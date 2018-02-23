«Я не проиграл! Я не проиграл!» Бойца ММА переклинило после глухого нокаута

Проснулся на полу и не поверил, что проиграл нокаутом.

Василию Зубкову какое-то время пытались приклеить прозвище «Русский Макгрегор»: стрижка, рыжая борода, попытки расшевелить публику, драка за кулисами одного из турниров.

Про себя 34-летний Зубков, чья статистика в ММА – 14 побед, 8 поражений, говорит так: «Драться я не очень умею, но очень люблю».

Перед боем на московском турнире Fight Nights 22 февраля Василий обратился к своему сопернику Дмитрию Бикреву: «Давай покажем рубку. То есть, ну, в стойке, в партере – не важно. Ну, то есть, ну, покажем экшн, е-мое. Ты говоришь, что любишь сильно и больно бить – ну, попробуй ударь меня больно».

Бикрев так и сделал. Зубков упал в глухой нокаут за 14 секунд до конца первого раунда. В клетке появились работники «скорой помощи». Василию дали понюхать нашатыря. Когда до Зубкова дошло, что сейчас его будут объявлять проигравшим, он начал кричать: «Я не проиграл! Я не проиграл!»

Зубкова пришлось силой уводить из клетки – и все это время боец не понимал, почему нужно уходить и почему победителем объявляют его соперника.

Фото: Fight Nights Global