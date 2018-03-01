Девушка из России может взять пояс UFC раньше Хабиба. Почему в это трудно поверить

Девушка из России может взять пояс UFC раньше Хабиба. Почему в это трудно поверить

Вадим Тихомиров
Вадим Тихомиров
09:14

4 марта Яна Куницкая будет драться с Крис Жустино на UFC 222 за титул чемпионки в категории до 65,8 кг. Статистика Жустино 19-1, ее прозвище «Киборг», и в UFC давно не было титульных боев с настолько очевидным фаворитом.

Что происходит?

Яна Куницкая стала четвертым бойцом UFC с российским паспортом, получившим титульный бой. До нее это удавалось Игорю Зиновьеву (13 марта 1998-го проиграл Фрэнку Шэмроку), Али Багаутинову (14 июня 2014-го проиграл Деметриусу Джонсону) и Валентине Шевченко (9 сентября 2017-го проиграла Аманде Нуньес). Ситуация с Куницкой интересна тем, что это ее первый бой в UFC. До него она провела 14 профессиональных боев, разделенных паузой в четыре года, с 2012 по 2016-й. После перерыва статистика Яны - 1 победа, 2 поражения и один победный бой признан несостоявшимся.

С такой статистикой было бы очень сложно получить чемпионский бой в UFC. Еще сложнее, если бы чемпион ни разу не проигрывал в 19 боях подряд, но именно это стало причиной. С Крис Жустино просто никто не хочет драться.

В весовую 65,8 кг бразильянка опускается чуть ли не с 80 кг. Кадры с ее весогонкой становятся самодостаточным видео - там одна из самых сильных женщин планеты истерично плачет от усталости, пытаясь выгнать из организма остатки жидкости и показать необходимые цифры на весах. Когда-то Крис занималась гандболом, потом ее позвали в тайский бокс, потом были ММА. Она проиграла свой первый бой, но после него не проигрывала ни разу за десять лет карьеры. 

Смотреть на YouTube

За последние девять лет до решения судей в бою с Жустино продержалась только одна спортсменка - Холли Холм. Холм была чемпионкой мира по боксу и кикбоксингу и когда-то нокаутировала Ронду Роузи. Через пять месяцев после того как Холм нокаутировала Роузи, Яна Куницкая вернулась в ММА и проиграла Заире Дышековой на турнире АСВ в Москве.

Почему Яна согласилась?

Вы подумаете, что здесь есть опечатка, но принять бой с Крис Жустино - очень удачный ход. В современных ММА и боксе есть сотни примеров, когда тяжелые травмы случаются в бою равных соперников, а в поединках, где фаворит очевиден, проигравший получает какой-то стандартный набор повреждений. То есть это миф, что жесткий соперник особо опасен для здоровья. А если риска нет, то почему надо отказываться от боя, который обычно ждут годами. Еще раз в начало текста - за 25 лет истории UFC только четыре человека из России смогли подраться за титул.

Смотреть на YouTube

(фильм о тренировках Куницкой и Крис Жустино)

Получается, что Яна с ходу попадает в главный бой номерного турнира и, как следствие, получает гонорар, отличный от гонорара, который мог бы быть у дебютанта, участвует во всех основных мероприятиях перед боем, и даже поражение нельзя считать расплатой за это. У Жустино статус практически непобедимой девушки, по сути, в боях с ней ее соперницы заочно соревнуются друг с другом в воле и стойкости. И в общем, это отличный шанс для того, чтобы и второй бой Куницкой в UFC получился лучше, чем второй бой в UFC у большинства людей.

Есть ли шансы не проиграть?

Шансы не проиграть здесь надо разделить на рациональные и нерациональные. С рациональными плохо почти все: практически каждая цифра статистики и каждый факт биографии говорят в пользу бразильянки. Ну смотрите:

- в 2009-м Яна дебютировала в ММА; в 2009-м Кристина Жустино проводила свой девятый бой с одной из самых знаменитых женщин на тот момент, Джиной Карано.

- Последними соперницами Яны Куницкой перед паузой в карьере были девушки со статистикой 0-0;

- Яна признается, что перенесла больше 10 операций, рвала крестообразные связки и повреждала мениск; Жустино тоже пропускала год, но из-за допинговой дисквалификации.

- У Куницкой и Сайборг предпоследние бои были с одной и той же соперницей, Тоней Эвинджер. Куницкая ей проиграла, Жустино ее нокаутировала.

Из плюсов: Куницкую сейчас готовят те же люди, которые готовили Холли Холм к бою с Жустино. То есть тренеры россиянки, Грег Джексон и Майк Винклджон, получили возможность выполнить работу над ошибками. Сама Холм помогает Куницкой во время спаррингов, хотя даже ей было очень сложно драться с бразильянкой.

Жустино тренируется с бывшим чемпионом UFC Тито Ортизом, а чуть раньше спарринговала с двукратной олимпийской чемпионкой по боксу и боролась со стокилограммовой Габи Гарсией.

https://www.instagram.com/p/BeWcQSsFOlT/

Букмекеры дают на Яну коэффициент 9, и сложно вспомнить, когда человеку с такими шансами удавалось победить, но можно вспомнить, когда фавориты проигрывали непредсказуемым образом. 28 декабря 2013 года Андресон Силва ударил ногой по ноге соперника и сломал большеберцовую кость. Говорили, это могут быть последствия весогонки, и тут надо вспомнить, что Жустино гоняет много, а главное - часто. Это ее второй бой за 64 дня, и любой врач подтвердит, что сгонка веса на таком временном промежутке опаснее боев.

Джон Джонс в статусе явного фаворита в бою с Челом Сонненом получил открытый перелом пальца и мог проиграть, если бы рефери остановил бой.

Наконец, Роуз Намаюнас и Холли Холм в боях с Йоанной Эджейчик и Рондой Роузи видели напротив своих фамилий коэффициенты 6 и 7, но все равно побеждали.

Кто такая Яна Куницкая

Она родилась в Мурманске. Отец - трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам среди ветеранов. Мама очень серьезно занималась гимнастикой, Яну отдали в секцию тхэквондо, как в одну из самых доступных секций в городе.

Переехала в Санкт-Петербург, поступила в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, начала тренировать борьбу примерно с 2008 года. В 2009-м провела первый бой в ММА. Среди первых соперниц Куницкой выделяется Синди Дэндоис. Синди вела серию из четырех побед подряд и какое-то время встречалась с популярным бойцом Гегардом Мусаси.

Куницкая тренировалась у Романа Зенцова, потом в команде Action Forcе. В 2009-м, когда она начала выступать, бои уже вовсю проводили, но даже Федор Емельяненко не был признанным в России спортсменом, а индустрия находилась в зачаточном состоянии. Многое можно было понять, читая ответы на вопросы Куницкой на форуме неофициального сайта М-1: «По всей видимости, у меня сотрясение. А так все в порядке =)) 7 апреля следующий поединок», - напишет девушка 5-го марта.

«За час отжалась около 900 раз» - это там же про тест на сборах.

«Набокова люблю, особенно «Лолиту». «Унесенные ветром» - мой самый любимый роман, «Анну Каренину» на одном дыхании прочитала. Фильм - «Москва слезам не верит» - это на вопросы про фильмы и книги.

В 2013-м на том же форуме Куницкая напишет, что завершает карьеру. В интервью Чемпионату расскажет почему: «Полгода пролежала в больнице, сделали 12 операций. Причиной всему – перетренированность, в результате которой у меня воспалились лимфоузлы. Когда провели операцию, оказалось, что занесли стафилококковую инфекцию. Я могла не выжить. Долгое время мое состояние никак не нормализовывалось, становилось все хуже и хуже. Врачи делали неутешительные прогнозы, а на вопрос о том, смогу ли я продолжить тренировки, отвечали: забудь про спорт».

Через некоторое время в Дубае Яна познакомится с будущим мужем, у пары родиться ребенок, и Яна убедит супруга переехать в Россию. В 2015-м Куницкая вернется в спорт. 

Забавно, что все на том же форуме ее часто спрашивали про будущую соперницу: «К Сантос (на тот момент Жустино носила фамилию мужа. - «Матч ТВ») я отношусь с большим уважением, она уникальна». 

До их боя за пояс UFC на момент этого сообщения оставалось всего восемь лет.

Фото: globallookpress.com, страница Яны Куницкой

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.