на вторник прогнозируют уже «+35» днем, и не стоит забывать про влажность выше 80%. Играть в таких условиях на открытом корте — удовольствие сомнительное, да и для здоровья не слишком полезное.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Общее впечатление от тех двух объектов, на которых удалось побывать, — все готово, но недоступно. Все есть, построено, работает, но по факту при попытке вызвать специально выделенное для прессы такси слышишь в трубке бесконечный автоответчик, а обращение на стойку организации перемещений приводит к парадоксальному ответу: «Вы должны звонить туда сами». Медиашатлы начинают ходить на объекты за три дня до начала соревнований, и получается, что 20 июля они пойдут только на стрельбу из лука, конный спорт, гребной спорт и стрелковые виды. А на все остальные — добирайся как хочешь, шатлов нет, в такси не дозвониться. Да, бельгийцы, например, собирают пресс-конференции в своем отеле (им неудобно жить в олимпийской деревне), и их пресса туда приходит, только вот журналисты эти приехали в Японию чуть ли не в начале июля, отсидели все карантины, и поэтому свободны как ветер. Но это, пожалуй, единичный пример, остальным приходится как-то выкручиваться.

Наверное, когда Игры стартуют, будет чуть проще, инфраструктура заработает на полную, но пока что предолимпийский Токио лишь просыпается перед началом всего этого.

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