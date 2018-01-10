«Теперь Хабиб не будет весить больше 84 кг». Отец Хабиба – о планах сына

Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер главного российского претендента на пояс UFC – в интервью «Матч ТВ» рассказывает корреспондентам «Матч ТВ» Вадиму Тихомирову и Александру Лютикову, за что можно критиковать после победы над Барбозой, как Хабиб назвал сына и почему бой Конора Макгрегора против Эдди Альвареса не был настоящим.

– Судьи считают, что Хабиб разгромил Эдсона Барбозу в каждом раунде, зрители – что это был Хабиб в лучшей форме, UFC – впервые выплачивает Хабибу бонус в 50 тысяч долларов за выступление вечера. А вы говорите, что вам понравилось не все в действиях сына.

– В третьем раунде Хабиб без защиты пошел вперед. Один удар пропустил, плюс там вертушка пролетела. Мы говорили: как только Барбоза делает шаг назад и готовит удар с разворота, нужно делать шаг в сторону и вперед, а Хабиб начал атаку руками – и Барбоза выбросил ногу. Надо понимать, что сразу после перерыва даже в третьем раунде Барбоза выходит хотя бы немного отдохнувшим, это делает его опасным на какое-то время, у него же никто не забирал технику ударов в прыжке и ударов ногами. В этом он лучший в своем весе. Хорошо, что в случае, когда он выбросил первую вертушку, была защита. А во втором эпизоде Хабиб среагировал, нагнулся и Барбоза не попал. Но представьте: пятка попадает в голову или висок – и чем тогда бой мог бы закончиться?

– Вы отправляли подсказки по whatsapp перед вторым и третьим раундами?

– После того, как он его повалил и прибил, у меня не было надобности писать подсказки. Хабиб даже между раундами не в угол слушал, а больше с Дэйной Уайтом разговаривал.

От темпа Барбозы Хабиб не зависел, все время атаковал, хотя можно было взять паузу, подышать, передохнуть и просто контролировать. Но Хабиб все время шел вперед и бил, выбросил огромное количество ударов.

– Конец третьего раунда – Хабиб дает Барбозе встать из партера и заканчивает бой в стойке. Волнительно?

– Да, потому что Хабиб немного опустил руки и пошел в атаку. Обычно он делал результат и потом уже ждал, чтобы соперник на него шел, а тут он постоянно сам атаковал. Третий раунд был похож на махновщину. Хабиб дал возможность и себе, и ему показать ударную технику. Но у Барбозы уже закончился бензин.

– Хабиб пробил коленом в прыжке. Тяжеловес Андрей Орловский однажды побеждал в самом важном поединке в жизни, а потом пробил коленом в прыжке и проиграл. Почему с Хабибом подобное невозможно?

– Смотрите – Хабиб идет с прижатой левой рукой и локтем защищает челюсть. Орловский прыгнул с раскрытыми руками и пропустил прямой удар в челюсть. Хабиб с этим ударом прыгал и на Дос Аньоса, и на Пэта Хили.

– Что вам сказал Хабиб на ваши замечания?

– «Отец, ну надо же немного и на болельщиков поработать. Зато я получил бонус, отработал все три раунда, да и нам надо готовиться к другим боям».

– Хабиб действительно мог бы драться еще после трех раундов с Барбозой?

– Барбоза был готов как никогда, но Хабиб провел 85 дней в АКА с очень хорошими спарринг-партнерами, с очень мощным тренерским составом. Вокруг него собрались ребята – лучшие из тех, кого только можно собрать.

– Откуда у Хабиба такая выносливость?

– Думаю, это от моего отца. Он был борцом вольного стиля и выступал в национальной борьбе. Помню, мне было пять или шесть лет, когда я впервые увидел, как отец делал амплитудный бросок. Отец всегда славился выносливостью. Это передалось и мне: бывало, схватка заканчивается, а я чувствую, что у меня есть силы, чтобы работать и работать.

– Сколько пятиминутных раундов может отработать Хабиб на тренировке?

– Когда готовимся дома, делаем восемь раундов по пять минут. Каждые два раунда заходит свежий спарринг-партнер. То есть Хабиб может отработать с четырьмя партнерами, если это восемь раундов спарринга. В Сан-Хосе Хабиб работает шесть раундов – и каждый раунд у него новый партнер.

Вот с Тони Фергюсоном будет серьезная проверка, Фергюсон ведь тоже серьезно загоняет своих соперников – и в партере он хорош. Мне хочется увидеть их бой с Хабибом. В физическом плане Хабиб получше, чем ребята в его весе: он крепкий и может долго держать высокий темп. И когда такой напор продолжается раунд за раундом, соперник устает.

– Тони Фергюсон, как и Хабиб, проводит сборы в горах.

– Кстати, мы после боя с Барбозой смеялись. Я говорил: «А можешь представить, если бы мы провели еще 45 дней горской подготовки?» Сейчас выносливость Хабиба – это часть от того, что мы заложили летом, плюс в АКА с ним на каждый раунд выходили свежие соперники. Перед следующим боем мы точно на две-три недели поднимемся в горы. Я бы хотел начать сбор в горах 10 марта, пробыть там до 1 апреля и получить бой к середине мая на номерном турнире UFC.

– Что будет, если Хабибу дадут бой на второй день Рамадана (месяц Рамадан начинается 15 мая и продлится до 14 июня. – «Матч ТВ»)?

– Если в первой трети Рамадана, то это нормально: Хабиб еще не начнет слабеть. По сути, восемь дней перед боем, когда он делает вес, он и так питается мало и ест меньше, чем в Рамадан после захода солнца. До 22 мая мы готовы принять бой.

– А если бой предложат на конец Рамадана?

– Слушайте, ну вы разве думаете, что мы сами себе враги? Мы просим бой до середины мая – и все.

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– Но UFC может организовать бой Конору и Фергюсону. С кем тогда Хабибу драться в мае?

– Думаю, что и Конор, и Диас, и Фергюсон вместо того чтобы драться с Хабибом, лучше 30 раз подерутся между собой. Эти качели будут до тех пор, пока Хабиб не травмируется, не уйдет в другой вес или еще что-то.

Смотрите, у Хабиба тоже была жена в положении, в день боя родился сын, но это нас не останавливало. А когда девушка Конора ждала ребенка, то он сам чуть ли не ушел в декретный отпуск. Мы же это прекрасно понимаем. Если Конор и Фергюсон дерутся между собой, дайте нам Альвареса. Он же говорил, что готовил Барбозу к Хабибу. Ну, давайте посмотрим, пусть сам теперь выходит.

– Хабиб говорил, что поражение от Конора опозорило Альвареса и что Альварес и Гэтжи дрались как два алкоголика.

– Я не хотел этого говорить, но вот с пивнушки выходят и так дерутся. Один бьет и шатается и другой так же. Никакой логики, тактики и хитрости не было в этом бою. Против нас такие вещи не пройдут. А Альварес против Конора – там разве бой был?

– Не было?

– Вы что, не смотрели? Два раза левой рукой ударили, он зашатался, упал – и все. Посмотрите хотя бы два-три раза. В других боях он герой, а тут ведет себя так… Ну, непонятный бой.

– Вы имеете в виду – не похоже на настоящий бой?

– Ну, разве вы не видите? Я не хочу сам себя обманывать.

– Допустим, Конор МакГрегор и Тони Фергюсон подерутся, а потом решат провести реванш и окажутся недоступными на весь 2018 год. Вы согласитесь, если вам предложат провести бой за пояс в категории до 66 кг с Максом Холлоуэем (Хабиб говорил, что может сделать вес для более легкой категории и перейти из 70 в 66 кг. – «Матч ТВ») или с Тайроном Вудли (о переходе Хабиба в категорию до 77 кг говорили Хабиб и отец Хабиба. – «Матч ТВ»)?

– Мы обсуждали этот момент. Они готовы отдать всех чемпионов, только бы мы не трогали МакГрегора. Что касается 66, то нам никогда не были интересны бойцы тех весов. Ни Холлоуэй, ни Альдо. Если люди в категории 70 кг из-под Хабиба не могут вылезти, то вы думаете, что кто-то в 66 кг сможет это сделать? Холлоуэй – маленький.

– С Вудли интереснее?

– Да. У Вудли хорошая борьба. С ним надо драться пять раундов – и побеждать, начиная с третьего. Думаю, что первый раунд Вудли даже в категории до 84 кг никому не проиграет. А вот в поздних раундах он не тот.

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– «После боя всегда хочется отравы какой-то», – говорил нам Хабиб после боя с Даррелом Хорчером про еду после боя. Будете ли вы контролировать его вес между боями?

– Он приехал маленький: 78-80 кг. Сейчас начнет набирать. Пока прошло шесть дней после того, как он подрался. На 10-й день он начнет нормально есть, но теперь у нас не будет веса больше 84 кг (летом 2017 года вес Хабиба доходил до 91 кг. – «Матч ТВ»).

– Чем он занимается?

– Хабиб прилетел, была очень серьезная встреча в аэропорту. Потом банкет на три зала и 450 сидячих мест, причем где-то раза в три больше людей осталось на улице. Но на самом деле Хабиб почти 100 дней не видел деда (моего отца) – и очень хотел видеть его, собрать все село, всех родственников. Как прилетел, он поспал два часа и сразу поехал к дочке. А после этого выписали из роддома его жену с новорожденным сыном.

– Как Хабиб назвал сына?

– Магомед. В честь деда.

Фото: globallookpress.com