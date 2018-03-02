Емельяненко, Ковалев и Уайлдер в эти выходные. Кто и почему может проиграть

Гид «Матч ТВ» по очень насыщенным выходным в единоборствах.

Бокс

Сергей Ковалев (31-2; 34 года, 183 см) – Игорь Михалкин (21-1; 32 года, 185 см)

Когда и где: Нью-Йорк. 4 марта

Что на кону: титул WBO в категории до 79 кг (действующий обладатель – Ковалев)

Если Сергей Ковалев известен всем как один из самых успешных российских боксеров (экс-чемпион WBA, IBF и действующий – WBO), то про Игоря Михалкина громче всего говорили в начале 2016-го: боксер сдал положительный тест на мельдоний. В апареле 2016-го в интервью «Матч ТВ» Михалкин отмечал: «Я сейчас нахожусь в Иркутске, тренирую подрастающее поколение, которое интересуется боксом. Тренирую взрослых людей, в общем, пропагандирую спортивный, здоровый образ жизни. Этим занимаюсь уже давно, ну и профессиональным боксом, фитнесом. Сейчас, видимо, больше буду заниматься здоровым образом жизни – тренировать людей, учить тому, чему умею, что знаю». После этого интервью Михалкин был оправдан и провел три боя. Первый случился с Евгением Махтиенко в шведском городе Мальме. Это не совсем то, что нужно, чтобы подраться в Нью-Йорке с Сергеем Ковалевым за чемпионский пояс. С другой стороны, если бы Ковалев не бил так больно, оказаться на месте Игоря Михалкина было бы даже интересно: вот ты думаешь о завершении карьеры, а вот ты боксируешь в Мэдисон-сквер-гарден в главном бою, ты соучастник исторического события, когда два русских боксера дерутся в главном бою на территории США, и ты дерешься с парнем, с которым раньше фотографировался и неплохо общался.

Ковалев, конечно, выглядит в разы опаснее, но вопрос только в том, как долго он сможет мотивировать себя. Сергей относится к людям, которым постоянно нужен вызов, но прямо сейчас он чуть ли не самостоятельно оплачивает гонорар сопернику, зарабатывает меньше, чем раньше, и дерется не с тем, с кем хотел бы драться. Это тяжело. А для людей с характером Сергея - особенно тяжело.

Против Ковалева у Михалкина будет хорошая любительская школа, стойка левши и ощущение праздника. Дебютировать в США в 32 года поздно, но традиционно лучше, чем никогда.

Дмитрий Бивол (12-0; 27 лет, 183 см) – Салливан Баррера (21-1; 36 лет, 188 см)

Когда и где: Нью-Йорк. 4 марта

Что на кону: титул WВА в категории до 79 кг (действующий обладатель – Бивол)

Боксировать с человеком, у которого фамилия Баррера, примерно как бороться с человеком, у которого фамилия Магомедов. То есть можно, но ничего хорошего это обычно не обещает. Тем более когда перед этим вы боксировали с парнем по фамилии Бродхерст. Боксеру по фамилии Бродхерст Дмитрий Бивол сильно ударил по голове 4 ноября прошлого года - и уже в первом раунде стал чемпионом WBA и одним из самых многообещающих российских боксеров. У Бивола два титула чемпиона России, 12 боев в профи (четыре в США) и довольно тяжелая рука. Это идеальный набор, чтобы выйти на такой бой, но недостаточный, чтобы считаться в нем явным фаворитом.

Баррера проиграл только раз - и это был 12-раундовый бой с Андре Уордом. Баррера выше ростом и дольше боксирует в профессионалах. Его уязвимые места – это возраст и не самая лучшая стойкость: кубинец был в нокдаунах даже в выигранных боях (с Феликсом Валерой, Джо Смитом и Вячеславом Шабранским).

Деонтей Уайлдер (39-0; 32 года, 201 см) – Луис Ортиз (28-0; 38 лет, 193 см)

Когда и где: Бруклин. 4 марта

Что на кону: титул WBC в категории свыше 91 кг (действующий обладатель – Уайлдер)

Просто цифры: Деонтей Уайлдер весит 100 кг, его рост 201 см, он победил нокаутами в 38 из 39 боев и никогда не проигрывал. Его последний бой закончился вот так:

Это могло бы стать идеальным досье суперзвезды бокса, но что-то мешает. Как утверждает популярный рэпер Oxxxymiron, «люди видят, и не /обмануть/ их», Деонтей Уайлдер, победив в 39 боях, остается не до конца понятным персонажем в боксе. Это легко подтвердят гонорары: за свою 39-ю победу Уайлдер заработал 1,4 миллиона долларов. Для сравнения: Флойд Мейвезер за победу в своем 39-м бою получил 25 миллионов. Можно говорить, что Мейвезеру повезло драться в то время и в том весе, где были соперники другого уровня. Десятимиллионные гонорары ему приносили Оскар Де Ла Хойя, Рикки Хаттон и Артуро Гатти, но дело не только в соперниках Уайлдера или Мейвезера. Уайлдер мог бы заработать 4,5 миллиона за один бой в России с Александром Поветкиным, но предпочел насторожиться и не ехать в Москву, узнав, что в пробах Поветкина обнаружен мельдоний. Сейчас Уайлдер за меньшие деньги будет драться с Луисом Ортизом, который может оказаться ничуть не безопаснее Поветкина.

У Ортиза есть кубинская школа бокса, опыт в любителях, стойка левши и 2 см преимущества в длине рук. Последнее имеет значение скорее как отсутствие преимущества в длине рук у Уайлдера. Что еще важно: они оба почти всю карьеру редко встречали серьезных оппонентов и никогда не проигрывали. Уайлдер дрался с футбольным фанатом из Польши, игроком в американский футбол из США и боксером, который любит марихуану. Ортиз бил 44-летнего Тони Томпсона и парня со статистикой 16 побед, 5 поражений. В эти выходные Уайлдер ответит на вопрос: действительно ли его атлетизм находится на таком уровне, что можно закрывать глаза на странную технику и поздний старт боксерской карьеры. Ортиз расскажет, на что можно рассчитывать в современном боксе в 38 лет. Пока он бегает 4×400 и совсем не напоминает классического возрастного кубинца. Еще меньше он напоминает классического соперника Деонтея Уайлдера.

ММА

Яна Куницкая (10-3; 28 лет; 172 см) – Крис Сайборг (19-1; 32 года; 172 см)

Когда и где: Лас-Вегас, 4 марта

Что на кону: титул UFC в женской категории до 66 кг (действующий обладатель – Сайборг)

Чтобы вы сразу понимали: у Яны Куницкой очень мало шансов выиграть этот бой. Ее соперница – самая жесткая женщина из тех, что когда-либо выходили в клетку UFC.

Бразильская спортсменка Крис Жустино, по прозвищу Сайборг, единственный раз проиграла 17 мая 2005 года, в самом первом бою своей карьере. С тех пор она одержала 20 побед подряд (одна из них – в декабре 2011 года – была отменена после важной археологической находки: в допинг-тесте Сайборг обнаружили среды древнейшего стероида под названием станозолол).

Для Куницкой это будет дебют в UFC. Бой сразу за титул достался ей, потому что особо желающих драться с Сайборг не нашлось. На то, что Яна выиграет этот бой, букмекеры в какой-то момент давали коэффициент 12. Их можно понять: Куницкая ушла в декретный отпуск в 2012 году, вернулась только в 2016-м и с тех пор провела пять боев (три выиграла, два проиграла).

Что самое удивительное: перед встречей с самым грозным соперником в жизни Куницкая абсолютно спокойна. Полтора года назад на ее победу над Тони Эвинджер давали коэффициент 7,5 – и эта ставка внезапно сыграла.

Александр Емельяненко (25-7; 36 лет; 193 см) – Шимон Байор (17-7; 28 лет; 185 см)

Когда и где: Тольятти, 3 марта

Что на кону: ничего

Александр Емельяненко хочет драться чаще – и его можно понять: сейчас он в лучшей физической форме в своей жизни – и это, конечно, нужно монетизировать. Александр заявлял, что намерен провести в 2018 году четыре боя. Вполне возможно, что в «Ахмате» ему столько боев дать не могут (например, ахматовцы Максим Гришин и Михаил Малютин в 2017 году провели только по два боя). И тут появился вариант с Тольятти – Александр получил разрешение от «Ахмата» и теперь выйдет против поляка Шимона Байора на турнире «Битва на Волге 3».

Шимон Байор четырежды дрался с русскоязычными бойцами: проиграл Денису Гольцову нокаутом и Валентину Молдавскому решением, выиграл нокаутами у Александра Столярова (Узбекистан) и Николая Данилова (Белоруссия).

Для Александра Емельяненко он вроде бы не должен стать проблемой. Байор работает на низких скоростях, монотонно бьет боксерскую двойку, соперникам выше себя регулярно пробивает руками в корпус, плохо защищается от переводов в партер, но вот Валентину Молдавскому едва не сделал болевой на руку.

В стойке Емельяненко таких бойцов должен уверенно разбирать. Если проблемы и возможны, то только в партере: как Александр борется, мы не видели очень давно. Но это вряд ли: Байор не слишком умелый борец (хотя самбиста Гольцова один раз повалить смог) – и все попытки перевести бой на пол Емельяненко, скорее всего, перекроет ощутимым преимуществом в физической силе.

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Фото: Abbie Parr / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru