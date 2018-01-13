Турнир UFC в России. Кто будет драться

Хабиб Нурмагомедов (25-0) – Конор МакГрегор (21-3)

К началу 2016 года Хабиб Нурмагомедов не проводил боев 1 год и 9 месяцев. Хабиб восстанавливался после трех травм подряд. Конор МакГрегор только-только выиграл титул в категории до 66 кг. Отец Хабиба уже в тот момент говорил, что бой сына с Конором МакГрегором – один из самых желанных для него. Забавно, но тогда популярность каждого была совсем не такой, как сегодня, а между бойцами не было и половины напряжения, которое появилось к началу 2018-го. За прошедшие два года Конор МакГрегор стал чемпионом UFC в двух весовых категориях (одна из которых оказалась категорией Хабиба), услышал от Нурмагомедова «я тебе лицо сломаю» и провел боксерский поединок с самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Хабиб чуть-чуть напугал всех, когда не смог выйти на бой с Тони Фергюсоном в марте 2017-го, но до и после этого момента буквально уничтожил двоих соперников – Майкла Джонсона и Эдсона Барбозу. И Барбоза, и Джонсон были довольно крепкими оппонентами, но каждый из них играл в клетке роль фона, на котором россиянин показывал свой настоящий уровень. Для боя Нурмагомедов – МакГрегор есть одно препятствие: пояс временного чемпиона сейчас у Тони Фергюсона, МакГрегор – полноценный чемпион, Хабиб – второй номер рейтинга. Но все остальное, кажется, делает их встречу неизбежной.

– Конор МакГрегор не выступает в UFC уже 14 месяцев, он не травмирован, но в последние полгода возникают некие формальные поводы, по которым он не проводит боев (запрет из-за потасовки на турнире Bellator в ноябре; новость о болезни свиным гриппом в начале 2018 года).

– Дэйна Уайт пообещал лишить Конора титула, если он не вернется в марте.

– Конор уже освоил слово «дагестанец» в написании латиницей и неаккуратно поместил его рядом со словами «выглядел как собачье дерьмо».

– Хабиба публично поддерживает долларовый миллиардер Зиявудин Магомедов, который два года назад сам хотел купить акции UFC.

– Хабиб последний раз дрался в России в 2011 году, в Москве он выступал четырежды на малозаметных турнирах.

Хабиб Нурмагомедов: «Они уже придумали, что Конор забеременел. Но он у меня на прицеле»

Александр Волков (29-6) – Кейн Веласкес (14-2)

Когда-то (в 2010-м) Кейн Веласкес был человеком, сумевшим дойти до пояса чемпиона UFC в тяжелом весе за девять профессиональных боев. После этого Кейн показал, почему фраза «в ММА травматизм ниже, чем в футболе», очень смешная. Кейн пропустил целиком 2014-й и 2017-й – и за четыре года и три месяца провел только три боя. Для сравнения: Александр Волков провел три боя в UFC за 10 месяцев.

Веласкес лучше всего делает то, чего больше всего не любит Волков: прижимает к сетке, борется и добивает в партере. Вспомнить, как это делается, после полутора лет простоя в бою с ударником из России может оказаться интересным для Веласкеса. Побить бывшего чемпиона UFC максимально неудобного для себя – отличный вызов для Волкова. Говорят, про этот бой уже говорят.

Майрбек Тайсумов (26-5) – Эдди Альварес (29-5)

После своего единственного поражения в UFC Майрбек нокаутировал пятерых соперников, но даже попадания в головы Фелипе Сильвы и Дамира Хадзовича не позволили ему попасть в топ-15 своего дивизиона. Тайсумов хочет это исправить и зовет на помощь бывшего чемпиона UFC Эдди Альвареса, предлагая UFC его уничтожить. Особенно Майрбеку не нравится, что в промоушене Bellator Альварес побил его тренера Роджера Хуэрту.

Главная проблема – Тайсумову не открывают американскую визу. Он еще ни разу не дрался в США, а Эдди Альварес популярен в Америке, занимает третье место в рейтинге легковесов UFC, и его возможные бои с Дастином Порье или Кевином Ли могут принести промоушену не меньшие деньги, чем бой с нокаутером из России.

Валентина Шевченко (14-3) – Йоанна Эджейчик (14-1)

Валентина Шевченко пыталась взять чемпионский пояс в весе до 61 кг, но получила спорное поражение от действующей чемпионки Аманды Нуньес – и приняла решение уйти в только что созданную категорию до 57 кг. В этом правда много смысла: вес Шевченко в жизни – 60 кг.

В 57 Шевченко должна быстро дойти до титульного боя (ее дебют в новом весе состоится 3 февраля в Бразилии) – и не исключено, что пересечется там со старой знакомой: бывшей чемпионкой UFC в весе до 52 кг Йоанной Эджейчик. Шевченко и Эджейчик трижды дрались на чемпионатах мира по тайскому боксу – и все три раза побеждала Валентина.

Бой между ними мог состояться в 2017 году: Эджейчик хотела выйти на замену Нуньес, но не была допущена атлетической комиссией, поскольку не успевала пройти все необходимые тесты для получения допуска к бою. Шевченко и Эджейчик производят впечатление самых технически оснащенных девушек в UFC – и их встреча стала бы, возможно, самым ярким женским боем в истории промоушена.

В Москве болеть за Валентину придут и прилетят люди из Кыргызстана и (в лучшем случае) перуанский нападающий московского Локомотива Джефферсон Фарфан. Но турнир в России отличная возможность для польской аудитории посмотреть на одну из самых популярных спортсменок страны: перелет Варшава – Москва – Варшава обойдется в пять раз (!) дешевле, чем такой же, где вместо Москвы будет Лас-Вегас.

Петр Ян (8-1) – Тим Эллиот (15-8)

Петру Яну 24 года, у него девять боев в ММА, и возраст вместе со статистикой единственное, что удержит матчмейкеров UFC от того, чтобы сходу дать Яну большой бой. Его контракт с UFC – решенное дело: до этого Петр выступал в организации АСВ, стал там чемпионом и завоевал интерес публики способностью драться очень зрелищно. Достаточно сказать, что Ян, являясь мастером спорта по боксу, не стесняется атаковать болевыми приемами человека по фамилии Магомедов.

Тим Эллиот самые главные бои в карьере провел, укладываясь в лимит наилегчашйего веса (до 57 кг), но сейчас он стоит 15-м в рейтинге категории до 61 кг, в которой Петр Ян планирует выступать в UFC.

Александр Шлеменко (56-10) – Робби Лоулер (28-12)

У Александра Шлеменко остался один бой по контракту с Bellator – и если он подерется ранней весной, то вполне мог бы успеть перейти в UFC к турниру в России. Если Шлеменко подпишется с UFC, то для него имело бы смысл спуститься в весе с 84 до 77 кг: он объективно маленький средневес, а в 77 дрался бы с людьми своих габаритов. Пример удачного перехода из 84 в 77 – Робби Лоулер: в Strikeforce он дрался в 84 – и проиграл пять из восьми боев, а в UFC стал драться в 77 – и после шести побед в семи боях стал чемпионом.

Встреча Шлеменко и Лоулера – это серьезная заявка на бой вечера: оба выходят в клетку не набирать очки, а рубиться.

Абдул-Керим Эдилов (17-4) – Миша Циркунов (13-4)

https://www.instagram.com/p/BasDQvaHwzw/

Дебютировать в UFC Абдул-Керим Эдилов смог только через два года после подписания контракта: в январе 2016-го он попался на мельдонии – и отбыл 15-месячную дисквалификацию. В первом и пока единственном бою Абдул-Керим без проблем разобрал мешковатого серба Бояна Михайловича.

Миша Циркунов родился в Латвии, живет в Канаде и провел уже шесть боев в UFC: четыре победы, два поражения. Сейчас он занимает седьмую строчку в рейтинге UFC в категории до 93 кг. Циркунов здорово бьющий боец с отличной борьбой в партере – и стал бы трудным тестом для Эдилова, который с 2013 года не встречал в клетке опасных для себя соперников: Абдул-Керим, конечно, выиграл десять боев подряд перед подписанием в UFC, но только самая первая победа в этой серии была одержана над по-настоящему серьезным соперником (Иржи Прохазкой), остальные девять – над чрезвычайно средними бойцами.

Алексей Олейник (55-11) – Фабрицио Вердум (23-7)

Вряд ли у кого-то из иностранных бойцов есть больше мостиков в Россию, чем у Фабрицио Вердума. Побеждал обоих братьев Емельяненко, гостил в Москве, Грозном и Махачкале, представляет чеченский клуб «Ахмат» и знает слово «сила» на русском языке. При этом бой с Алексеем Олейником напрашивается уже несколько лет в любой точке мира. У Вердума и Олейника невероятно эффективное и опасное джиу-джитсу – и определить, чье лучше, можно только в клетке. Оба могли бы успеть подраться весной – и здесь опасным может быть только поражение Олейника: если Алексей проиграет второй бой подряд, то может забыть про Вердума и вылететь за пределы топ-15 рейтинга тяжеловесов.

Александра Албу (3-0) – Марина Мороз (8-2)

Александра Албу могла бы подраться с Пэйдж Ванзант за статус самой сильной среди самых привлекательных девушек UFC, но везти такую звезду, как Ванзант, в Москву для UFC выглядит излишеством. Куда интереснее бой двух девушек, которые говорят на одном языке и выступают за соседствующие страны. Причем соседствующие со всех сторон: Мороз – гражданка Украины, а Албу родилась в Молдавии и выступает за Россию.

Другим вариантом для Албу стал бы бой с Каролиной Ковалькевич – для этого Александре придется выиграть у кого-то весной. Впрочем, Александре даже с рекордом 2-0 предлагали соперниц, входящих в топ-5 рейтинга. О том, почему польских бойцов имеет смысл привозить в Москву, мы говорили чуть выше. Можно найти через Ctrl+F и слово «перелет».

Билял Махов (0-0) – Рашад Коултер (8-3)

В апреле 2015 года Билял Махов подписал контракт с UFC на пять боев, но пока так и не решился оставить борьбу и перейти в ММА. Год назад он говорил нам, что у него есть желание дебютировать в UFC в 2017 году, и уточнял, что решится на дебют только тогда, когда почувствует себя к этому готовым. Тогда же Билял рассказывал, что ходит на тренировки по ударной технике минимум четыре раза в неделю. Сейчас ему 30 лет – и сложно представить себе лучше дебют, чем на первом в истории турнире UFC в России.

В первом бою логично было бы дать Махову более-менее безопасного бойца. Рашад Коултер пришел в UFC со статистикой 8 побед, 1 поражение, но дрался только с мешками: только один из побежденных им соперников выиграл больше боев, чем проиграл. А в UFC оба своих боя Рашад проиграл нокаутами.

У Коултера есть удар, но Махов вряд ли будет долго оставаться с ним в стойке. А остановить перевод в партер от свежего Махова ударник вроде Коултера точно не сможет.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Sport/Getty Images, Michael Reaves/Getty Images Sport/Getty Images; vk.com/acb_mma; страница Александры Албу; globallookpress.com; instagram.com/bulletvalentina; instagram.com/taisumov155; Виталий Белоусов/РИА Новости.