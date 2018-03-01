Девушка из России может взять пояс UFC раньше Хабиба. Почему в это трудно поверить

4 марта Яна Куницкая будет драться с Крис Жустино на UFC 222 за титул чемпионки в категории до 65,8 кг. Статистика Жустино 19-1, ее прозвище «Киборг», и в UFC давно не было титульных боев с настолько очевидным фаворитом.

Что происходит?

Яна Куницкая стала четвертым бойцом UFC с российским паспортом, получившим титульный бой. До нее это удавалось Игорю Зиновьеву (13 марта 1998-го проиграл Фрэнку Шэмроку), Али Багаутинову (14 июня 2014-го проиграл Деметриусу Джонсону) и Валентине Шевченко (9 сентября 2017-го проиграла Аманде Нуньес). Ситуация с Куницкой интересна тем, что это ее первый бой в UFC. До него она провела 14 профессиональных боев, разделенных паузой в четыре года, с 2012 по 2016-й. После перерыва статистика Яны - 1 победа, 2 поражения и один победный бой признан несостоявшимся.

С такой статистикой было бы очень сложно получить чемпионский бой в UFC. Еще сложнее, если бы чемпион ни разу не проигрывал в 19 боях подряд, но именно это стало причиной. С Крис Жустино просто никто не хочет драться.

В весовую 65,8 кг бразильянка опускается чуть ли не с 80 кг. Кадры с ее весогонкой становятся самодостаточным видео - там одна из самых сильных женщин планеты истерично плачет от усталости, пытаясь выгнать из организма остатки жидкости и показать необходимые цифры на весах. Когда-то Крис занималась гандболом, потом ее позвали в тайский бокс, потом были ММА. Она проиграла свой первый бой, но после него не проигрывала ни разу за десять лет карьеры.

За последние девять лет до решения судей в бою с Жустино продержалась только одна спортсменка - Холли Холм. Холм была чемпионкой мира по боксу и кикбоксингу и когда-то нокаутировала Ронду Роузи. Через пять месяцев после того как Холм нокаутировала Роузи, Яна Куницкая вернулась в ММА и проиграла Заире Дышековой на турнире АСВ в Москве.

Почему Яна согласилась?

Вы подумаете, что здесь есть опечатка, но принять бой с Крис Жустино - очень удачный ход. В современных ММА и боксе есть сотни примеров, когда тяжелые травмы случаются в бою равных соперников, а в поединках, где фаворит очевиден, проигравший получает какой-то стандартный набор повреждений. То есть это миф, что жесткий соперник особо опасен для здоровья. А если риска нет, то почему надо отказываться от боя, который обычно ждут годами. Еще раз в начало текста - за 25 лет истории UFC только четыре человека из России смогли подраться за титул.

(фильм о тренировках Куницкой и Крис Жустино)

Получается, что Яна с ходу попадает в главный бой номерного турнира и, как следствие, получает гонорар, отличный от гонорара, который мог бы быть у дебютанта, участвует во всех основных мероприятиях перед боем, и даже поражение нельзя считать расплатой за это. У Жустино статус практически непобедимой девушки, по сути, в боях с ней ее соперницы заочно соревнуются друг с другом в воле и стойкости. И в общем, это отличный шанс для того, чтобы и второй бой Куницкой в UFC получился лучше, чем второй бой в UFC у большинства людей.

Есть ли шансы не проиграть?

Шансы не проиграть здесь надо разделить на рациональные и нерациональные. С рациональными плохо почти все: практически каждая цифра статистики и каждый факт биографии говорят в пользу бразильянки. Ну смотрите:

- в 2009-м Яна дебютировала в ММА; в 2009-м Кристина Жустино проводила свой девятый бой с одной из самых знаменитых женщин на тот момент, Джиной Карано.

- Последними соперницами Яны Куницкой перед паузой в карьере были девушки со статистикой 0-0;

- Яна признается, что перенесла больше 10 операций, рвала крестообразные связки и повреждала мениск; Жустино тоже пропускала год, но из-за допинговой дисквалификации.

- У Куницкой и Сайборг предпоследние бои были с одной и той же соперницей, Тоней Эвинджер. Куницкая ей проиграла, Жустино ее нокаутировала.

Из плюсов: Куницкую сейчас готовят те же люди, которые готовили Холли Холм к бою с Жустино. То есть тренеры россиянки, Грег Джексон и Майк Винклджон, получили возможность выполнить работу над ошибками. Сама Холм помогает Куницкой во время спаррингов, хотя даже ей было очень сложно драться с бразильянкой.

Жустино тренируется с бывшим чемпионом UFC Тито Ортизом, а чуть раньше спарринговала с двукратной олимпийской чемпионкой по боксу и боролась со стокилограммовой Габи Гарсией.

Букмекеры дают на Яну коэффициент 9, и сложно вспомнить, когда человеку с такими шансами удавалось победить, но можно вспомнить, когда фавориты проигрывали непредсказуемым образом. 28 декабря 2013 года Андресон Силва ударил ногой по ноге соперника и сломал большеберцовую кость. Говорили, это могут быть последствия весогонки, и тут надо вспомнить, что Жустино гоняет много, а главное - часто. Это ее второй бой за 64 дня, и любой врач подтвердит, что сгонка веса на таком временном промежутке опаснее боев.

Джон Джонс в статусе явного фаворита в бою с Челом Сонненом получил открытый перелом пальца и мог проиграть, если бы рефери остановил бой.

Наконец, Роуз Намаюнас и Холли Холм в боях с Йоанной Эджейчик и Рондой Роузи видели напротив своих фамилий коэффициенты 6 и 7, но все равно побеждали.

Кто такая Яна Куницкая

Она родилась в Мурманске. Отец - трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам среди ветеранов. Мама очень серьезно занималась гимнастикой, Яну отдали в секцию тхэквондо, как в одну из самых доступных секций в городе.

Переехала в Санкт-Петербург, поступила в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, начала тренировать борьбу примерно с 2008 года. В 2009-м провела первый бой в ММА. Среди первых соперниц Куницкой выделяется Синди Дэндоис. Синди вела серию из четырех побед подряд и какое-то время встречалась с популярным бойцом Гегардом Мусаси.

Куницкая тренировалась у Романа Зенцова, потом в команде Action Forcе. В 2009-м, когда она начала выступать, бои уже вовсю проводили, но даже Федор Емельяненко не был признанным в России спортсменом, а индустрия находилась в зачаточном состоянии. Многое можно было понять, читая ответы на вопросы Куницкой на форуме неофициального сайта М-1: «По всей видимости, у меня сотрясение. А так все в порядке =)) 7 апреля следующий поединок», - напишет девушка 5-го марта.

«За час отжалась около 900 раз» - это там же про тест на сборах.

«Набокова люблю, особенно «Лолиту». «Унесенные ветром» - мой самый любимый роман, «Анну Каренину» на одном дыхании прочитала. Фильм - «Москва слезам не верит» - это на вопросы про фильмы и книги.

В 2013-м на том же форуме Куницкая напишет, что завершает карьеру. В интервью Чемпионату расскажет почему: «Полгода пролежала в больнице, сделали 12 операций. Причиной всему – перетренированность, в результате которой у меня воспалились лимфоузлы. Когда провели операцию, оказалось, что занесли стафилококковую инфекцию. Я могла не выжить. Долгое время мое состояние никак не нормализовывалось, становилось все хуже и хуже. Врачи делали неутешительные прогнозы, а на вопрос о том, смогу ли я продолжить тренировки, отвечали: забудь про спорт».

Через некоторое время в Дубае Яна познакомится с будущим мужем, у пары родиться ребенок, и Яна убедит супруга переехать в Россию. В 2015-м Куницкая вернется в спорт.

Забавно, что все на том же форуме ее часто спрашивали про будущую соперницу: «К Сантос (на тот момент Жустино носила фамилию мужа. - «Матч ТВ») я отношусь с большим уважением, она уникальна».

До их боя за пояс UFC на момент этого сообщения оставалось всего восемь лет.

Фото: globallookpress.com, страница Яны Куницкой